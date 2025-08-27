Михаела Маринова засне разголена фотосесия само по... лепенки (СНИМКИ)

Младата поп звезда Михаела Маринова изненада аудиторията си с дръзка и по-разголена визия, отколкото сме свикнали да я виждаме обичайно. Предизвикателната фотосесия не е никак без повод - Мишето празнува 10 години на сцената.
На горещите кадри певицата позира само по черно кожено яке и ултра къса поличка, като гърдите ѝ са прикрити единствено с лепенки. Снимките мигновено предизвикаха бурни реакции – някои са възхитени от дързостта ѝ, докато други смятат, че е прекалила с провокацията и сдържаният стил ѝ отива повече.
Освен със стайлинга, Михаела изненада и с промяна във вида си. На кадрите тя е с гарваново черна коса, а не типичното медено русо.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #4
17:33 27.08.2025
2 Дедо
Коментиран от #17
17:35 27.08.2025
3 пак лъжете
17:35 27.08.2025
4 Данко Харсъзина
До коментар #1 от "Сатана Z":Като не може да пее и няма какво да покаже, пиказва... лепенки. Певачките поне показват силикон.
17:37 27.08.2025
5 засне разголена фотосесия само по... леп
и ти прописа за жени
като другите писарки и писари
17:37 27.08.2025
6 6135
Идвам: 2 гласа, 1 звезда
Гласувам: 1 звезда
Резултат: 3 гласа, 2 звезди
Ха сега де!
17:38 27.08.2025
7 Дядо Гъдьо
Коментиран от #18
17:38 27.08.2025
8 важното е че не е лепнала
да не може да диша жалното
17:39 27.08.2025
9 Плоска рендосана кифла
17:39 27.08.2025
10 Гошо
17:42 27.08.2025
11 Сийка
17:43 27.08.2025
12 Забравела е !
Две лепенки !
Три !
Една на Очите !
И Един кръст !
На Лицето !
17:50 27.08.2025
13 Голотата продава,
17:51 27.08.2025
14 Тулупи
17:53 27.08.2025
15 Тулупи
17:55 27.08.2025
16 ООрана държава
18:11 27.08.2025
17 Бай Илия мераклия
До коментар #2 от "Дедо":А аз чакам Марчето да зърна...само по очила...ха ха ха
18:11 27.08.2025
18 Бай Илия
До коментар #7 от "Дядо Гъдьо":Прав си НАБОРЕ...така е...
18:13 27.08.2025
19 Дуньо простия
18:32 27.08.2025
20 9689
18:43 27.08.2025
21 Ами да
18:47 27.08.2025