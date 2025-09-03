Гаджето на Венета Райкова с ултиматум: Мен или работата

Венета Райкова изненадващо се завърна в ефира на bTV, като не скри, че това е породило и голяма драма в личния ѝ живот. В понеделник тя откри новия сезон на „Преди обед“ като водеща, но призна, че зад радостта ѝ от завръщането на екран стои труден личен избор.
„Това е тайната, която пазя от два месеца“, сподели Венета в първите минути на ефира. Оказва се, че предложението за новата ѝ роля е довело до напрежение в личния ѝ живот. Партньорът ѝ я е изправил пред ултиматум – новата работа или тяхната връзка.
„Както виждате, аз съм тук“, каза Райкова, показвайки, че е избрала професията. Въпреки това тя подчерта, че ще се опита да съхрани отношенията си, макар че напрежението остава.
До момента Венета пазеше в тайна самоличността на мъжа до себе си, а сега става ясно защо – той не приема връщането ѝ в телевизията и публичността, която неминуемо я следва, пише Марица. Предстои да стане ясно дали връзката ще издържи на изпитанието.
Междувременно сутрешното предаване на bTV също влиза в нов етап – досегашните водещи Петър Дочев и Оля Малинова остават в екипа, но вече с отделни рубрики и напълно нов формат.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #3, #8
14:34 03.09.2025
2 анонимен
Коментиран от #5
14:37 03.09.2025
3 Трол
До коментар #1 от "Гост":По-скоро е много прозорлив.
14:37 03.09.2025
4 Тъй де
14:42 03.09.2025
5 Гост
До коментар #2 от "анонимен":Е ти какво искаш да седи при този ревнив комплексар да я издържа някоя година и после да я зареже и да се чуди после на стари години къде да работи щото друг трудно ще намери.
14:44 03.09.2025
6 Хаха
14:47 03.09.2025
7 ВИС2 ТАКИ банд
14:48 03.09.2025
8 Провинционалист
До коментар #1 от "Гост":Венетче, наритай го този шоп! Откога ти имам мерак, да ми дойде редът!
Коментиран от #9, #10
14:51 03.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хаха хаха ха
До коментар #8 от "Провинционалист":Ти да не си Баб.оеб, като Макрон?
14:55 03.09.2025
11 И сутрешният
15:35 03.09.2025
12 Цвете
15:43 03.09.2025