Рецепта на деня: Свинска кавърма по селски
  Какво да сготвя

Рецепта на деня: Свинска кавърма по селски

10 Януари, 2026 10:05 1 034 6

Ястието е засищащо, уханно и най-вкусно, когато се готви бавно, за да се смесят всички аромати

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • 800 г свински врат;
  • 1 глава лук;
  • 1 стрък праз;
  • 1 морков;
  • 1/4 глава целина;
  • 2 печени червени чушки;
  • 1 ч.ч. пасирани домати;
  • 3 с.л. свинска мас;
  • 150 мл червено вино;
  • 1 дафинов лист;
  • черен пипер – на вкус;
  • сол – на вкус;
  • 1 чаша топла вода.

Начин на приготвяне:

Нарежете свинския врат на средно големи хапки.

В дълбок тиган или тенджера разтопете свинската мас. Добавете месото и го запържете за няколко минути, докато се запечата от всички страни. Прибавете наситнената целина, едро нарязания морков, праза и лука. Разбъркайте и гответе, докато зеленчуците омекнат леко. Сипете червеното вино и овкусете със сол, черен пипер и дафинов лист.

Намалете котлона, похлупете и оставете кавърмата да къкри около 10 минути.

Махнете капака и добавете пасираните домати и ситно нарязаните печени чушки. Налейте чаша топла вода, похлупете отново и гответе на слаб огън още 20 минути, докато сосът се сгъсти и ястието остане на мазнина.

За още по-наситен вкус можете да добавите щипка чубрица или мащерка. Кавърмата става още по-вкусна, ако престои 30 минути след готвене преди сервиране, пише flagman.bg


  • 1 456

    3 4 Отговор
    Това не е каварма. 1. Кавармата е с няколко вида месо и 2. Готви се със зеле

    Коментиран от #3

    10:10 10.01.2026

  • 2 Пич

    6 0 Отговор
    Е не това съм майстор. Изхвърляте безапелационно маста защото и без това ще бъде мазно. Олио! Изхвърляте дафиновия лист и целината - неподходящи са! Най важният номер - готвите докато остане само на мазнина! Не както някаква чорба от скапан ресторант!

    10:13 10.01.2026

  • 3 Пич

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "456":

    Бъркаш , ама много яко !!! Говориш за Капама!!!

    10:13 10.01.2026

  • 4 Целината

    7 1 Отговор
    изобщо не си пасва със свинско месо , виж за телешко е задължително !

    10:22 10.01.2026

  • 5 Хан Ауспух

    1 2 Отговор
    лaйннaa и поммиии!

    10:28 10.01.2026

  • 6 Механик

    2 0 Отговор
    Ястието се готвело бавно?? 20+10=30 мин. Това бавно ли е? Че то омлета и той толкова се готви, а се води аламинут...

    10:37 10.01.2026