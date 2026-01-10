Рецепта на деня: Свинска кавърма по селски

Необходими продукти:

800 г свински врат;

1 глава лук;

1 стрък праз;

1 морков;

1/4 глава целина;

2 печени червени чушки;

1 ч.ч. пасирани домати;

3 с.л. свинска мас;

150 мл червено вино;

1 дафинов лист;

черен пипер – на вкус;

сол – на вкус;

1 чаша топла вода.

Начин на приготвяне:

Нарежете свинския врат на средно големи хапки.

В дълбок тиган или тенджера разтопете свинската мас. Добавете месото и го запържете за няколко минути, докато се запечата от всички страни. Прибавете наситнената целина, едро нарязания морков, праза и лука. Разбъркайте и гответе, докато зеленчуците омекнат леко. Сипете червеното вино и овкусете със сол, черен пипер и дафинов лист.

Намалете котлона, похлупете и оставете кавърмата да къкри около 10 минути.

Махнете капака и добавете пасираните домати и ситно нарязаните печени чушки. Налейте чаша топла вода, похлупете отново и гответе на слаб огън още 20 минути, докато сосът се сгъсти и ястието остане на мазнина.

За още по-наситен вкус можете да добавите щипка чубрица или мащерка. Кавърмата става още по-вкусна, ако престои 30 минути след готвене преди сервиране, пише flagman.bg