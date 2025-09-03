Салма Хайек отпразнува 59-ия си рожден ден по горещ червен бански (СНИМКИ)

Салма Хайек посрещна последната година от своите 50 с горещи кадри в социалните мрежи. На 2 септември актрисата навърши 59 години и публикува снимка, на която позира по яркочервен бански, с чаша в същия цвят в ръка.

Фотосът, направен на яхта по залез, показва Хайек със слънчеви очила на фона на океана. Под снимката в Instagram тя написа: „59 обиколки около слънцето и все още танцувам. Наздраве на всички вас и благодаря за любовта.“

Сред поздравилите я бяха известни личности като сър Антъни Хопкинс и супермоделът Линда Еванджелиста. Хопкинс написа в коментар: „Честит рожден ден. Обичаме те“. Еванджелиста, която има син от съпруга на Хайек — френския бизнесмен Франсоа-Анри Пино, се включи с поредица от емоджита: „♥️🎈♥️🎈♥️🎈♥️“.

През последните години Хайек често се появява в медиите с подобни публикации, които демонстрират увереност и приемане на възрастта. През май 2025 г. тя се появи на корицата на Sports Illustrated Swimsuit Issue, като част от издание, което включва и по-млади звезди като гимнастичката от LSU и инфлуенсър Ливи Дън, олимпийската състезателка Джордан Чайлс и моделът Лорън Чан.

„Когато бях млада — много отдавна — винаги очаквах с нетърпение изданието на Sports Illustrated със снимките по бански. Разбира се, никога не съм изглеждала като модел, така че дори не ми е минавало през ума, че някой ден ще бъда там“, коментира актрисата пред списанието.

„Ако някой ми беше казал, че ще бъда на корицата на 58, щях да го изпратя в лудницата. Но светът се промени и това е вълнуващо“, добави тя.

Салма Хайек отбеляза, че участието ѝ е послание за разнообразието във възрастта и красотата: „Можех да се оттегля, но не искам да пропусна този момент. Борих се за това и съм част от промяната. Забележително е, че списание като Sports Illustrated Swimsuit казва, че е напълно приемливо, дори готино, да си над 50 и да се чувстваш не просто секси, а свободна — без притеснения от тялото си, без нужда да се криеш.“

През април в интервю за People Хайек заяви, че нейната цел не е да изглежда по-млада, а да изглежда добре на възрастта, която е. „Просто искам съпругът ми все още да казва: 'Уау', когато ме погледне. Искам да се чувствам добре в кожата си, но не защото искам да изглеждам на 20. ОК съм. По-ентусиазирана съм от идеята да изглеждам добре на 50 и 60. Това е различен тип красота.“