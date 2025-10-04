Фестивал на кафето в парк "Заимов" ще се проведе на 5 октомври

На 5 октомври 2025 г. парк „Заимов“ ще се превърне в сцена на ароматни изкушения и забавления, с фестивал, посветен на най-популярната топла напитка в света – кафето.

Посетителите ще имат възможност да се запознаят с кафета, произведени в Колумбия, Бразилия, Хондурас, Никарагуа, Етиопия и други дестинации, известни със своите изключителни тероари. Ще могат да се дегустират и кафета, отличени в конкурса Cup of Excellence – най-престижното състезание за специално кафе в света.

За кафе културата в България и доколко имаме познания за напитката, разказват организаторите на фестивала - семейство Йордан и Весела Дъбови.

Отглеждането и производството на спешълти кафе по света е в повечето случаи семеен бизнес. Защо според вас тази култура е подходяща за семеен бизнес?

Йордан Дъбов:

Кафето по света в огромната си част се произвежда от малки семейни ферми. Разбира се, има и някои изключения.

Първият пример е Саудитска Арабия – там производството е изключително скъпо, заради липсата на вода, трудния терен и ограничените площи. Фермерите отглеждат кафе най-вече заради традицията, а не толкова заради доход, и често отказват да продават кафето или го предлагат на изключително високи цени – просто за да съхранят културата. В някои части на Етиопия, едно или две кафеени дървета могат да осигурят на семейството минимални средства или продукти, които да задоволят базовите им потребности. В подобни случаи кафето не е основен бизнес, а по-скоро допълнителен поминък, който помага в ежедневието.

Извън тези изключения, кафето е разпределено основно между около 20 милиона малки семейни ферми и обхваща 95 % от общото производство. За тях то е едновременно поминък и традиция – култура, която се предава през поколенията. Именно затова кафето е толкова подходящо за семеен бизнес.

На 5.10. ще бъдат представени кафета от цял свят, от най-добрите и екзотични дестинации за отглеждане и производство на кафе. Разкажете повече какво разнообразие от вкусове и видове кафета да очакваме?

Йордан Дъбов:

Да, на 5 октомври ще се съберем аз и моите колеги баристи, за да запознаем потребителите с вкуса на кафето и с факта, че то може да има най-различни нюанси. Доброто кафе има един специфичен вкус. Много доброто може да предложи още по - интересен. А още по-доброто – съвсем различни усещания.

Извън егото на брандинга и цената му, напитката има качества, които ни носят усещания и удоволствие и именно това ще бъде нашият фокус.

Ще опитваме кафета от различни дестинации – от Централна и Латинска Америка до Африка. Ще предложим напитки с шоколадови вкусове, с плодови нюанси и с провокативни, нови и модерни нотки. Така че, ви очакваме с огромно нетърпение!

Имаме ли кафе култура в България, до кава степен у нас има знания за напитката?

Йордан Дъбов:

За да има кафе култура, първо трябва да има продукти, които да отговарят на високи критерии. У нас вече има такива условия, а самата култура е задвижвана от желанието на все повече потребители да пият по-качествени кафета и напитки и базирани на тях – еспресо, капучино, филтърно кафе.

От колко време се занимавате с разпространение на кафе културата и кои са най-важните стъпки, през които преминахте от самото начало?

Йордан Дъбов:

За мен развитието на кафе културата в България започна от момента, в който със съпругата ми се върнахме от Чехия и започнахме да разпространяваме т.нар. specialty coffee. Тогава в страната практически нямаше такова – на пазара преобладаваха смеси от робуста и арабика, а вкусът, който ние представяхме, беше непознат.

В началото беше трудно – клиентите трудно приемаха новия вкус, защото за тях „истинското“ кафе задължително трябваше да е горчиво. Убедихме се, че ако искаме да променим нагласата, трябва да започнем с обучение и затова през 2009 г. създадохме нашата академия. Там започнахме семинари и курсове за баристи и любители, поддържахме сайт със статии и се борихме да разширяваме знанията за спешълти кафето.

Днес, 18 години след завръщането ни в България, правим нова стъпка – да достигнем до по-широка публика чрез фестивали. Миналата година, през октомври, организирахме първия фест, където показахме етиопския ритуал за кафе: изпичане, смилане и приготвяне така, както се прави в родината на кафето.

През юни създадохме баристки фестивал, на който показахме какво означава да си бариста – представихме професията, проведохме състезания и искахме да вдъхновим младите хора, че това е път, в който могат да се развиват.

