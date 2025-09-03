Майли Сайръс получила най-лошия любовен съвет от майка си

Тиш Сайръс, майка на попзвездата Майли Сайръс, е насърчавала дъщерите си да поддържат романтични връзки, въпреки че не са здравословни, само защото партньорите им били „секси“. Това разкри самата Майли в интервю за The Cut, публикувано във вторник, в което участват и сестрите ѝ Бранди (38 г.) и Ноа Сайръс (25 г.).
„Мама винаги е искала да остана с грешния човек, само защото е секси“, казва Майли Сайръс, която в миналото беше омъжена за актьора Лиам Хемсуърт.
Тиш Сайръс, която се омъжи за Доминик Пърсел след развода си с певеца Били Рей Сайръс, отговаря, че това всъщност било „страхотен съвет“, тъй като с времето човек просто „превъзмогва нещата“.
На въпрос от дъщеря ѝ да обясни логиката, 58-годишната Сайръс коментира, че дори когато връзката загуби смисъл, „поне имаш пред себе си някой, който е ужасно привлекателен“.
Въпреки лековатия тон, Майли използва случая, за да подчертае, че вече търси различни качества у партньорите си. Тя похвали настоящия си приятел Макс Морандо, като заяви: „Сега съм с човек, който означава много за мен, отнася се добре с мен и ме уважава.“
Изпълнителката допълни, че е стигнала до това разбиране сама, след като научила „по трудния начин“, тъй като „мама ме беше научила на грешния“. Тя отбеляза, че уважението никога не е било сред първите три изисквания на Тиш за партньор, като цитира майка си: „Важно е да е висок.“
По-малката ѝ сестра Ноа, която е сгодена за музиканта Пинкъс и в миналото беше в центъра на любовен триъгълник с Пърсел и собствената си майка, също признава: „С Майли сме в една и съща лодка.“
От своя страна Бранди заяви, че съветите на майка им явно са сработили при нея, тъй като настоящият ѝ партньор Мат Сауткъмб е „изключително секси“.
Майли отговори, че Макс Морандо не само е привлекателен, но и я уважава — комбинация, която според нея е от съществено значение. Това накара Бранди да отбележи, че тяхната майка се е „развила“ във възгледите си.
Майли обаче добави, че промяната у Тиш идва едва след като самата тя е открила партньор, който е едновременно привлекателен и уважаващ я — „точно така, както винаги трябва да бъде“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И аз бих
19:03 03.09.2025
2 намека е че добри майчици
дето напяват на керките си
да се стискат до сватбата
и после да не късат синдижира вече бракувани
19:09 03.09.2025
3 Удрииии
Немой щерко немой мила, мамина гугутка, нека първо да начеша мойта дърта гутка.
19:20 03.09.2025
4 Mими Кучева🐕🦺
19:23 03.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Факт
19:57 03.09.2025
7 Факт
20:00 03.09.2025
8 Данко Харсъзина
20:18 03.09.2025
9 Анонимен
20:39 03.09.2025