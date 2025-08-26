Повдигнаха 4 обвинения срещу Лил Нас Екс, който се разходи гол по улицата и нападна полицаи (ВИДЕО)

Рапърът Лил Нас Х, с истинско име Монтеро Хил, е обвинен в няколко престъпления за нападение и нараняване на полицейски служители при ареста си в Лос Анджелис миналия четвъртък. Изпълнителят на "Old Town Road" е с повдигнати четири обвинения, сред които нанасяне на телесна повреда на полицай и оказване на съпротива при задържане, след като е нападнал служители на реда, опитващи се да го арестуват, съобщава The Post.

По информация на изданието, когато полицаите са се опитали да го спрат на булевард Вентура в Сан Фернандо Вали, където Хил се е разхождал гол, той е нападнал органите на реда и е ранил най-малко трима от тях.

В понеделник Хил пледира невинен по обвиненията и е пуснат под гаранция от 75 000 долара, след като е прекарал уикенда в ареста. Съдия от Висшия съд на Лос Анджелис разпореди Хил да посещава рехабилитационни срещи, което обвиняемият е приел.

„В полицейския доклад е записано, че е бил откаран в болница поради съмнение за свръхдоза“, заяви съдия Мартин Херсковиц по време на съдебното заседание. Адвокатът на Хил, Кристи О'Конър, отговори: „Това е вярно, но не знаем дали е било наистина така или просто е било предположение на някой от служителите, което впоследствие е било потвърдено. Не знаем какво точно се е случило.“

О'Конър подчерта, че клиентът ѝ няма криминални прояви: „Този човек никога не е имал дори училищна свада. Ако тези обвинения се окажат верни, това е напълно нетипично за неговото поведение. Никога досега не се е случвало нещо подобно.“

След заседанието бащата на Хил, Робърт Станфорд, заяви пред The Post, че синът му няма история на злоупотреба с наркотици. „Той дълбоко съжалява за случилото се“, каза Станфорд пред репортерите. „Това може да се случи във всяко семейство. Той ще получи необходимата помощ. Моля, молете се за него.“

Хил беше заснет при напускането на съда във Ван Нюйс, облечен в синя затворническа униформа и носещ найлонова чанта.

Page Six е отправила запитване за коментар до представителите на Хил и Окръжната прокуратура на Лос Анджелис, но до момента няма отговор.

🚨ALERTE | Lil Nas X transforme L.A. en défilé de mode à 4h du mat' : slip🩲, bottes 👢et cône de signalisation en guise de chapeau ! Hospitalisé pour suspicion d'overdose, il assure toujours le show !. (TMZ)#OldTownRoad #lilnasx pic.twitter.com/waUnghgeBG — Le Fil Express (@LeFilExpress) August 21, 2025

Както вече беше съобщено, носителят на две награди "Грами", на 26 години, е ударил полицай два пъти в лицето по време на инцидента, съобщи източник на NBC News. Първоначално Хил е бил обвинен в по-леко престъпление за нападение над полицай.

В интернет се появи обезпокоително видео, на което изпълнителят на "Industry Baby" се разхожда по улиците на Лос Анджелис по бельо и бели каубойски ботуши в 4 сутринта. В клипа, който бързо стана вирусен, Хил обяснява на снимащия, че отива на парти и поставя оранжев пътен конус на главата си. В друго видео, публикувано от TMZ, рапърът се вижда да върви напълно гол по пътното платно.

В един момент Хил се обръща към камерата, показвайки се изцяло, докато изпълнява известния куплет на Ники Минаж от песента на Кание Уест "Monster".

Според обществената информация, предоставена на Page Six, няколко души са подали сигнал до полицията относно инцидента. Служители на LAPD са пристигнали на мястото около 5:50 ч. местно време. Изпълнителят на "Montero" е бил задържан и отведен в болница поради съмнение за свръхдоза, след като е нападнал полицаите.

Месеци преди този инцидент Хил споделя публично, че последните години са били трудни за него. Във видеообръщение от февруари той заявява, че едва сега започва да се чувства уверен в себе си и в творческата си работа, като се стреми да вложи повече смисъл в музиката и визията си.

Поп звездата изразява, че е изпитал удоволствие при създаването на албума "Montero" през 2021 г., но се подготвя за следващата си музикална ера, която определя като „още по-пълна с радост и любов“.

„Искам да изляза в този свят, да вдигна ръце към небето и да се движа свободно“, казва той, обръщайки се към почитателите си с молба да останат до него.