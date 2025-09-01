Новини
Любопитно »
Как правилно да зареждаме телефона си, за да запазим батерията

Как правилно да зареждаме телефона си, за да запазим батерията

1 Септември, 2025 19:00 677 7

  • телефон-
  • смартфон-
  • батерия-
  • зареждане-
  • паднала батерия-
  • зареден

Зареждането на телефона може да е ключът към това батерията ви да не пада бързо

Как правилно да зареждаме телефона си, за да запазим батерията - 1
Снимка: Shutterstock
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Живеем във времена, в които смартфонът се е превърнал в най-използваното ни устройство, а батерията – в най-уязвимия му компонент. Независимо дали държите в ръцете си бюджетен модел или последен флагман, проблемът с бързо падащата батерия остава универсален. Според анализ на Counterpoint Research, при повечето устройства батерията започва да губи капацитет още след първата година, като неправилното зареждане ускорява този процес.

Основният виновник: зарядните аксесоари

Експерти от iFixit и Android Authority подчертават, че една от най-честите причини за преждевременно износване е използването на неоригинални или евтини кабели и зарядни устройства. Докато при по-стария стандарт microUSB рискът е по-малък, USB-C и Lightning кабелите изискват прецизна съвместимост. Евтините безжични зарядни от масови онлайн платформи често прегряват и не осигуряват стабилно напрежение, което води до ускорена деградация.

Марковите зарядни устройства са проектирани в съответствие със спецификите на батерията – оптимизират напрежението и тока, като така минимизират риска от прегряване и продължителни пикове на ток. При устройствата на Apple се препоръчват аксесоари със сертификация MFi (Made for iPhone/iPad), а при Android – продукти със съответните стандарти на USB-IF.

Как да зареждаме телефона и да удължим живота на батерията

За да удължите живота на батерията, специалистите препоръчват няколко лесни за спазване правила:

  1. Използвайте сертифицирани кабели и адаптери – цената не винаги е решаваща, но сертификатът е гаранция за безопасност.

  2. Поддържайте заряда между 20% и 80% – пълното разреждане и 100% зареждане всеки ден натоварват клетките на батерията.

  3. Избягвайте прегряване – не зареждайте телефона под възглавница или в автомобил в жега.

  4. Не използвайте телефона активно по време на зареждане – особено за игри или тежки приложения.

  5. Обновявайте софтуера редовно – производителите често оптимизират управлението на енергията чрез ъпдейти.

Литиево-йонните батерии имат ограничен брой цикли на зареждане – обикновено между 300 и 500 пълни цикъла. С правилни навици можете да удължите този срок почти двойно, което означава по-дълъг живот на устройството и по-малко разходи за подмяна или ремонт.

Батерията е сърцето на смартфона. За да остане здрава по-дълго, от ключово значение е да обръщаме внимание не само на софтуера и настройките, но и на най-простите детайли – кабелът и зарядното устройство. А това, според експертите, е инвестиция, която си заслужава.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Украинец

    0 2 Отговор
    Само българите си зареждат телефоните а ние си купуваме мови

    Коментиран от #2

    19:03 01.09.2025

  • 2 Не е за хвалба това твоето

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Украинец":

    Моята батерия дава 75% от първоначалния си заряд и е на 5 години. Моделът беше флагман и още се държи повече от прилично.

    Коментиран от #4, #6

    19:13 01.09.2025

  • 3 Соваж бейби

    0 1 Отговор
    По принцип не ми пука ,сменям всяка година телефона си с новия модел на самсунг.

    19:16 01.09.2025

  • 4 Соваж бейби

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Не е за хвалба това твоето":

    Ми той за боклука твоя телефон ,на 5 години ?Вероятно и ъпдейти нямаш

    19:18 01.09.2025

  • 5 Гери

    0 0 Отговор
    Никога не съм сменяла телефон заради проблем с батерията,но ползвам единствено оригинално зарядно.А може пък да съм на късмет.Но пък едно и също устройство омръзва,а техниката върви напред.Нужна е система за изкупуване на телефони.Имам десетина работещи.Питах тук,там-никой не дава и пет лева.

    19:20 01.09.2025

  • 6 Ти пък?!

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Не е за хвалба това твоето":

    Човекът прояви сарказъм към Украинците,а ти не го разбра...

    19:21 01.09.2025

  • 7 иван костов

    0 0 Отговор
    Телефонът ви ще се скапе за две години, батерията няма нищо общо, нито начинът по който я зареждате!😂😂😂😂😂

    19:21 01.09.2025