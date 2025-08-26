Новини
Мини магаренца са най-новите обитатели на зоопарка в Бургас (СНИМКИ+ВИДЕО)

26 Август, 2025 15:58 455 4

Двойката все още няма имена - тя очаква своите осиновители, които да ги кръстят подобаващо

Мини магаренца са най-новите обитатели на зоопарка в Бургас (СНИМКИ+ВИДЕО) - 1
Снимка: Зоопарк Бургас
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

75-сантиметрови мини магаренца са новите любимци на посетителите в зоопарк Бургас, похвалиха се от зоологическата градина в морския град със специална фотосесия на новите очарователни обитатели.

От зоопарка споделиха кадри на новите магаренца, а реакциите под снимките и видеата събраха стотици реакции на нетърпеливи посетители, които са готови да се запътят към новия им дом, за да ги срещнат, да ги погалят и да им се порадват отблизо.

Те са толкова редки, че по света ги наричат „бижутата на животновъдството“ - търсени от колекционери и ценители по цял свят.

Очарователната двойка – мъжко и женско, които пристигат от Скандинавските страни, блестят с красиви окраски: бяло с шоколадови петна и шоколадово с бели петна. Те не са просто атрактивни – те са истинска екзотика, каквато рядко може да се види в европейски зоопаркове. Магаренцата изглеждат като „миниатюрни версии“ дори сред другите мини магарета, а комичният контраст между малкото им тяло и силния им рев винаги впечатлява.

Освен с чаровния си външен вид, те се отличават и с изключително благ характер. Нежни и социални, мини магаретата често се използват в терапия за деца и възрастни хора – подобно на терапевтичните кучета и понита.

Новите любимци ще обитават най-новата контактна зона в зоопарка, където посетителите ще могат да общуват с тях, да ги галят и да ги сресват със специални четки. С големите си пухкави уши и игриво поведение, те обещават да донесат много усмивки. Магаренцата са изключително социални и обичат да общуват с хора и да се радват на тяхното внимание и грижи.

Малките красавци очакват своите осиновители, които да им изберат подходящи имена.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 бай аасаан от маалата

    3 1 Отговор
    дайте ми ги тез магарета да ги осиновя
    да ги яздат децата из махалата за по 2лв на кръгче

    16:03 26.08.2025

  • 2 Мъж

    1 0 Отговор
    Оставете добрите животни на мира

    16:20 26.08.2025

  • 3 Петричанин

    1 1 Отговор
    Те колко са големи? Стават ли като количките и за други работи?

    Коментиран от #4

    16:24 26.08.2025

  • 4 Оня с рикията

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Петричанин":

    Искаше да кажеш като козичките, а не като количките, нали? Имах в казармата един от Петрич, чобанин... Той се хвалеше как го правил с кози... Гнъс...

    16:26 26.08.2025