Новини
Любопитно »
Бенгалски тигър се роди за пръв път в Зоопарка в Стара Загора (СНИМКИ)

Бенгалски тигър се роди за пръв път в Зоопарка в Стара Загора (СНИМКИ)

5 Декември, 2025 11:30 652 5

  • бенгалски тигър-
  • бебе-
  • зоопарк-
  • стара загора-
  • роди-
  • новородено

Тигърчето е от критично застрашения вид

Бенгалски тигър се роди за пръв път в Зоопарка в Стара Загора (СНИМКИ) - 1
Снимки: Зоопарк Стара Загора
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Зоопаркът в Стара Загора се похвали с невероятна новина. За първи път в историята му бебе бенгалски тигър се роди на територията на зоологическата градина преди ден – представител от критично застрашен вид.

Вчера кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров посети Зоопарка, за да види две нови попълнения - освен тигърчето и рис е новият обитател на зоологическата градина.

Тигрите Карина и Белчо са родителите на новородения бенгалски тигър. Те са двойка от 8 години, а малкият тигър, който все още няма име, е първородният им син.

Другият нов обитател - рисът Ибър на възраст 1г.8м., отскоро е в старозагорския зоопарк. Балканският рис е подвид на евразийския рис. Според Червената книга на България той е критично застрашен.

Рисът е едно от най-мистериозните животни. Той е нощно животно, а през деня обикновено почива на височини и поляни с просторна гледка, откъдето може да наблюдава околността. С добре развитите си сетива - зрение, слух и обоняние, ловко движение и безупречен камуфлаж, той е отличен ловец от засада. Може да забележи плячката си на разстояние 75 м.

Той съжителства с мечката, вълка, лисицата, дивата котка, язовеца, дивата свиня, елена, дивата коза, сърната, заека и други дребни бозайници, птици, влечуги, земноводни и насекоми. Има принос в предотвратяване разпространението на заразни болести, както и достигане на прекалено висока плътност на гореизброените видове и негативните последствия от това.

Кметът Живко Тодоров поздрави директора на Зоопарка д-р Найден Илинов и благодари за всеотдайната работа и професионалното отношение и грижите на екипа, довели до този изключителен резултат. В края на срещата двамата обсъдиха плановете за разширение на Зоопарка, което ще доведе все повече посетители от други градове на България.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ся се сетих

    11 0 Отговор
    Кво стана с черния леопард

    Коментиран от #3

    11:32 05.12.2025

  • 2 Механик

    6 0 Отговор
    Да е живо и здраво мъничето!

    11:40 05.12.2025

  • 3 хихи

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ся се сетих":

    Не ми било черен леопард, а смок, смок с дисаги и не бягал, а гонел репортерки

    11:56 05.12.2025

  • 4 Може ли така

    0 0 Отговор
    Снимките са меко казано ужасни.

    12:03 05.12.2025

  • 5 Призив

    1 0 Отговор
    Свобода за бенгалския тигър и затвор за бистришкия тигър!

    12:07 05.12.2025