Гаджето на Венета Райкова с ултиматум: Мен или работата

3 Септември, 2025 14:31 1 722 12

  • венета райкова-
  • водеща-
  • преди обед-
  • ултиматум-
  • гадже

Новата водеща на "Преди обед" недвусмислено показа, че се е върнала в ефира с гръм и трясък и в личния си живот

Гаджето на Венета Райкова с ултиматум: Мен или работата - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Венета Райкова изненадващо се завърна в ефира на bTV, като не скри, че това е породило и голяма драма в личния ѝ живот. В понеделник тя откри новия сезон на „Преди обед“ като водеща, но призна, че зад радостта ѝ от завръщането на екран стои труден личен избор.

„Това е тайната, която пазя от два месеца“, сподели Венета в първите минути на ефира. Оказва се, че предложението за новата ѝ роля е довело до напрежение в личния ѝ живот. Партньорът ѝ я е изправил пред ултиматум – новата работа или тяхната връзка.

„Както виждате, аз съм тук“, каза Райкова, показвайки, че е избрала професията. Въпреки това тя подчерта, че ще се опита да съхрани отношенията си, макар че напрежението остава.

До момента Венета пазеше в тайна самоличността на мъжа до себе си, а сега става ясно защо – той не приема връщането ѝ в телевизията и публичността, която неминуемо я следва, пише Марица. Предстои да стане ясно дали връзката ще издържи на изпитанието.

Междувременно сутрешното предаване на bTV също влиза в нов етап – досегашните водещи Петър Дочев и Оля Малинова остават в екипа, но вече с отделни рубрики и напълно нов формат.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гост

    9 0 Отговор
    Много е ревнив сигурно този шоп 😁

    Коментиран от #3, #8

    14:34 03.09.2025

  • 2 анонимен

    9 2 Отговор
    Поредната феминистка ,за която работата е на първо място.

    Коментиран от #5

    14:37 03.09.2025

  • 3 Трол

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    По-скоро е много прозорлив.

    14:37 03.09.2025

  • 4 Тъй де

    11 1 Отговор
    Дреме му на тоя за бабишкерата.

    14:42 03.09.2025

  • 5 Гост

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "анонимен":

    Е ти какво искаш да седи при този ревнив комплексар да я издържа някоя година и после да я зареже и да се чуди после на стари години къде да работи щото друг трудно ще намери.

    14:44 03.09.2025

  • 6 Хаха

    10 0 Отговор
    Щото тая се утрепа от работа,като всички останали безделници и измамници връзкари в телевизиите

    14:47 03.09.2025

  • 7 ВИС2 ТАКИ банд

    11 1 Отговор
    Венета Райкова през 2012 год март заедно със Слави Трифонов ИЗПРАХА в офшорки в КИПЪР 15 милиона долара като от тях 5 милиона долара на името на Венета и 10 милиона Слави на Руската ГАЗПРОМ Мафия

    14:48 03.09.2025

  • 8 Провинционалист

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Венетче, наритай го този шоп! Откога ти имам мерак, да ми дойде редът!

    Коментиран от #9, #10

    14:51 03.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хаха хаха ха

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Провинционалист":

    Ти да не си Баб.оеб, като Макрон?

    14:55 03.09.2025

  • 11 И сутрешният

    3 0 Отговор
    Блок на бтв пожълтя чак до кафяво - направо шкембе чорба телевижън!

    15:35 03.09.2025

  • 12 Цвете

    1 0 Отговор
    Доста прозаично звучи. Или работата Или аз. Такъв няма да го изтърпя повече от минута. 😘

    15:43 03.09.2025