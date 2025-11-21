Новини
Индийски изтребител се разби на авиошоу в Дубай, пилотът загина ВИДЕО

21 Ноември, 2025 15:14

Трагедията се разигра пред очите на стотици зрители

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Изтребител на индийските военновъздушни сили (IAF) се разби на авиошоу в Дубай. Инцидентът, станал пред очите на стотици зрители, беше заснет на видео.

„Изтребител Tejas, използван от индийските военновъздушни сили, се разби около 14:10 ч. местно време по време на демонстрационен полет пред зрители“, съобщиха репортери на Associated Press.

Към момента на публикуване на видеото нямаше съобщения за пострадали при катастрофата. Самото видео показва само момента, в който самолетът се удря в земята, и последвалата експлозия.

Пилотът на изтребителя не е успял да катапултира "и е получил фатални наранявания при инцидента", съобщиха индийските военновъздушни сили.

Ще бъде създадена специална комисия, която да определи причината за катастрофата.

Авиошоуто в Дубай традиционно се провежда на всеки две години в Обединените арабски емирства (ОАЕ).

Бивш военен пилот коментира катастрофата на индийски изтребител в своя Telegram канал Fighterbomber.

„След като извършва преобръщане, губи височина и не е имал врече да се издигне“, подчерта специалистът, публикувайки кадри от катастрофата на самолета.

Бившият пилот предположи, че причината може да е техническа грешка, допусната от пилота при изпълнение на въздушната маневра „Барел“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 влък

    13 1 Отговор
    Жалко за човека!

    15:35 21.11.2025

  • 2 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    13 11 Отговор
    Никъде не прочетох ПРОИЗВОДИТЕЛЯ на самальота.

    Най-вероятно е Локхиид Мартин с Кен ЕфКите..

    Коментиран от #6

    15:36 21.11.2025

  • 3 летец пилот

    9 1 Отговор
    Евентуално на пилота може да му е станало лошо,организмът му да е изключил при това рязко падане надолу на машината и трагедията се е получла. Видно е.

    15:38 21.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хаха...

    16 13 Отговор
    Тва не е за магарето работа.
    Само руснаците владеят въздушния бой и фигури до съвършенство.

    Коментиран от #7

    15:43 21.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 АМРААМ

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "Хаха...":

    одобрям-с!особенно владеят коляно-локтевая поза

    15:54 21.11.2025

  • 8 Някой

    13 1 Отговор
    Самолетът е "Tejas" - индийска разработка от началото на века. Изглежда малко като френските Мираж и Рафал - предполагам, че от тях е копиран поне от части.

    15:55 21.11.2025

  • 9 ИВАН

    2 1 Отговор
    Язък за природата, ама те и природа нямат.

    16:02 21.11.2025

  • 10 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 6 Отговор

    До коментар #6 от "яшаре":

    Смучкаш ли смучкаш ли ГИ сиренясали анонимнико сФ-ски .

    Коментиран от #11

    16:09 21.11.2025

  • 11 яшаре

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    глася и zoмбаци.при маруца ли си лешшш

    16:20 21.11.2025

  • 12 Циркови изпълнения се правят

    2 0 Отговор
    с циркова техника. Леко самолетче с перка . Тежък изтребител е все едно разлика по 10. Танк и кола. Дрифтене, на 2 гуми, на 180 градуса. Лесна е логиката.

    16:51 21.11.2025