Майли Сайръс получила най-лошия любовен съвет от майка си

Тиш Сайръс, майка на попзвездата Майли Сайръс, е насърчавала дъщерите си да поддържат романтични връзки, въпреки че не са здравословни, само защото партньорите им били „секси“. Това разкри самата Майли в интервю за The Cut, публикувано във вторник, в което участват и сестрите ѝ Бранди (38 г.) и Ноа Сайръс (25 г.).

„Мама винаги е искала да остана с грешния човек, само защото е секси“, казва Майли Сайръс, която в миналото беше омъжена за актьора Лиам Хемсуърт.

Тиш Сайръс, която се омъжи за Доминик Пърсел след развода си с певеца Били Рей Сайръс, отговаря, че това всъщност било „страхотен съвет“, тъй като с времето човек просто „превъзмогва нещата“.

На въпрос от дъщеря ѝ да обясни логиката, 58-годишната Сайръс коментира, че дори когато връзката загуби смисъл, „поне имаш пред себе си някой, който е ужасно привлекателен“.

Въпреки лековатия тон, Майли използва случая, за да подчертае, че вече търси различни качества у партньорите си. Тя похвали настоящия си приятел Макс Морандо, като заяви: „Сега съм с човек, който означава много за мен, отнася се добре с мен и ме уважава.“

Изпълнителката допълни, че е стигнала до това разбиране сама, след като научила „по трудния начин“, тъй като „мама ме беше научила на грешния“. Тя отбеляза, че уважението никога не е било сред първите три изисквания на Тиш за партньор, като цитира майка си: „Важно е да е висок.“

По-малката ѝ сестра Ноа, която е сгодена за музиканта Пинкъс и в миналото беше в центъра на любовен триъгълник с Пърсел и собствената си майка, също признава: „С Майли сме в една и съща лодка.“

От своя страна Бранди заяви, че съветите на майка им явно са сработили при нея, тъй като настоящият ѝ партньор Мат Сауткъмб е „изключително секси“.

Майли отговори, че Макс Морандо не само е привлекателен, но и я уважава — комбинация, която според нея е от съществено значение. Това накара Бранди да отбележи, че тяхната майка се е „развила“ във възгледите си.

Майли обаче добави, че промяната у Тиш идва едва след като самата тя е открила партньор, който е едновременно привлекателен и уважаващ я — „точно така, както винаги трябва да бъде“.