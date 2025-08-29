Новини
Любопитно »
"Къде сбъркахме?" - Родителите на новата шампионка по секс искат да я откажат от порното

29 Август, 2025 09:43 898 10

  • лили филипс-
  • шампионка-
  • секс-
  • родители-
  • onlyfans

Родителите на Лили Филипс многократно са я молили да си намери друга професия

Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Родителите на порнозвездата Лили Филипс заявиха, че са готови на всичко, за да я накарат да спре да снима, съобщава News.com.au.

Лили Филипс придоби известност, след като през октомври 2024 г. преспал със 101 мъже за осем часа. През юли 2025 г. тя организира пореден секс маратон и преспа с 1113 мъже за 12 часа. Майката и бащата на модела, Ема и Линдзи Филипс, казаха, че не са наясно какво точно прави тя. Те знаели, че дъщеря им има страница в платформата OnlyFans, но си мислели, че тя просто публикува снимки на себе си по бельо и бански.


Според двойката, известността на дъщеря им се е отразила негативно на живота им. Много приятели обърнали гръб на Ема и Линдзи, а съседи казвали, че печелят от порно кариерата на дъщеря си. Линдзи каза, че няколко пъти дори е получавал анонимни обаждания, в които пожелават смъртта на Лили. „Понякога се чудим дали може би сме допуснали някои грешки във възпитанието ѝ. Но доколкото си спомням, беше прекрасно време, изпълнено с любов“, каза мъжът.

Бащата на модела добави, че би направил всичко, за да накара Лили да се откаже от порното. Линдзи дори каза, че ще продаде семейния дом и ще даде парите на дъщеря си, ако се съгласи да се откаже от порното. Родителите на Лили многократно са я молили да си намери друга професия, но тя отказва, въпреки че разбира ситуацията, в която се намират.

„Родителите ми бяха наричани грабители. Хората си мислеха, че печелят от доходите ми, което не е вярно. Дори си мислеха, че хората в супермаркетите постоянно шепнат зад гърба им. Беше много трудно“, каза Лили Филипс.

Моделът призна, че е обсебена от секса от 13-годишна възраст, водила е активен сексуален живот в университета и тогава си е помислила, че може да печели пари от това.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 0 Отговор
    Родител 1 и 2....
    Ема и Линдзи🤔🤔🤔

    09:45 29.08.2025

  • 2 бай Кольо

    7 0 Отговор
    Шъ и са изтърка мидата!

    09:48 29.08.2025

  • 3 Това

    6 0 Отговор
    ли са най-важните новини? Явно толкова си можете и разбирате от журналистика... след кто само висите из инстаграм и да преписвате клуки, които като цяло никой не го интересуват или който го интересуват, ще си погледне там. Живота на някакви си псевдо звзди (особенно български) надали ще промени живота, на някой.

    Коментиран от #9

    09:48 29.08.2025

  • 4 Исторически парк

    7 1 Отговор
    Сбъркахте,че сте я родили в родината на порното 😉

    09:50 29.08.2025

  • 5 Био Робот - Кукла !

    1 0 Отговор
    Био Робот - Кукла !

    09:52 29.08.2025

  • 6 таксиджия 🚖

    6 0 Отговор
    Е нещо има разминаване тука! След първия рекорд миналата година със 101 мъже тя направи документален филм за подготовката на акта и го пусна във ютюб. Майка ѝ помагаше със организацията и снимането на сцените. Лили се похвали, че колеги на баща ѝ редовно си я поръчват за час.

    09:52 29.08.2025

  • 7 Антимагнитен член със сачми и зъбчатки

    4 0 Отговор
    И аз се опитах да я откажа , но веднага щом изляза тя възмутена започва да ми бие шамари и ме придърпва към пещерата !

    09:54 29.08.2025

  • 8 таксиджия 🚖

    1 1 Отговор
    Иначе вижте я на снимката, това е скорошна снимка. Вижте какво си причини това момиче! Инжектира си мазнина във задните части - операция "бразилско повдигане". Отврат! Защото я мързяло да спортува и нямала време. Бони Блу вече е по-красива и е фитнес мацка.

    09:56 29.08.2025

  • 9 провинциалист

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Това":

    Не са новини, а превъзпитание. Когато подрастващите кифлички виждат пред себе си само скъпи и лъскави неща по рекламите, престъпления по новините и други кифли с финансови възможности, изборът какво да правим с живота си е ясен.

    09:56 29.08.2025

  • 10 плевен

    0 1 Отговор
    И какво толкова да са сбъркали родителите? Погледнете лицето на Лили. От това отличничка не става. Остава порното.

    10:09 29.08.2025