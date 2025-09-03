Гаджето на Венета Райкова с ултиматум: Мен или работата

Венета Райкова изненадващо се завърна в ефира на bTV, като не скри, че това е породило и голяма драма в личния ѝ живот. В понеделник тя откри новия сезон на „Преди обед“ като водеща, но призна, че зад радостта ѝ от завръщането на екран стои труден личен избор.

„Това е тайната, която пазя от два месеца“, сподели Венета в първите минути на ефира. Оказва се, че предложението за новата ѝ роля е довело до напрежение в личния ѝ живот. Партньорът ѝ я е изправил пред ултиматум – новата работа или тяхната връзка.

„Както виждате, аз съм тук“, каза Райкова, показвайки, че е избрала професията. Въпреки това тя подчерта, че ще се опита да съхрани отношенията си, макар че напрежението остава.

До момента Венета пазеше в тайна самоличността на мъжа до себе си, а сега става ясно защо – той не приема връщането ѝ в телевизията и публичността, която неминуемо я следва, пише Марица. Предстои да стане ясно дали връзката ще издържи на изпитанието.

Междувременно сутрешното предаване на bTV също влиза в нов етап – досегашните водещи Петър Дочев и Оля Малинова остават в екипа, но вече с отделни рубрики и напълно нов формат.