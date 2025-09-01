Рецепта на деня: Брауни с тиквички

Необходими продукти:

Пресни тиквички - 2 бр.;

Масло - 125 г;

Черен шоколад - 100 г;

Яйца - 2 бр.;

Кафява захар - 250 г;

Ванилов екстракт - 1 ч.л.;

Брашно - 140 г;

Бакпулвер - 0,5 ч.л.;

Сол - 1 щипка;

Шоколадови стърготини - 2 с.л.

Начин на приготвяне:

Обелете тиквичките и ги настържете на средно ренде.



Разтопете черния шоколад и маслото на слаб огън в тенджера с дебело дъно, като разбърквате непрекъснато, за да не загори шоколадът. След това махнете от огъня и оставете да изстине малко.

В отделен съд разбийте с миксер на максимална скорост яйцата, захарта и ванилията, докато се получи пухкава хомогенна смес.

След това добавете тиквичките и разтопения шоколад. Разбъркайте внимателно с лъжица.

Добавете брашното, бакпулвера и солта. Разбъркайте до получаване на хомогенна смес.

Загрейте фурната до 180 градуса.

Изсипете готовата смес във форма за печене, покрита с хартия за печене. Печете във фурната за 30-35 минути.

При сервиране поръсете отгоре с шоколадови стърготини, пише woman.bg.