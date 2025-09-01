Как правилно да зареждаме телефона си, за да запазим батерията

Живеем във времена, в които смартфонът се е превърнал в най-използваното ни устройство, а батерията – в най-уязвимия му компонент. Независимо дали държите в ръцете си бюджетен модел или последен флагман, проблемът с бързо падащата батерия остава универсален. Според анализ на Counterpoint Research, при повечето устройства батерията започва да губи капацитет още след първата година, като неправилното зареждане ускорява този процес.

Основният виновник: зарядните аксесоари

Експерти от iFixit и Android Authority подчертават, че една от най-честите причини за преждевременно износване е използването на неоригинални или евтини кабели и зарядни устройства. Докато при по-стария стандарт microUSB рискът е по-малък, USB-C и Lightning кабелите изискват прецизна съвместимост. Евтините безжични зарядни от масови онлайн платформи често прегряват и не осигуряват стабилно напрежение, което води до ускорена деградация.

Марковите зарядни устройства са проектирани в съответствие със спецификите на батерията – оптимизират напрежението и тока, като така минимизират риска от прегряване и продължителни пикове на ток. При устройствата на Apple се препоръчват аксесоари със сертификация MFi (Made for iPhone/iPad), а при Android – продукти със съответните стандарти на USB-IF.

Как да зареждаме телефона и да удължим живота на батерията

За да удължите живота на батерията, специалистите препоръчват няколко лесни за спазване правила:

Използвайте сертифицирани кабели и адаптери – цената не винаги е решаваща, но сертификатът е гаранция за безопасност. Поддържайте заряда между 20% и 80% – пълното разреждане и 100% зареждане всеки ден натоварват клетките на батерията. Избягвайте прегряване – не зареждайте телефона под възглавница или в автомобил в жега. Не използвайте телефона активно по време на зареждане – особено за игри или тежки приложения. Обновявайте софтуера редовно – производителите често оптимизират управлението на енергията чрез ъпдейти.

Литиево-йонните батерии имат ограничен брой цикли на зареждане – обикновено между 300 и 500 пълни цикъла. С правилни навици можете да удължите този срок почти двойно, което означава по-дълъг живот на устройството и по-малко разходи за подмяна или ремонт.

Батерията е сърцето на смартфона. За да остане здрава по-дълго, от ключово значение е да обръщаме внимание не само на софтуера и настройките, но и на най-простите детайли – кабелът и зарядното устройство. А това, според експертите, е инвестиция, която си заслужава.