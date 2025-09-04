Новини
Любопитно »
Огромен астероид се приближи до Земята, влезе в лунната орбита

Огромен астероид се приближи до Земята, влезе в лунната орбита

4 Септември, 2025 16:31 1 450 8

  • астероид-
  • луна-
  • орбита-
  • земя-
  • космос

Астероидът прелетял на 200 хиляди километра от Земята

Огромен астероид се приближи до Земята, влезе в лунната орбита - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

На 3 септември 2025 г. астероид с диаметър около 22 метра прелетя на минимално разстояние от Земята, съобщиха от Лабораторията по слънчева астрономия към Института за космически изследвания на Руската академия на науките. Обектът, обозначен като 2025 QD8, премина вътре в орбитата на Луната, като най-близката му точка до планетата ни е била приблизително 200 000 километра.

Според учените астероидът е сходен по размери с метеорита, който през февруари 2013 г. навлезе в атмосферата над Челябинск и предизвика мащабни щети. За разлика от него обаче 2025 QD8 не е представлявал реална заплаха за Земята, тъй като траекторията му не е кръстосвала атмосферата.

Близки преминавания на подобни космически обекти се регистрират редовно. По данни на NASA, всеки месец десетки малки астероиди се приближават на разстояние под 1 милион километра от планетата. Някои от тях се откриват само дни преди да преминат, което подчертава важността на глобалните програми за наблюдение на т.нар. „обекти в близост до Земята“ (Near-Earth Objects, NEOs).

Астероидите с размер около 20–30 метра могат да причинят сериозни щети при евентуално навлизане в атмосферата. Случаят в Челябинск е пример за това – тогава над 1600 души бяха ранени основно от ударната вълна и счупени стъкла, а щетите се изчисляват на над 30 милиона долара.

Преминаването на 2025 QD8 съвпадна с края на период на повишена слънчева активност. В началото на септември бяха отчетени две мощни изригвания, които затвориха десетдневен цикъл на засилена динамика на Слънцето. Подобни явления могат да влияят върху магнитното поле на Земята и да засилят интереса към космическите наблюдения.

Астрономите подчертават, че проследяването на обекти като 2025 QD8 е ключово за ранното предупреждение и оценка на потенциални рискове. Международни програми като Planetary Defense Coordination Office на NASA и европейската инициатива NEO Coordination Centre работят съвместно за наблюдение на такива небесни тела и за разработване на стратегии за планетарна защита.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Яжте, пийте и си носете новите дрехи.

    16:33 04.09.2025

  • 2 Пловдив

    5 2 Отговор
    И какво му е огромното?!?!

    16:38 04.09.2025

  • 3 БеГемот

    6 2 Отговор
    22 метра и бил огромен това би се разпаднало в атмосферата ....тоя дето е убил динозаврите е бил 10 километра когато единият му край е докоснал земята другият е бил още в космоса...

    16:39 04.09.2025

  • 4 Тц.. Тц...

    7 7 Отговор
    Как не навлезе в земната атмосфера и да изтряска кремълската психиатрия.

    Коментиран от #5

    16:39 04.09.2025

  • 5 Забрави

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Тц.. Тц...":

    И Брюкселскат и Тиквата и Прасчо

    16:47 04.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Такъв астероид

    1 1 Отговор
    ще се загрее и експлодира в атмосферата и пораженията ще са от ударната вълна, а не от сблъсък със Земята.
    Ще наподобява внезапен силен вятър и мощен шум от експлозията.

    17:18 04.09.2025

  • 8 Пенчо доктора

    0 0 Отговор
    Огромен астероид се приближи до Земята, влезе в лунната орбита.Астероидът прелетял на 200 хиляди километра от Земята.Средното разстояние между Луната и Земята е 384 403 km.

    17:24 04.09.2025