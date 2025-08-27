Михаела Маринова засне разголена фотосесия само по... лепенки (СНИМКИ)

Младата поп звезда Михаела Маринова изненада аудиторията си с дръзка и по-разголена визия, отколкото сме свикнали да я виждаме обичайно. Предизвикателната фотосесия не е никак без повод - Мишето празнува 10 години на сцената.

На горещите кадри певицата позира само по черно кожено яке и ултра къса поличка, като гърдите ѝ са прикрити единствено с лепенки. Снимките мигновено предизвикаха бурни реакции – някои са възхитени от дързостта ѝ, докато други смятат, че е прекалила с провокацията и сдържаният стил ѝ отива повече.

Освен със стайлинга, Михаела изненада и с промяна във вида си. На кадрите тя е с гарваново черна коса, а не типичното медено русо.