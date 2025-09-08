Поколението Z наруши важно правило: Пие бирата с лед

След като отказът от отворени сметки в баровете и интересът към безалкохолните напитки вече поставиха под въпрос традиционните навици на пиене, младите представители на поколение Z предизвикват нова дискусия. Този път става дума за леда – но не в кафето, а в бирата.

В TikTok и други социални платформи все по-често се появяват клипове, в които млади хора наливат светла бира върху лед, добавят лайм и сол по ръба на чашата, или просто охлаждат безалкохолна радлер бира с кубчета лед. „Това е най-освежаващият начин да пиеш бира“, казва една от потребителките, събрала хиляди гледания.

Реакциите онлайн са полярни. Някои го намират за „перфектна лятна опция“, други твърдят, че „ледът разваля вкуса“. Сред критиците не липсват и крайни реакции – от емоционални емотикони до категорични съвети: „Сложете чашата във фризера, няма нужда от лед“.

Барманите и мениджърите на заведения обаче вече наблюдават явлението и на живо. Катрин Бенеке, управител на нюйоркския бар Treadwell Park, потвърждава, че все повече млади клиенти поръчват бира с лед, особено в летни месеци. „Ние не се противопоставяме – ако това е техният начин да се наслаждават на напитката, не сме тук, за да съдим“, казва тя пред Fox News Digital. Според Бенеке по-леките стилове като лагери или пшенични бири понасят по-добре тази практика, макар че ледът безспорно разрежда напитката.

Тенденцията не е само американска. Във Великобритания също се забелязва, особено при сайдерите. „Младите често добавят лед, защото студената напитка е по-приятна, а топлата бира наистина е ужасна в горещ ден“, коментира пред The Telegraph Саймън Гарбут, собственик на бар The Turfcutters Arms. По думите му някои туристи пренасят този навик от Азия – например в Тайланд бирата традиционно се поднася с големи кубчета лед.

Макар класиците в пиенето на бира да възприемат добавянето на лед като „културно престъпление“, други индустриални експерти го защитават. Звездният шеф готвач Дейвид Чанг, основател на групата ресторанти Momofuku, определи отхвърлянето на идеята като „кулинарен снобизъм“ и заяви в подкаст, че ледът може да направи бирата „вкусна и освежаваща“.

Някои пивовари също са готови да експериментират. Джордан Чайлдс, съосновател на британската компания за безалкохолна бира Mash Gang, посочва, че традицията е важна, но не бива да спира новите поколения от търсене на различни преживявания: „Ако това е техният начин да се наслаждават, защо не? Аз лично ще го опитам.“

Модата с лед в бирата изглежда разделя почитателите на пивото на два лагера – едни я възприемат като освежаваща и практична, други – като подкопаване на вековна традиция. Но едно е ясно: поколение Z не се страхува да експериментира и да променя установените ритуали.