Новини
Любопитно »
Топ 5 женски професии, които мъжете намират за неустоимо привлекателни

Топ 5 женски професии, които мъжете намират за неустоимо привлекателни

3 Септември, 2025 11:46 810 12

  • женски професии-
  • секси професии-
  • привлекателни кариери-
  • какви жени харесват мъжете-
  • най-желани професии за жени-
  • женска привлекателност-
  • топ професии за жени

Вижте кои са те

Топ 5 женски професии, които мъжете намират за неустоимо привлекателни - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Има професии, които не просто впечатляват, а направо разпалват въображението на силния пол. Според мащабно проучване на The League, в което са участвали 1000 мъже, някои професии се открояват като истински фаворити, когато става дума за женска привлекателност, пише woman.bg. Ето кои са те:

1. Лекар – символ на интелект и грижа

Нищо чудно, че дамите в бели престилки оглавяват класацията – цели 26% от анкетираните господа посочват медицинската професия като най-сексапилна. Жената-лекар излъчва сигурност, интелигентност и състрадание – качества, които мъжете ценят високо. Да имаш до себе си човек, който умее да се грижи за другите, е истински магнит за сърцето.

2. Адвокат – увереност и харизма в едно

Силната, решителна и елегантна – такава е жената-адвокат. Тази професия носи със себе си аура на респект и самоувереност, която не остава незабелязана. Мъжете признават, че комбинацията от остър ум и чар е неустоима, а дамите в съдебната зала често се превръщат в обект на възхищение.

3. Учителка – вдъхновение и отдаденост

Учителките пленяват с мъдрост, търпение и способността си да вдъхновяват околните. Много мъже споделят, че отдадеността към професията и гъвкавото работно време правят тези жени особено желани партньори. А кой не би искал до себе си човек, който умее да мотивира и подкрепя?

4. Журналистка – динамика и любопитство

Жените, които работят в медиите, впечатляват с комуникативност, увереност и страст към новото. Журналистките са винаги в крак със събитията, обичат приключенията и знаят как да задават точните въпроси. Тази динамика и жажда за знание ги правят изключително привлекателни в очите на мъжете.

5. Масажистка – уют и релакс у дома

Не на последно място, дамите, които се занимават с масажи, са високо ценени заради умението си да създават спокойствие и комфорт. Мъжете признават, че жената-масажист носи хармония в дома, а способността ѝ да отпуска напрежението е истински бонус за всяка връзка.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    12 0 Отговор
    Има и още една. Пр.. Тутка.

    11:47 03.09.2025

  • 2 Мехмед

    3 2 Отговор
    А работничка на пет стана?

    11:49 03.09.2025

  • 3 направо разпалват въображението на

    7 1 Отговор
    писарката за игриви забежки
    след поредния пълнеж

    11:49 03.09.2025

  • 4 хахаха да бе да

    4 0 Отговор
    опаа тука някой се самопровъзгласява за нещо ама няма да мине журналистките не са никак привлекателни..! неможете да заблудите хората само жените евентуално!!! инъче масажистка да учителка само който не е имал досег до учителка една редовна няма на 55-60г. доктор не ми се вярва адвокатката е по изгодни причини желана !!! не е за жена да ги пише тия работи…

    11:49 03.09.2025

  • 5 неустоимо е

    4 0 Отговор
    направо ще си сменя пола

    11:50 03.09.2025

  • 6 Трол

    6 1 Отговор
    Най ме кефят багеристки, щангистки и текезесарки.

    11:50 03.09.2025

  • 7 Аве алоуу, къде забравихте 🤣🤣🤣

    1 0 Отговор
    Готвач, най престижната Женска Професия е обсебена от Мъже!

    Всички Старши Готвачи/Шефове в Големи Престижни Ресторанти в Света са...,
    😁Мъже!

    11:52 03.09.2025

  • 8 Бай Ху (By Who)

    4 0 Отговор
    Ас пък харесвам полицайките. Такива хубави татута имат.

    11:53 03.09.2025

  • 9 1488

    3 0 Отговор
    неустоимо е да си роб на мърсула за 349 евро

    11:53 03.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Аз пък

    0 0 Отговор
    Хидех с една кранистка и беше топа на топа ! Като не можеше да ми стане го овързваше с едни въжета и го вдигаше от раз !

    12:17 03.09.2025

  • 12 Някой ! Май !

    1 0 Отговор
    Някой ! Май !

    Съвсем се Обърка !

    Май му се иска да е така !

    Но изглежда !

    Интелекта !

    Не стига !

    Поне за Лекар, Юрист ! И Журналист !

    За които са необходими !

    Много !

    И Особени Познания !

    Нещо !

    Което !

    Не можеш Да Срещнеш !

    При индивидите !

    От Женски Пол !

    12:21 03.09.2025