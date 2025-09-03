Новини
Майли Сайръс получила най-лошия любовен съвет от майка си

3 Септември, 2025 19:01 1 040 9

  • майли сайръс-
  • певица-
  • актриса-
  • любовни съвети-
  • майка-
  • тиш сайръс

Тиш Сайръс подтиквала дъщерите си да остават в токсични връзки заради външния вид на партньорите им

Майли Сайръс получила най-лошия любовен съвет от майка си - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Тиш Сайръс, майка на попзвездата Майли Сайръс, е насърчавала дъщерите си да поддържат романтични връзки, въпреки че не са здравословни, само защото партньорите им били „секси“. Това разкри самата Майли в интервю за The Cut, публикувано във вторник, в което участват и сестрите ѝ Бранди (38 г.) и Ноа Сайръс (25 г.).

„Мама винаги е искала да остана с грешния човек, само защото е секси“, казва Майли Сайръс, която в миналото беше омъжена за актьора Лиам Хемсуърт.

Тиш Сайръс, която се омъжи за Доминик Пърсел след развода си с певеца Били Рей Сайръс, отговаря, че това всъщност било „страхотен съвет“, тъй като с времето човек просто „превъзмогва нещата“.

На въпрос от дъщеря ѝ да обясни логиката, 58-годишната Сайръс коментира, че дори когато връзката загуби смисъл, „поне имаш пред себе си някой, който е ужасно привлекателен“.

Въпреки лековатия тон, Майли използва случая, за да подчертае, че вече търси различни качества у партньорите си. Тя похвали настоящия си приятел Макс Морандо, като заяви: „Сега съм с човек, който означава много за мен, отнася се добре с мен и ме уважава.“

Изпълнителката допълни, че е стигнала до това разбиране сама, след като научила „по трудния начин“, тъй като „мама ме беше научила на грешния“. Тя отбеляза, че уважението никога не е било сред първите три изисквания на Тиш за партньор, като цитира майка си: „Важно е да е висок.“

По-малката ѝ сестра Ноа, която е сгодена за музиканта Пинкъс и в миналото беше в центъра на любовен триъгълник с Пърсел и собствената си майка, също признава: „С Майли сме в една и съща лодка.“

От своя страна Бранди заяви, че съветите на майка им явно са сработили при нея, тъй като настоящият ѝ партньор Мат Сауткъмб е „изключително секси“.

Майли отговори, че Макс Морандо не само е привлекателен, но и я уважава — комбинация, която според нея е от съществено значение. Това накара Бранди да отбележи, че тяхната майка се е „развила“ във възгледите си.

Майли обаче добави, че промяната у Тиш идва едва след като самата тя е открила партньор, който е едновременно привлекателен и уважаващ я — „точно така, както винаги трябва да бъде“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И аз бих

    4 0 Отговор
    я уважавал...

    19:03 03.09.2025

  • 2 намека е че добри майчици

    4 0 Отговор
    са тез
    дето напяват на керките си
    да се стискат до сватбата
    и после да не късат синдижира вече бракувани

    19:09 03.09.2025

  • 3 Удрииии

    2 3 Отговор
    Немой щерко немой мила, ти си аджамия зор ще видиш кат ти качи ногите на шия.
    Немой щерко немой мила, мамина гугутка, нека първо да начеша мойта дърта гутка.

    19:20 03.09.2025

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 0 Отговор
    Тя и Събина се кове с Миленко Кривоглавото, защото е секси!💋👩🥳🤣🖕

    19:23 03.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Факт

    0 0 Отговор
    Доста самохвалко!

    19:57 03.09.2025

  • 7 Факт

    2 0 Отговор
    Обикновено майките биха дали добър съвет. Ако някой ги пита!

    20:00 03.09.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Ф устата.

    20:18 03.09.2025

  • 9 Анонимен

    0 0 Отговор
    Монахът е в съседния раздел!

    20:39 03.09.2025