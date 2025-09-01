Новини
Рецепта на деня: Брауни с тиквички
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Брауни с тиквички

1 Септември, 2025

  • брауни-
  • тиквички-
  • шоколад-
  • десерт-
  • какво да сготвя

Тиквичките често се използват за приготвяне на сладки ястия

Рецепта на деня: Брауни с тиквички - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • Пресни тиквички - 2 бр.;
  • Масло - 125 г;
  • Черен шоколад - 100 г;
  • Яйца - 2 бр.;
  • Кафява захар - 250 г;
  • Ванилов екстракт - 1 ч.л.;
  • Брашно - 140 г;
  • Бакпулвер - 0,5 ч.л.;
  • Сол - 1 щипка;
  • Шоколадови стърготини - 2 с.л.

Начин на приготвяне:

Обелете тиквичките и ги настържете на средно ренде.

Разтопете черния шоколад и маслото на слаб огън в тенджера с дебело дъно, като разбърквате непрекъснато, за да не загори шоколадът. След това махнете от огъня и оставете да изстине малко.

В отделен съд разбийте с миксер на максимална скорост яйцата, захарта и ванилията, докато се получи пухкава хомогенна смес.

След това добавете тиквичките и разтопения шоколад. Разбъркайте внимателно с лъжица.

Добавете брашното, бакпулвера и солта. Разбъркайте до получаване на хомогенна смес.

Загрейте фурната до 180 градуса.

Изсипете готовата смес във форма за печене, покрита с хартия за печене. Печете във фурната за 30-35 минути.

При сервиране поръсете отгоре с шоколадови стърготини, пише woman.bg.


