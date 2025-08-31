Новини
"Това е адът" - Туристка съсипа с ВИДЕО "най-добрия" аквапарк в света

31 Август, 2025 10:37

"Siam Park е напълно надценен.", твърдят потребителите в TikTok

"Това е адът" - Туристка съсипа с ВИДЕО "най-добрия" аквапарк в света - 1
Туристка посети аквапарк в Европа, който е известен като най-добрият в света, и записа видеоклип на реалната обстановка в него. Момичето публикува видеото в TikTok.

Пътешественичката Кейтлин Колман отишла в Siam Park в Коста Адехе на остров Тенерифе, Испания, който многократно е класиран на първо място по популярност сред туристите според TripAdvisor. Докато се носела на надуваем пръстен от атракцията "Mai Tai Lazy River", тя се забила в тълпа от други посетители.

@caitlincolman The reality of the Mai Thai River @siamparkoffical 🥲 #siampark #waterpark #lazyriver #tenerife ♬ Jet2 Advert - ✈️A7-BBH | MAN 🇬🇧

Публикуваните кадри показват стотици почиващи от всички възрасти, принудени да чакат възможност да излязат от водата с часове. Видеото на Колман стана вирусно онлайн и събра над 1,6 милиона гледания.

„О, Боже мой, това наричам ад на земята“, написа Джина Рагацоли в коментарите. „Siam Park е напълно надценен. Прекарах два часа в "мързеливата река" и се качих само на четири атракциона през целия ден“, каза друг потребител.


  • 1 Първия Софианец

    4 1 Отговор
    На село е по добре скара и кибапчета

    10:40 31.08.2025

  • 2 Аквапарка

    5 0 Отговор
    На Златни пясъци е номер едно ,няма хора ,ама и той не работи

    10:43 31.08.2025

  • 3 пак кифленски пълнежи

    5 1 Отговор
    от подобни

    10:47 31.08.2025

  • 4 МДАМ

    2 0 Отговор
    Венелина няма откъде да знае (освен от глупостите в мрежата), че аквапаркът има и опция за фаст трак билети, с които минаваш всички атракциони без проблем. Колкото до невъзможността да се излезе два часа от един ручей, без коментар за възможностите на авторката...

    11:20 31.08.2025

  • 5 име

    0 0 Отговор
    Само да ви светна че на тия острови няма реки и извори. Сами се сетете каква е водата.

    11:25 31.08.2025

  • 6 Файърфлай

    1 0 Отговор
    Като не й харесва там,да отиде в ивицата Газа.Там е рай за пътешественици.

    11:35 31.08.2025

