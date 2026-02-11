Първа среща с митичната птица и разтърсващи разкрития от миналото заплитат историята в „Мамник“ по БНТ

Този четвъртък от 21:00 ч. по БНТ 1 феновете на криминалната мистерия ще се сблъскат още по-близо с мистичното зло. За първи път един от любимите герои ще се изправи очи в очи с митичната птица Мамник, воден от гласове от близкото минало.
Божана (Екатерина Лазаревска) и Лазар (Гринго-Богдан Григоров) ще тръгнат по следи от изминали години и важни събития, които ще поставят още повече въпроси пред тях. С помощта на стари снимки и разговори с местните, те ще открият, че случващото се в с. Вракола е далеч по-странно и плашещо от представите им.
Камен (Йордан Ръсин) и Митко (Мариян Стефанов) ще продължат издирването на Делян, а липсата на следи ще отведе Камен до нови изводи за мистериозното изчезване на сина на Емил (Владимир Пенев).
С кого говори Божана и на какви истории от миналото се натъква? Ще разбере ли Митко истината за Лазар? Каква е връзката на Волен Несторов с покойния баща на Божана? Какво смята Камен, че се е случило с изчезналия Делян? Кой ще е първият персонаж, който ще види Мамника? Гледайте този четвъртък от 21:00 ч. по БНТ 1!
1 Еш па теа
Коментиран от #10
16:16 11.02.2026
2 Сила
След продуктовото позициониране на "соевото лате " от павилиончето на Магърдич ....
16:18 11.02.2026
3 Ура,,Ура
16:19 11.02.2026
4 Мамник?
Коментиран от #9
16:20 11.02.2026
5 Заека
16:21 11.02.2026
6 НАСКО
16:31 11.02.2026
7 Сезон 2
16:31 11.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 р"ум€н" П€Д€рад€Ф
До коментар #4 от "Мамник?":"Н€" $ъм ИЗМАМНИК, Я ТРОЙНОЙ А Г€НТ - ШТИРЛИЦ (нато-БКП-ВКР)!
16:35 11.02.2026
10 Църна магия
До коментар #1 от "Еш па теа":В Мексико така наричат белите американци. Нещо като Зеленко, това означава.
16:51 11.02.2026
11 Психиатър
Филмът е потресаващо слаб. Най-доброто в него е трейлърът. Абсолютна Халва и Боза!
17:07 11.02.2026
12 Новичок
17:23 11.02.2026
13 Софокъл
17:31 11.02.2026
14 Уточнение
Книгата е чудесна и филмът добре я пресъздава!
Радвам се, въпреки всичко и всички имаме талантливо поколение творци!
17:53 11.02.2026
15 Хубав сериал
18:05 11.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ТВ-ЗРИТЕЛ
18:47 11.02.2026