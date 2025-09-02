Александра Гърдева призна за две тежки загуби в живота си

Психоложката Александра Гърдева се отличи изключително много на зрителите с участието си в първия сезон на „Ергенът“. Още в самото начало тя бе сочена за фаворитка за сърцето на Виктор Стоянов, но неочаквано сама реши да напусне шоуто – пълен шок за зрителите и самия Ерген, който остана в безизходица с избора си. От тогава насетне Алекс става все по-популярна.

По-късно риалити звездата се включи в друг формат – „Къщата на инфлуенсърите“, онлайн версия, напомняща „Биг Брадър“. Там публиката видя различна страна на Алекс – емоционална, нестабилна и понякога склонна към истерии. Това изненада част от зрителите, които до този момент я възприемаха като уравновесена.

Иронията е, че Гърдева се изявява като психотерапевт, докато самата тя признава, че е работила много върху личните си реакции.

Освен това тя успя да си издейства победа в кулинарния формат "Hell's Kitchen" като част от златния отбор.

В личен план Александра също преминава през тежки изпитания. В подкаст тя разкри, че връзката ѝ с фитнес инструктора Ивайло Белев приключила, въпреки силната любов помежду им и дори плановете за дете. Различията в характерите надделели, и любовната история завършила без щастлив край. Сега, на почти 38 години, брюнетката признава, че сериозно обмисля майчинството, но не на всяка цена. „Искам първо да срещна голямата любов и човек, който ме разбира“, споделя тя.

Гърдева сподели, че е преживяла две тежки загуби – два спонтанни аборта на ранен етап, когато правела опити за бебе с предишен партньор. Лекарите я успокоявали, че подобни случаи не са рядкост, но Алекс решила да търси причината. Когато с Ивайло започнали да мислят за дете, тя преминала всички възможни изследвания и открила, че организмът ѝ не усвоява стандартната фолиева киселина. За нейния случай е нужна специална форма на витамин B9, по-лесно усвояема от тялото. Днес Гърдева е уверена, че проблемът е преодолим и вярва, че щом срещне правилния човек, мечтата ѝ за дете ще се сбъдне.

Преживените разочарования насочват Александра към психологията – област, в която вече работи активно и дори публикува първата си книга - "Без празнота".