Делфинариум Варна посреща децата с безплатни представления преди първия учебен ден

„Делфинариум Варна“ подарява безплатен билет на децата по случай първия учебен ден – „На училище с делфините“. На 14 септември 2025 г. (неделя) Доли, Йоана, Бимбо, Кимбо и Флипър ще зарадват безплатно всички малчугани до 12 г. за тяхното незабравимо делфинско шоу!

Представленията ще бъдат три – в 10:30 ч., 12:00 и в 15:30 ч., като ще бъдат обогатени с богата анимационна програма.

Делфините изпълняват скокове на височина, двойно салто, троен аксел. Част от представлението е спасяване на човек във водата. Делфините също така пеят и танцуват – рокендрол и валс. Част от шоуто е и тяхната игра на футбол с публиката. Пригответе се за незабравимо приключение сред най-обичаните морски артисти.

"Делфинариум Варна" ви кани още на "Празник с делфините" с три представления дневно, които ще радват всички гости на морската столица в почивните дни – 6,7 и 8 септември 2025 г. Ако търсите идея за изненада за децата в района на Варна или искате да се потопите в магията на делфините, това е вашето място! Представленията ще бъдат в 10:30, 12:00 и 15:30 ч.

"Делфинариум Варна" е едно от любимите забавления за децата във Варна. Освен това е и любима туристическа дестинация за хилядите гости от Румъния, Германия, Чехия, Полша и др. страни.