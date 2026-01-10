Рецепта на деня: Свинска кавърма по селски

Необходими продукти:
- 800 г свински врат;
- 1 глава лук;
- 1 стрък праз;
- 1 морков;
- 1/4 глава целина;
- 2 печени червени чушки;
- 1 ч.ч. пасирани домати;
- 3 с.л. свинска мас;
- 150 мл червено вино;
- 1 дафинов лист;
- черен пипер – на вкус;
- сол – на вкус;
- 1 чаша топла вода.
Начин на приготвяне:
Нарежете свинския врат на средно големи хапки.
В дълбок тиган или тенджера разтопете свинската мас. Добавете месото и го запържете за няколко минути, докато се запечата от всички страни. Прибавете наситнената целина, едро нарязания морков, праза и лука. Разбъркайте и гответе, докато зеленчуците омекнат леко. Сипете червеното вино и овкусете със сол, черен пипер и дафинов лист.
Намалете котлона, похлупете и оставете кавърмата да къкри около 10 минути.
Махнете капака и добавете пасираните домати и ситно нарязаните печени чушки. Налейте чаша топла вода, похлупете отново и гответе на слаб огън още 20 минути, докато сосът се сгъсти и ястието остане на мазнина.
За още по-наситен вкус можете да добавите щипка чубрица или мащерка. Кавърмата става още по-вкусна, ако престои 30 минути след готвене преди сервиране, пише flagman.bg
Коментиран от #3
10:10 10.01.2026
10:13 10.01.2026
До коментар #1 от "456":Бъркаш , ама много яко !!! Говориш за Капама!!!
10:13 10.01.2026
10:22 10.01.2026
10:28 10.01.2026
10:37 10.01.2026