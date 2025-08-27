Новини
Михаела Маринова засне разголена фотосесия само по... лепенки (СНИМКИ)

27 Август, 2025 17:31

Певицата отбелязва 10 години на сцената

Михаела Маринова засне разголена фотосесия само по... лепенки (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Младата поп звезда Михаела Маринова изненада аудиторията си с дръзка и по-разголена визия, отколкото сме свикнали да я виждаме обичайно. Предизвикателната фотосесия не е никак без повод - Мишето празнува 10 години на сцената.

На горещите кадри певицата позира само по черно кожено яке и ултра къса поличка, като гърдите ѝ са прикрити единствено с лепенки. Снимките мигновено предизвикаха бурни реакции – някои са възхитени от дързостта ѝ, докато други смятат, че е прекалила с провокацията и сдържаният стил ѝ отива повече.

Освен със стайлинга, Михаела изненада и с промяна във вида си. На кадрите тя е с гарваново черна коса, а не типичното медено русо.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    18 3 Отговор
    Жена без цици е като мъж без пари.

    Коментиран от #4

    17:33 27.08.2025

  • 2 Дедо

    9 0 Отговор
    Марчее Марче.....

    Коментиран от #17

    17:35 27.08.2025

  • 3 пак лъжете

    12 0 Отговор
    освен лепенките има и някакво горнище ли е яке ли е не го знам и къси гащи

    17:35 27.08.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Като не може да пее и няма какво да покаже, пиказва... лепенки. Певачките поне показват силикон.

    17:37 27.08.2025

  • 5 засне разголена фотосесия само по... леп

    6 0 Отговор
    браво писарке
    и ти прописа за жени
    като другите писарки и писари

    17:37 27.08.2025

  • 6 6135

    1 1 Отговор
    Системата ви за звездички не е баш демократична:
    Идвам: 2 гласа, 1 звезда
    Гласувам: 1 звезда
    Резултат: 3 гласа, 2 звезди

    Ха сега де!

    17:38 27.08.2025

  • 7 Дядо Гъдьо

    14 0 Отговор
    Малки сиси, означава че прави уникални фирки.

    Коментиран от #18

    17:38 27.08.2025

  • 8 важното е че не е лепнала

    12 0 Отговор
    и на оголеното коте
    да не може да диша жалното

    17:39 27.08.2025

  • 9 Плоска рендосана кифла

    11 2 Отговор
    То с тези лепенки хептем няма нищо

    17:39 27.08.2025

  • 10 Гошо

    10 1 Отговор
    Върху какво е сложила лепенките, че не виждам нищо!

    17:42 27.08.2025

  • 11 Сийка

    10 1 Отговор
    Е на това ,мъжете му викат яйца на очи!

    17:43 27.08.2025

  • 12 Забравела е !

    4 0 Отговор
    Забравела е !

    Две лепенки !

    Три !

    Една на Очите !

    И Един кръст !

    На Лицето !

    17:50 27.08.2025

  • 13 Голотата продава,

    7 1 Отговор
    ку...рвите са готини, без номерата им естествено!

    17:51 27.08.2025

  • 14 Тулупи

    7 1 Отговор
    Дреме ми на куууррроооооо за тая па.ча.вре.тина. Аман от тия мяучащи и измислени певци

    17:53 27.08.2025

  • 15 Тулупи

    5 1 Отговор
    Нема бозки, за какво са и тия лепенки.

    17:55 27.08.2025

  • 16 ООрана държава

    4 0 Отговор
    Доста малки .... лепенки

    18:11 27.08.2025

  • 17 Бай Илия мераклия

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дедо":

    А аз чакам Марчето да зърна...само по очила...ха ха ха

    18:11 27.08.2025

  • 18 Бай Илия

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дядо Гъдьо":

    Прав си НАБОРЕ...така е...

    18:13 27.08.2025

  • 19 Дуньо простия

    3 0 Отговор
    Много яки тия лепенки. Да се чудиш, на кво се държат...

    18:32 27.08.2025

  • 20 9689

    1 0 Отговор
    Мише,не се излагай.........

    18:43 27.08.2025

  • 21 Ами да

    0 0 Отговор
    Пропадна девойчето!

    18:47 27.08.2025