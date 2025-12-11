Ищар започва юбилейното си турне с концерт на площада във Варна на Нова година

Голямата звезда на празничния концерт в новогодишната нощ ще бъде световноизвестната изпълнителка Ищар, съобщи на пресконференция днес директорът на общинската дирекция „Култура и духовно развитие“ Светослава Георгиева с участието на заместник-кмета Павел Попов.

Певицата ще стартира международното си турне, с което отбелязва 30 години на музикалната сцена, именно от морската столица. Тя ще излезе на сцената заедно с формацията The Gypsies and Jimi Sissoko – познати на публиката с изпепеляващите си ритми, завладяващата енергия и незабравимата атмосфера, която създават. Празничният концерт започва в 22:00 ч. на 31 декември 2025 г. и ще продължи до 02:00 ч. на 1 януари 2026 г. на пл. „Независимост“ във Варна.

Варненци и гостите на града ще посрещнат 2026 година под звуците на утвърдената българска рок банда БТР. Групата, създала емблематичните хитове „Спасение“, „Хайтек“, „Защо“ и още десетки любими парчета, ще нажежи атмосферата в празничната нощ. Очакват ни още празничен спектакъл на обичания фолклорен ансамбъл „Варна“ — едни от най-виртуозните и талантливи изпълнители на български танцов и вокален фолклор. Те ще излязат на сцената, за да изпълнят своите неповторими хореографии, облечени в автентични народни носии.

Виктория Георгиева - един от най-разпознаваемите модерни гласове в България, представила страната ни на Евровизия, с милиони слушания в стрийминг платформите, също е част от новогодишната програма. Тя ще зарадва публиката на пл. „Независимост“ с авторските си парчета, които я издигнаха в международните музикални класации, с емоционалния си вокал и модерно звучене.

Празникът ще продължи под ритъма на „Best of 90's mix“, където най-големите и разпознаваеми евроденс хитове от 90-те години ще бъдат изпълнени от оригинални вокалисти и легенди от златната клубна ера.

Романос Колитос е другата звезда в празничната нощ. Изпълнителят, който отдавна е спечелил с песните си сърцата на хиляди почитатели на Балканите, ще пристигне от съседна Гърция, за да изпълни на варненска сцена с познатите си парчета в поп/денс и балканско звучене, с уникален ритъм и енергия.

Новогодишната програма е част от успешните инициативи, които Община Варна изпълнява като бенефициент по схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура в Община Варна“ № BG-RRP-11.021-0011 по процедура: BG-RRP-11.021 - Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Одобреното безвъзмездно финансиране за проекти по тази процедура, които ще се осъществят в град Варна, е в размер на 1 996 808 лв. от максималните 2 млн. лв. по програмата.