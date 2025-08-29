"Къде сбъркахме?" - Родителите на новата шампионка по секс искат да я откажат от порното

Родителите на порнозвездата Лили Филипс заявиха, че са готови на всичко, за да я накарат да спре да снима, съобщава News.com.au.

Лили Филипс придоби известност, след като през октомври 2024 г. преспал със 101 мъже за осем часа. През юли 2025 г. тя организира пореден секс маратон и преспа с 1113 мъже за 12 часа. Майката и бащата на модела, Ема и Линдзи Филипс, казаха, че не са наясно какво точно прави тя. Те знаели, че дъщеря им има страница в платформата OnlyFans, но си мислели, че тя просто публикува снимки на себе си по бельо и бански.

Според двойката, известността на дъщеря им се е отразила негативно на живота им. Много приятели обърнали гръб на Ема и Линдзи, а съседи казвали, че печелят от порно кариерата на дъщеря си. Линдзи каза, че няколко пъти дори е получавал анонимни обаждания, в които пожелават смъртта на Лили. „Понякога се чудим дали може би сме допуснали някои грешки във възпитанието ѝ. Но доколкото си спомням, беше прекрасно време, изпълнено с любов“, каза мъжът.

Бащата на модела добави, че би направил всичко, за да накара Лили да се откаже от порното. Линдзи дори каза, че ще продаде семейния дом и ще даде парите на дъщеря си, ако се съгласи да се откаже от порното. Родителите на Лили многократно са я молили да си намери друга професия, но тя отказва, въпреки че разбира ситуацията, в която се намират.

„Родителите ми бяха наричани грабители. Хората си мислеха, че печелят от доходите ми, което не е вярно. Дори си мислеха, че хората в супермаркетите постоянно шепнат зад гърба им. Беше много трудно“, каза Лили Филипс.

Моделът призна, че е обсебена от секса от 13-годишна възраст, водила е активен сексуален живот в университета и тогава си е помислила, че може да печели пари от това.