Горещото риалити "Ергенът: Любов в рая" започва на 1 септември (ВИДЕО)

26 Август, 2025 11:31 633 21

Шоуто започва с горещи флиртове, взривоопасни отношения и съперничества

Горещото риалити "Ергенът: Любов в рая" започва на 1 септември (ВИДЕО) - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През тази есен флиртът, страстта и красивата интрига се завръщат в ефира на bTV, по-горещи от всякога. Очакваното риалити „Ергенът: Любов в рая“ с водеща Райна Караянева стартира на 1 септември от 21.30 часа, за да предложи ново телевизионно преживяване и взривоопасни отношения между изкусителки, сигурни в своите качества и самоуверени мъже. Всички те умеят да палят искри, а в пожара, който предизвикат, ще се родят вълнуващи любовни двойки и ще изгорят много сърца. Всеки гръм в рая ще бъде придружен от залпове смях, защото през този сезон забавните ситуации и хуморът ще бъдат в изобилие.

Сред екзотичната природа на остров Родос, далеч от баналното ежедневие, привлекателни мъже и жени ще провокират и ще правят немислимото в името на любовта. В „Ергенът: Любов в рая“ ще видим добре познати участнички, които имат опит в играта на котка и мишка, и нови, амбициозни съблазнителки с големи мечти.

Мъжете ще прилагат различни стратегии, за да стигнат до целта. Някои ще заложат на романтика и кавалерство. Други ще последват зова на природата и ще се опитат да докажат, че любовното предимство е на страната на по-първичните, шумните и напористите. Независимо кой път изберат, риалити героите ще внесат индивидуален чар и автентичност в най-горещото тв предаване и ще го превърнат в дръзко забавление.

Емоционалните възходи и падения ще ги следват докато се борят за вниманието на обекта на своето желание. Как егото на мъжете ще понесе конкуренцията или отказа? Какви стратегии ще приложат жените, за да отстранят съперниците си и кои скрити оръжия ще използват, за да получат каквото искат? Опитът или невинността ще се превърнат в билет за рая? Скоро ще разберем.

Очакват ни нажежени емоции, заплетени отношения, изненадващи обрати и незабравими моменти в „Ергенът: Любов в рая“, всеки ден, от понеделник до петък, от 21.30 часа по bTV.


Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новичок

    5 0 Отговор
    Б-О-Й-К-О-Т. и на тия.

    11:33 26.08.2025

  • 2 Победител

    9 0 Отговор
    Щастлив съм, че пак няма да го гледам.

    11:39 26.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 С грешки

    8 0 Отговор
    Стара повър ня с нови продукти, смрад та е същата.

    11:42 26.08.2025

  • 5 Копеи

    3 1 Отговор
    Смимано е в руския рай ,гледай те го

    11:53 26.08.2025

  • 6 баста,

    5 0 Отговор
    Поредните нашарени тулупи влезли да си мерят...татусите и труженички превъртели километража-любимите персонажи на продуцента Радка Тушева.

    Коментиран от #15

    11:56 26.08.2025

  • 7 Иванчо I-ви

    3 0 Отговор
    Подобен тип риалити-буламачи трябва да бъдат забранени.

    Коментиран от #12

    12:00 26.08.2025

  • 8 Цаца ама от едрата

    2 0 Отговор
    Ето защо от 7 години не гледам телевизия.

    12:02 26.08.2025

  • 9 Лин Баба

    3 0 Отговор
    Вместо да учим децата на култура, морал, уважение, вяра, и семейни ценности ние им навираме в лицата точно обратното.

    12:05 26.08.2025

  • 10 СТИГА БЕ

    2 0 Отговор
    И отново телевозорът ми ще бъде в почивка...

    12:12 26.08.2025

  • 11 СМЕХОРИИ 1

    1 0 Отговор
    Ами подобни неща са с,ехории, но и трамплин за момичетата да се изтрелят нагоре, от медийни героини до щастливо влюбени в стар милионер

    12:14 26.08.2025

  • 12 МНЕНИЕ

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Иванчо I-ви":

    То и без това никой не ги гледа, освен роднини и познати на участниците

    12:15 26.08.2025

  • 13 Тв критик

    1 0 Отговор
    С голямо удоволствие ще е пропусна .

    12:42 26.08.2025

  • 14 Пийпинг ТОМ

    0 0 Отговор
    За да има това ШОУ гледаемост и свръхрейтинг , трябваше да поканят за Ерген не кой да е , ББ или ДП ! А защо не и двамата. Още повече , че те наистина официално са ЕРГЕНИ !
    Ще е голЕм сеир да гледаме как ще си разделят момите. Така както го направиха с България ли - на скрито и на 4 очи ?

    12:49 26.08.2025

  • 15 хер ФЛИК

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "баста,":

    Успешно си напипал есенцията на това нещо !

    12:50 26.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Само

    0 0 Отговор
    Не разбирам защо е реалити като няма нищо реално ,само кухи сценки

    12:56 26.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Да питам

    0 0 Отговор
    А защо сред момите няма и някой момАк,така де да има за всички

    12:57 26.08.2025

  • 21 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР

    1 0 Отговор
    Още хиляди богаташaцци , yppoдливвите и чааветаа, целите и жaaлкки ceммействаа ще отидат на почифка и ще свършат разложени вмирисани и надути с чeppвееи. Стават катастроффи, удавяния, натравяния задушаване от гac и т.н. .!.

    12:57 26.08.2025