А сега предстои следващата крачка – фестивалът на 5 октомври: Taste the Coffee Wheel. Той е посветен на вкусовете в кафето, защото в чашата се крият над 800 вкусови дескриптора – два пъти повече, отколкото във виното. Искаме хората да открият, че кафето е всичко друго, но не и горчиво. То е свят от вкусове, който тепърва предстои да бъде опознат.

Весела Дъбова:

Всичко започна преди 17 години – през 2008 година, когато със съпруга ми се завърнахме от Чехия, водени от идеята да пренесем културата на specialty кафето в България. Това беше мисия, в която вярвахме дълбоко, макар че тогава никой дори не знаеше какво означава „specialty coffee“.

По същото време съпругът ми водеше инструктаж на бармани, защото тогава в България не се използваше думата „бариста“. Не можехме да продаваме specialty кафе – хората не го познаваха, не го разбираха, а вкусът на кафе се измерваше в „горчиво и силно“. За първи път внесохме в страната не само такова кафе, но и самата терминология „specialty coffee“.

По онова време пекарните предлагаха единствено смеси от робуста и арабика, никой не продаваше 100% арабика. Пекарите ни се смееха – твърдяха, че никой няма да пие такова кафе, че не е вкусно, че това просто „не се прави“. А ние знаехме, че си струва. Затова не се отказахме.

Почти 15 години по-късно започнахме да виждаме промяната – пекарни, които пекат 100% арабика; заведения, които предлагат specialty кафе; клиенти, които вече търсят по-добро качество.

Днес, след 17 години, можем с гордост да кажем, че постигнатото ни радва, но знаем, че има още какво да направим. За нас това не е просто бизнес – това е мисия, която продължаваме с любов и постоянство.

Разкажете повече за дегустацията, която ще бъде и основна част от фестивала в парка Заимов на 5.10. Кои са най-важните моменти при нея, има ли последователност и тънкости, които трябва да знаем при дегустацията на кафе?

Йордан Дъбов:

Планирали сме дегустации на едни от най-добрите кафета в света, които имат различни вкусове. Дегустациите ще бъдат и обучителни, така че всеки, който пристъпи към дадено кафе, може да усети неговия вкус, аромат и да си създаде представа за това какви точно вкусови нотки има в дадената чашка. Организирали сме и специална игра, която ще представлява интерес най-вероятно за всички участници. Всеки, който успее да определи вкусовете на три от кафетата и да определи към коя категория спадат и да отговори правилно на трите въпроса, ще участва за 10 големи награди, които ние ще раздадем на следващия ден от томбола на случаен принцип. Искаме да наблегнем върху дегустацията на кафе, защото това е начинът по който човек се самовъзпитава и начинът по който може да определи вкусовите характеристики на дадено кафе. Вярваме, че разширяването на кафеената култура минава през обучение на вкусовете или през дегустация задължително. Или човек може да си разшири кръгозора единствено и само ако пробва и ако разбере и усети различни вкусове.

Какво е мястото на кафето във вашето семейство - какво е то за вас, ритуал, нужда, любов? Имате три деца, предполагаме, че влагате усилия за да ги въведете в културата на храненето. До колко е важна тя при децата, вие какво предприемате, за да ги подготвите добре в това отношение?

Весела Дъбов:

В нашето семейство кафето не е просто напитка – то е свят, в който живеем. Всичко у дома се върти около него – разговорите, плановете, дори мечтите ни. Денят ни започва с кафе и приключва с мисли за кафе. Думата „кафе“ се чува поне сто пъти дневно, и то не само от нас, възрастните – половината пъти я произнасят децата ни, които явно поемат по същия ароматен път.

Кафето е нещо като събирателен център на нашето семейство – около него се случват срещите, идеите, решенията. То е ритуал, страст, грижа и свързаност. Уикендите ни се осмислят около кафето – къде ще пием, какво ново ще опитаме, какво ще приготвим.

За нас културата – във всичките ѝ форми – е сърцевината на всяко семейство. Вярваме, че всяко семейство има своя собствена култура, изградена от навици, предпочитания, ритуали и ценности, които се проявяват във всекидневния живот – в начина, по който живеем, пътуваме, споделяме, пием кафе и, разбира се, се храним.

Културата на хранене е част от една по-голяма, цялостна семейна култура, която възпитава отношение към качеството, към вкуса, към преживяването на храната като нещо повече от биологична нужда. Ние се стараем децата ни да израстват в среда, в която се цени добрата храна, но и се разбира нейният произход, смисъл, усилие и роля в живота.

Наред с това се стремим да изградим семейна култура, базирана на морални и нравствени принципи – култура, която цени личността, уважава другия, създава доверие и възпитава съпричастност. Вярваме, че промяната идва с постоянство – и затова показваме на децата си, че стойностните неща изискват време, устойчивост и осъзнатост.