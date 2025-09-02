Новини
Любопитно »
Александра Гърдева призна за две тежки загуби в живота си

2 Септември, 2025 14:31 685 5

Психоложката и риалити героиня сподели, че е преживяла спонтанен аборт и то два пъти

Александра Гърдева призна за две тежки загуби в живота си - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Психоложката Александра Гърдева се отличи изключително много на зрителите с участието си в първия сезон на „Ергенът“. Още в самото начало тя бе сочена за фаворитка за сърцето на Виктор Стоянов, но неочаквано сама реши да напусне шоуто – пълен шок за зрителите и самия Ерген, който остана в безизходица с избора си. От тогава насетне Алекс става все по-популярна.

По-късно риалити звездата се включи в друг формат – „Къщата на инфлуенсърите“, онлайн версия, напомняща „Биг Брадър“. Там публиката видя различна страна на Алекс – емоционална, нестабилна и понякога склонна към истерии. Това изненада част от зрителите, които до този момент я възприемаха като уравновесена.

Иронията е, че Гърдева се изявява като психотерапевт, докато самата тя признава, че е работила много върху личните си реакции.

Освен това тя успя да си издейства победа в кулинарния формат "Hell's Kitchen" като част от златния отбор.

В личен план Александра също преминава през тежки изпитания. В подкаст тя разкри, че връзката ѝ с фитнес инструктора Ивайло Белев приключила, въпреки силната любов помежду им и дори плановете за дете. Различията в характерите надделели, и любовната история завършила без щастлив край. Сега, на почти 38 години, брюнетката признава, че сериозно обмисля майчинството, но не на всяка цена. „Искам първо да срещна голямата любов и човек, който ме разбира“, споделя тя.

Гърдева сподели, че е преживяла две тежки загуби – два спонтанни аборта на ранен етап, когато правела опити за бебе с предишен партньор. Лекарите я успокоявали, че подобни случаи не са рядкост, но Алекс решила да търси причината. Когато с Ивайло започнали да мислят за дете, тя преминала всички възможни изследвания и открила, че организмът ѝ не усвоява стандартната фолиева киселина. За нейния случай е нужна специална форма на витамин B9, по-лесно усвояема от тялото. Днес Гърдева е уверена, че проблемът е преодолим и вярва, че щом срещне правилния човек, мечтата ѝ за дете ще се сбъдне.

Преживените разочарования насочват Александра към психологията – област, в която вече работи активно и дори публикува първата си книга - "Без празнота".


  • 1 Кифла пуснала се на промоция

    2 0 Отговор
    Висока цена за видяното

    14:34 02.09.2025

  • 2 Битието определя съзнанието

    1 0 Отговор
    Едно време циганчето Янко и леля му травестит гласуваха само за Бойко. С техните гласове Бойко владееше територията близо 20 години. След изборите ходиха при кварталната фризорка Боряна да клюкарстват за хора ,на които завиждат. Те си бяха взаимно изгодни ,защото Боряна постригваше за 4левчета , иот мъка ,че е бедна имаше нужда от съучастници в мисията си да одумна съседите по време на работа , за да си докара поне 20 лева на ден. За съжаление нейният съпруг Краси също беше “скъсан“ и не можеше да я издържа ,а а пък иамха и две дебилни момчета, който трябваше да изхранват. Янко не стига ,че беше цигане , ами съдбата го наказа с тшърде нисък ръст за мъж. Направо си беше джудже. Освен това живееше с чичо си ,който беше травестит и препечелваше на Централна гара в Пловдив. Така тежкия провинциален недоимък събра една чистокръвна българка с един циганин. Беднотията ги сплоти и те си паснаха по простотия и жажда за клюки.

    14:36 02.09.2025

  • 3 Гърдева призна за двa тежки

    3 0 Отговор
    сеанса с взискателни зрели господа
    на които не им минават кифленски номерца

    14:37 02.09.2025

  • 4 Всичко

    3 0 Отговор
    Що е психоложки си пада по яко насилствен секс! Колкото повече я унижаваш толкова повече те гледа в очите! Откачена работа но другите тръгнали да оправят!

    14:51 02.09.2025

  • 5 Чалгатрон с БМВ

    1 0 Отговор
    Психологията, нали ви е ясно, че е ПСЕВДО наука!
    Това е катаклизъм в логиката на характера, да ти наливат правила по рецепта!
    Който иска да изглежда умен и да има диплома за пред хората - става психолог!
    Това е част от рисковете на съвременния живот - да те обвинят за умен!

    15:28 02.09.2025