Как правилно да зареждаме телефона си, за да запазим батерията

Живеем във времена, в които смартфонът се е превърнал в най-използваното ни устройство, а батерията – в най-уязвимия му компонент. Независимо дали държите в ръцете си бюджетен модел или последен флагман, проблемът с бързо падащата батерия остава универсален. Според анализ на Counterpoint Research, при повечето устройства батерията започва да губи капацитет още след първата година, като неправилното зареждане ускорява този процес.
Основният виновник: зарядните аксесоари
Експерти от iFixit и Android Authority подчертават, че една от най-честите причини за преждевременно износване е използването на неоригинални или евтини кабели и зарядни устройства. Докато при по-стария стандарт microUSB рискът е по-малък, USB-C и Lightning кабелите изискват прецизна съвместимост. Евтините безжични зарядни от масови онлайн платформи често прегряват и не осигуряват стабилно напрежение, което води до ускорена деградация.
Марковите зарядни устройства са проектирани в съответствие със спецификите на батерията – оптимизират напрежението и тока, като така минимизират риска от прегряване и продължителни пикове на ток. При устройствата на Apple се препоръчват аксесоари със сертификация MFi (Made for iPhone/iPad), а при Android – продукти със съответните стандарти на USB-IF.
Как да зареждаме телефона и да удължим живота на батерията
За да удължите живота на батерията, специалистите препоръчват няколко лесни за спазване правила:
-
Използвайте сертифицирани кабели и адаптери – цената не винаги е решаваща, но сертификатът е гаранция за безопасност.
-
Поддържайте заряда между 20% и 80% – пълното разреждане и 100% зареждане всеки ден натоварват клетките на батерията.
-
Избягвайте прегряване – не зареждайте телефона под възглавница или в автомобил в жега.
-
Не използвайте телефона активно по време на зареждане – особено за игри или тежки приложения.
-
Обновявайте софтуера редовно – производителите често оптимизират управлението на енергията чрез ъпдейти.
Литиево-йонните батерии имат ограничен брой цикли на зареждане – обикновено между 300 и 500 пълни цикъла. С правилни навици можете да удължите този срок почти двойно, което означава по-дълъг живот на устройството и по-малко разходи за подмяна или ремонт.
Батерията е сърцето на смартфона. За да остане здрава по-дълго, от ключово значение е да обръщаме внимание не само на софтуера и настройките, но и на най-простите детайли – кабелът и зарядното устройство. А това, според експертите, е инвестиция, която си заслужава.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Украинец
Коментиран от #2
19:03 01.09.2025
2 Не е за хвалба това твоето
До коментар #1 от "Украинец":Моята батерия дава 75% от първоначалния си заряд и е на 5 години. Моделът беше флагман и още се държи повече от прилично.
Коментиран от #4, #6
19:13 01.09.2025
3 Соваж бейби
19:16 01.09.2025
4 Соваж бейби
До коментар #2 от "Не е за хвалба това твоето":Ми той за боклука твоя телефон ,на 5 години ?Вероятно и ъпдейти нямаш
19:18 01.09.2025
5 Гери
19:20 01.09.2025
6 Ти пък?!
До коментар #2 от "Не е за хвалба това твоето":Човекът прояви сарказъм към Украинците,а ти не го разбра...
19:21 01.09.2025
7 иван костов
19:21 01.09.2025