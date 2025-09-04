Новини
На 97 години почина последният жив син на Ърнест Хемингуей

4 Септември, 2025 17:58 350 2

Патрик Хемингуей е издъхнал в дома си

На 97 години почина последният жив син на Ърнест Хемингуей - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Патрик Хемингуей, последният жив син на Ърнест Хемингуей, почина на 97 години в САЩ, съобщи АП.

Патрик е вторият от тримата синове на Хемингуей. Той е починал в дома си в Боузман, щата Монтана, според съобщение на неговия внук Адам. За разлика от много представители на рода Хемингуей, над които тегне трагична съдба, маркирана от ментални кризи, болест и самоубийство, Патрик Хемингуей се радва на дълъг и успешен живот, коментира изданието, цитирано от БТА.

„Дядо ми беше специален: една по-голяма от живота личност, реликва от едно отминало време. Мечтател с мозък на учен. Той владееше половин дузина езици и разрешаваше сложни математически проблеми за удоволствие, но сърцето ми принадлежеше на изкуството“, казва Адам.

Като управник на литературното наследство на своя баща, Патрик одобрява новите издания на класики като „Сбогом на оръжията“ и „Безкраен празник“, които включват негови допълнителни коментари към оригиналните текстове. Най-амбициозният проект на Патрик обаче е редакцията на „Истината на развиделяване“ - художествена интерпретация на времето, което Хемингуей прекарва в Африка през средата на 1950-те години, която големият писател не успява да довърши приживе. Текстът на книгата, съкратен наполовина от Патрик от оригиналните 800 страници, е чакан с голям интерес от почитателите на писателя, но в крайна сметка предизвиква силно разочарование след публикуването си, като мнозина дори обвиняват Патрик в злоупотреба с фамилното име Хемингуей.

Вдъхновен от богатата трофейна колекция на баща си, Патрик заминава след края на следването си за Танзания, където работи като сафари гид и практикува ловни занимания, а през 1970-те години се завръща в родната Америка и работи над популяризирането на творчеството на своя баща.


