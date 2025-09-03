Новини
Любопитно »
Helloween - първият хедлайнер на Midalidare Rock In The Wine Valley 2026

3 Септември, 2025 12:31 551 2

  • helloween-
  • midalidare rock in the wine valley-
  • midalidare rock-
  • фестивал-
  • рок фестивал-
  • хедлайнер

Легендарната германска банда празнува 40-годишнината си със световно турне идващо и в България

Снимка: Midalidare Rock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

HELLOWEEN ще отпразнува 40-годишнината си с юбилейно турне, свирейки на най-големите световни сцени с уникален сетлист, включващ класики, по-нови песни и някои истински изненади. Първите дати от европейското турне, което започва в средата на октомври, бяха разпродадени веднага.

„Горди сме, че успяхме да договорим HELLOWEEN и световното им турне да дойде в България именно на Midalidare Rock In The Wine Valley. Очакванията към новия им албум и турнето са много големи и ние като рок фенове също нямаме търпение да ги видим на живо на нашия фестивал“, споделят от Midalidare.

С 15 златни, шест платинени награди и над десет милиона продадени албума, легендите HELLOWEEN празнуват 40-годишнината на групата с нов албум „Giants & Monsters” и световно турне, идващо и в България на Midalidare Rock In The Wine Valley 2026, който ще се проведе между 10 и 12 юли догодина. „Тиквите“ ще видим в последния ден на фестивала.

Най-новият албум на бандата излезе на пазара миналия петък, 29-и февруари. Записът е втори в обединения състав на HELLOWEEN с тримата вокалисти – Kai Hansen, Michael Kiske и Andi Deris и обещава да бъде „най-разнообразното и динамично“ издание в кариерата им. Миксиран в легендарното студио в Нидерландия, “Wisseloord Studios”, в което са записвали банди като Iron Maiden, Judas Priest, Def Leppard, Rammstein и др., “Giants & Monsters” утвърждава мястото на групата на върха на метъл света.

Midalidare Rock In The Wine Valley е от 10 до 12 юли 2026 г. Билетите са в продажба в мрежaта на Eventim в цялата страна, както и в OMV, Билетен център на НДК, Технополис и Български пощи. Деца до 12 години влизат без билет.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коментиращ

    0 5 Отговор
    Реклама на стил в музиката и "празник", възхваляващи вампири и демони, е меко казано неправилно, да не кажа м.л.умно!

    Същото нещо важи и за рекламиране на продукти, носещи адски и/или дяволски имена!

    Но за съжаление в такъв свят живеем!

    12:42 03.09.2025

  • 2 провинциалист

    0 0 Отговор
    Въпросът е какво прави Слави Трифонов на снимката.

    13:00 03.09.2025