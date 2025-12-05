Бенгалски тигър се роди за пръв път в Зоопарка в Стара Загора (СНИМКИ)

Зоопаркът в Стара Загора се похвали с невероятна новина. За първи път в историята му бебе бенгалски тигър се роди на територията на зоологическата градина преди ден – представител от критично застрашен вид.

Вчера кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров посети Зоопарка, за да види две нови попълнения - освен тигърчето и рис е новият обитател на зоологическата градина.

Тигрите Карина и Белчо са родителите на новородения бенгалски тигър. Те са двойка от 8 години, а малкият тигър, който все още няма име, е първородният им син.

Другият нов обитател - рисът Ибър на възраст 1г.8м., отскоро е в старозагорския зоопарк. Балканският рис е подвид на евразийския рис. Според Червената книга на България той е критично застрашен.

Рисът е едно от най-мистериозните животни. Той е нощно животно, а през деня обикновено почива на височини и поляни с просторна гледка, откъдето може да наблюдава околността. С добре развитите си сетива - зрение, слух и обоняние, ловко движение и безупречен камуфлаж, той е отличен ловец от засада. Може да забележи плячката си на разстояние 75 м.

Той съжителства с мечката, вълка, лисицата, дивата котка, язовеца, дивата свиня, елена, дивата коза, сърната, заека и други дребни бозайници, птици, влечуги, земноводни и насекоми. Има принос в предотвратяване разпространението на заразни болести, както и достигане на прекалено висока плътност на гореизброените видове и негативните последствия от това.

Кметът Живко Тодоров поздрави директора на Зоопарка д-р Найден Илинов и благодари за всеотдайната работа и професионалното отношение и грижите на екипа, довели до този изключителен резултат. В края на срещата двамата обсъдиха плановете за разширение на Зоопарка, което ще доведе все повече посетители от други градове на България.