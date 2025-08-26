Тейлър Суифт и Травис Келси се сгодиха (СНИМКИ)

Тейлър Суифт и Травис Келси се сгодиха след двугодишна връзка, съобщиха двамата в съвместна публикация в Instagram преди минути. Певицата и състезателят по американски футбол потвърдиха новината със снимки от предложението за брак, придружени от надпис: „Вашата учителка по английски и учителят по физкултура ще се женят.“ Публикацията вече има милиони харесвания и реакции.

На кадрите Келси е заснет на колене, поднасящ годежен пръстен на Суифт в красива градина. Певицата сподели и близък план на бляскавия си пръстен с диамант в златен обков, проектиран лично от Келси в сътрудничество с Kindred Lubeck от Artifex Fine Jewelry.

Двойката позира за официални снимки по повод годежа, като Суифт демонстрира радостта си, прегръщайки и целувайки годеника си. За повода двамата бяха в тон, облечени с дрехи на Polo Ralph Lauren.

Травис Келси е направил предложението две седмици след анонса на дванадесетия студиен албум на Тейлър Суифт – „The Life of a Showgirl“, който ще излезе на 3 октомври.

Връзката между певицата и играча на Kansas City Chiefs започна през лятото на 2023 година, а феновете отдавна спекулираха за възможен годеж. През август 2024 г. анализаторът на NFL Адам Шефтър предизвика интерес с предположения, че двамата са на път към олтара, след като Келси стана съсобственик на тригодишен състезателен кон, кръстен на Суифт.

В края на 2023 година се появиха сведения, че Келси е поискал ръката на Суифт от баща ѝ, Скот Суифт, и е получил неговото благословение. В следващите месеци темата за годежа бе предмет на спекулации, а появата на размазана ръка на певицата на снимки от закриването на Eras Tour и носенето на ръкавици по време на мач през януари допълнително подхраниха слуховете.

Преди началото на връзката си с Келси, Суифт имаше кратка връзка с фронтмена на The 1975 Матю Хийли през май 2023 г., за която феновете смятат, че е вдъхновила част от песните ѝ в албума „The Tortured Poet’s Department“. Друга част от проекта се тълкува като отразяваща раздялата ѝ с Джо Алвин, с когото беше заедно над шест години.

Тейлър Суифт започна отношения с Келси само няколко месеца след края на връзката си с Алвин, като се предполага, че песните „So High School“ и „The Alchemy“ са вдъхновени от настоящия ѝ партньор.

Келси, който също излиза от дългогодишна връзка с Кайла Никол, се опита за първи път да привлече вниманието на Суифт през лятото на 2023 г., когато безуспешно се опита да ѝ даде телефонния си номер по време на концерт от Eras Tour. Въпреки първоначалния отказ за среща зад кулисите, двамата впоследствие се сближиха, а връзката им прерасна в сериозен ангажимент.