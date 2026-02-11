Новини
Първа среща с митичната птица и разтърсващи разкрития от миналото заплитат историята в „Мамник“ по БНТ

11 Февруари, 2026 16:14 791 17

  мамник
  сериал
  бнт
  нов епизод

Не пропускайте шестия епизод на криминалната мистерия в четвъртък от 21:00 ч.

Първа среща с митичната птица и разтърсващи разкрития от миналото заплитат историята в „Мамник“ по БНТ - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Този четвъртък от 21:00 ч. по БНТ 1 феновете на криминалната мистерия ще се сблъскат още по-близо с мистичното зло. За първи път един от любимите герои ще се изправи очи в очи с митичната птица Мамник, воден от гласове от близкото минало.

Божана (Екатерина Лазаревска) и Лазар (Гринго-Богдан Григоров) ще тръгнат по следи от изминали години и важни събития, които ще поставят още повече въпроси пред тях. С помощта на стари снимки и разговори с местните, те ще открият, че случващото се в с. Вракола е далеч по-странно и плашещо от представите им.

Камен (Йордан Ръсин) и Митко (Мариян Стефанов) ще продължат издирването на Делян, а липсата на следи ще отведе Камен до нови изводи за мистериозното изчезване на сина на Емил (Владимир Пенев).

С кого говори Божана и на какви истории от миналото се натъква? Ще разбере ли Митко истината за Лазар? Каква е връзката на Волен Несторов с покойния баща на Божана? Какво смята Камен, че се е случило с изчезналия Делян? Кой ще е първият персонаж, който ще види Мамника? Гледайте този четвъртък от 21:00 ч. по БНТ 1!


  • 1 Еш па теа

    6 1 Отговор
    Какво е Гринго, бре?

    Коментиран от #10

    16:16 11.02.2026

  • 2 Сила

    11 2 Отговор
    "Птицата " да не е пакетирано пиле от" Градус " ...??!
    След продуктовото позициониране на "соевото лате " от павилиончето на Магърдич ....

    16:18 11.02.2026

  • 3 Ура,,Ура

    13 2 Отговор
    Кога ще дойде времето и българските филми няма да бъдат изпитание за зрителите с качеството си на озвучаване. То си е чиста мъка. Да гледаш картинки и да гадаеш какво си говорят героите.

    16:19 11.02.2026

  • 4 Мамник?

    10 2 Отговор
    ИЗмамник.

    Коментиран от #9

    16:20 11.02.2026

  • 5 Заека

    13 6 Отговор
    Защо ли пишат за този сериал?Кой ли го гледа и от гледалите го колко ли го харесват?

    16:21 11.02.2026

  • 6 НАСКО

    12 5 Отговор
    Това недоразумение някой гледа ли го!?

    16:31 11.02.2026

  • 7 Сезон 2

    8 2 Отговор
    из Мамник Петрохан. Истината е някъде там.

    16:31 11.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 р"ум€н" П€Д€рад€Ф

    3 6 Отговор

    До коментар #4 от "Мамник?":

    "Н€" $ъм ИЗМАМНИК, Я ТРОЙНОЙ А Г€НТ - ШТИРЛИЦ (нато-БКП-ВКР)!

    16:35 11.02.2026

  • 10 Църна магия

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Еш па теа":

    В Мексико така наричат белите американци. Нещо като Зеленко, това означава.

    16:51 11.02.2026

  • 11 Психиатър

    6 6 Отговор
    Изключително слаб роман, написан от самодеец с претенции. Няма нито структура, нито художественост. Съчинение по литература на седмокласник.

    Филмът е потресаващо слаб. Най-доброто в него е трейлърът. Абсолютна Халва и Боза!

    17:07 11.02.2026

  • 12 Новичок

    2 2 Отговор
    Пак реклама,пфу... тук сте като в Ало.Бг.

    17:23 11.02.2026

  • 13 Софокъл

    1 2 Отговор
    Циркаджия,направи и филм,след верига за подстригване на кучета.

    17:31 11.02.2026

  • 14 Уточнение

    2 2 Отговор
    Поздравления за екипа!
    Книгата е чудесна и филмът добре я пресъздава!
    Радвам се, въпреки всичко и всички имаме талантливо поколение творци!

    17:53 11.02.2026

  • 15 Хубав сериал

    1 0 Отговор
    Съвпада с случая Петрохан . Мистерия. Зрителите ще се пулят . Лама, Птица , Село , Джипове, Трънско. 2026 с новости .

    18:05 11.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ТВ-ЗРИТЕЛ

    0 0 Отговор
    ГЛАВНАТА Г€РОИНЯ МНОГО ДОБР€ $€ € ПР€ВЪПЛЪТИЛА В ПРОзззз гранич€н ми ли цио н€р!

    18:47 11.02.2026