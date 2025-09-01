Рецепта на деня: Брауни с тиквички

Необходими продукти:
- Пресни тиквички - 2 бр.;
- Масло - 125 г;
- Черен шоколад - 100 г;
- Яйца - 2 бр.;
- Кафява захар - 250 г;
- Ванилов екстракт - 1 ч.л.;
- Брашно - 140 г;
- Бакпулвер - 0,5 ч.л.;
- Сол - 1 щипка;
- Шоколадови стърготини - 2 с.л.
Начин на приготвяне:
Обелете тиквичките и ги настържете на средно ренде.
Разтопете черния шоколад и маслото на слаб огън в тенджера с дебело дъно, като разбърквате непрекъснато, за да не загори шоколадът. След това махнете от огъня и оставете да изстине малко.
В отделен съд разбийте с миксер на максимална скорост яйцата, захарта и ванилията, докато се получи пухкава хомогенна смес.
След това добавете тиквичките и разтопения шоколад. Разбъркайте внимателно с лъжица.
Добавете брашното, бакпулвера и солта. Разбъркайте до получаване на хомогенна смес.
Загрейте фурната до 180 градуса.
Изсипете готовата смес във форма за печене, покрита с хартия за печене. Печете във фурната за 30-35 минути.
При сервиране поръсете отгоре с шоколадови стърготини, пише woman.bg.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
10:08 01.09.2025
2 Мъж
10:12 01.09.2025