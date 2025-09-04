Огромен астероид се приближи до Земята, влезе в лунната орбита

На 3 септември 2025 г. астероид с диаметър около 22 метра прелетя на минимално разстояние от Земята, съобщиха от Лабораторията по слънчева астрономия към Института за космически изследвания на Руската академия на науките. Обектът, обозначен като 2025 QD8, премина вътре в орбитата на Луната, като най-близката му точка до планетата ни е била приблизително 200 000 километра.

Според учените астероидът е сходен по размери с метеорита, който през февруари 2013 г. навлезе в атмосферата над Челябинск и предизвика мащабни щети. За разлика от него обаче 2025 QD8 не е представлявал реална заплаха за Земята, тъй като траекторията му не е кръстосвала атмосферата.

Близки преминавания на подобни космически обекти се регистрират редовно. По данни на NASA, всеки месец десетки малки астероиди се приближават на разстояние под 1 милион километра от планетата. Някои от тях се откриват само дни преди да преминат, което подчертава важността на глобалните програми за наблюдение на т.нар. „обекти в близост до Земята“ (Near-Earth Objects, NEOs).

Yer yonidan asteroid uchib o‘tdi



3-sentyabr kuni 22 metrli 2025 QD8 nomli asteroid taxminan 200 ming kilometr uzoqlikda uchib o‘tgan. pic.twitter.com/RtDuDglhNi — Daryo (@daryo_uz) September 4, 2025

Астероидите с размер около 20–30 метра могат да причинят сериозни щети при евентуално навлизане в атмосферата. Случаят в Челябинск е пример за това – тогава над 1600 души бяха ранени основно от ударната вълна и счупени стъкла, а щетите се изчисляват на над 30 милиона долара.

Преминаването на 2025 QD8 съвпадна с края на период на повишена слънчева активност. В началото на септември бяха отчетени две мощни изригвания, които затвориха десетдневен цикъл на засилена динамика на Слънцето. Подобни явления могат да влияят върху магнитното поле на Земята и да засилят интереса към космическите наблюдения.

An asteroid the size of a bus is flying past Earth today – and it won't be back until September 4, 2125.



The asteroid, named 2025 QV5, was first spotted on August 24. It's about 35 feet (11 meters) wide and traveling at more than 13,900 mph (22,400 km/h).



It's passing within… pic.twitter.com/FmP7RTVngZ — Massimo (@Rainmaker1973) September 3, 2025

Астрономите подчертават, че проследяването на обекти като 2025 QD8 е ключово за ранното предупреждение и оценка на потенциални рискове. Международни програми като Planetary Defense Coordination Office на NASA и европейската инициатива NEO Coordination Centre работят съвместно за наблюдение на такива небесни тела и за разработване на стратегии за планетарна защита.