Индийски изтребител се разби на авиошоу в Дубай, пилотът загина ВИДЕО

Изтребител на индийските военновъздушни сили (IAF) се разби на авиошоу в Дубай. Инцидентът, станал пред очите на стотици зрители, беше заснет на видео.

„Изтребител Tejas, използван от индийските военновъздушни сили, се разби около 14:10 ч. местно време по време на демонстрационен полет пред зрители“, съобщиха репортери на Associated Press.

Към момента на публикуване на видеото нямаше съобщения за пострадали при катастрофата. Самото видео показва само момента, в който самолетът се удря в земята, и последвалата експлозия.

Пилотът на изтребителя не е успял да катапултира "и е получил фатални наранявания при инцидента", съобщиха индийските военновъздушни сили.

Ще бъде създадена специална комисия, която да определи причината за катастрофата.

Авиошоуто в Дубай традиционно се провежда на всеки две години в Обединените арабски емирства (ОАЕ).

Бивш военен пилот коментира катастрофата на индийски изтребител в своя Telegram канал Fighterbomber.

„След като извършва преобръщане, губи височина и не е имал врече да се издигне“, подчерта специалистът, публикувайки кадри от катастрофата на самолета.

Бившият пилот предположи, че причината може да е техническа грешка, допусната от пилота при изпълнение на въздушната маневра „Барел“.