Мини магаренца са най-новите обитатели на зоопарка в Бургас (СНИМКИ+ВИДЕО)

75-сантиметрови мини магаренца са новите любимци на посетителите в зоопарк Бургас, похвалиха се от зоологическата градина в морския град със специална фотосесия на новите очарователни обитатели.
От зоопарка споделиха кадри на новите магаренца, а реакциите под снимките и видеата събраха стотици реакции на нетърпеливи посетители, които са готови да се запътят към новия им дом, за да ги срещнат, да ги погалят и да им се порадват отблизо.
Те са толкова редки, че по света ги наричат „бижутата на животновъдството“ - търсени от колекционери и ценители по цял свят.
Очарователната двойка – мъжко и женско, които пристигат от Скандинавските страни, блестят с красиви окраски: бяло с шоколадови петна и шоколадово с бели петна. Те не са просто атрактивни – те са истинска екзотика, каквато рядко може да се види в европейски зоопаркове. Магаренцата изглеждат като „миниатюрни версии“ дори сред другите мини магарета, а комичният контраст между малкото им тяло и силния им рев винаги впечатлява.
Освен с чаровния си външен вид, те се отличават и с изключително благ характер. Нежни и социални, мини магаретата често се използват в терапия за деца и възрастни хора – подобно на терапевтичните кучета и понита.
Новите любимци ще обитават най-новата контактна зона в зоопарка, където посетителите ще могат да общуват с тях, да ги галят и да ги сресват със специални четки. С големите си пухкави уши и игриво поведение, те обещават да донесат много усмивки. Магаренцата са изключително социални и обичат да общуват с хора и да се радват на тяхното внимание и грижи.
Малките красавци очакват своите осиновители, които да им изберат подходящи имена.
1 бай аасаан от маалата
да ги яздат децата из махалата за по 2лв на кръгче
16:03 26.08.2025
2 Мъж
16:20 26.08.2025
3 Петричанин
Коментиран от #4
16:24 26.08.2025
4 Оня с рикията
До коментар #3 от "Петричанин":Искаше да кажеш като козичките, а не като количките, нали? Имах в казармата един от Петрич, чобанин... Той се хвалеше как го правил с кози... Гнъс...
16:26 26.08.2025