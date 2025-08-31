"Това е адът" - Туристка съсипа с ВИДЕО "най-добрия" аквапарк в света

Туристка посети аквапарк в Европа, който е известен като най-добрият в света, и записа видеоклип на реалната обстановка в него. Момичето публикува видеото в TikTok.
Пътешественичката Кейтлин Колман отишла в Siam Park в Коста Адехе на остров Тенерифе, Испания, който многократно е класиран на първо място по популярност сред туристите според TripAdvisor. Докато се носела на надуваем пръстен от атракцията "Mai Tai Lazy River", тя се забила в тълпа от други посетители.
@caitlincolman The reality of the Mai Thai River @siamparkoffical 🥲 #siampark #waterpark #lazyriver #tenerife ♬ Jet2 Advert - ✈️A7-BBH | MAN 🇬🇧
Публикуваните кадри показват стотици почиващи от всички възрасти, принудени да чакат възможност да излязат от водата с часове. Видеото на Колман стана вирусно онлайн и събра над 1,6 милиона гледания.
„О, Боже мой, това наричам ад на земята“, написа Джина Рагацоли в коментарите. „Siam Park е напълно надценен. Прекарах два часа в "мързеливата река" и се качих само на четири атракциона през целия ден“, каза друг потребител.
