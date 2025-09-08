Новини
Любопитно »
Поколението Z наруши важно правило: Пие бирата с лед

Поколението Z наруши важно правило: Пие бирата с лед

8 Септември, 2025 19:16 809 23

  • бира-
  • лед-
  • лято-
  • охлаждане-
  • алкохол-
  • поколението z-
  • gen z

Тенденцията показва, че младото поколение Z като цяло не проявява особен интерес към алкохола и баровете

Поколението Z наруши важно правило: Пие бирата с лед - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

След като отказът от отворени сметки в баровете и интересът към безалкохолните напитки вече поставиха под въпрос традиционните навици на пиене, младите представители на поколение Z предизвикват нова дискусия. Този път става дума за леда – но не в кафето, а в бирата.

В TikTok и други социални платформи все по-често се появяват клипове, в които млади хора наливат светла бира върху лед, добавят лайм и сол по ръба на чашата, или просто охлаждат безалкохолна радлер бира с кубчета лед. „Това е най-освежаващият начин да пиеш бира“, казва една от потребителките, събрала хиляди гледания.

Реакциите онлайн са полярни. Някои го намират за „перфектна лятна опция“, други твърдят, че „ледът разваля вкуса“. Сред критиците не липсват и крайни реакции – от емоционални емотикони до категорични съвети: „Сложете чашата във фризера, няма нужда от лед“.

Барманите и мениджърите на заведения обаче вече наблюдават явлението и на живо. Катрин Бенеке, управител на нюйоркския бар Treadwell Park, потвърждава, че все повече млади клиенти поръчват бира с лед, особено в летни месеци. „Ние не се противопоставяме – ако това е техният начин да се наслаждават на напитката, не сме тук, за да съдим“, казва тя пред Fox News Digital. Според Бенеке по-леките стилове като лагери или пшенични бири понасят по-добре тази практика, макар че ледът безспорно разрежда напитката.

Тенденцията не е само американска. Във Великобритания също се забелязва, особено при сайдерите. „Младите често добавят лед, защото студената напитка е по-приятна, а топлата бира наистина е ужасна в горещ ден“, коментира пред The Telegraph Саймън Гарбут, собственик на бар The Turfcutters Arms. По думите му някои туристи пренасят този навик от Азия – например в Тайланд бирата традиционно се поднася с големи кубчета лед.

Макар класиците в пиенето на бира да възприемат добавянето на лед като „културно престъпление“, други индустриални експерти го защитават. Звездният шеф готвач Дейвид Чанг, основател на групата ресторанти Momofuku, определи отхвърлянето на идеята като „кулинарен снобизъм“ и заяви в подкаст, че ледът може да направи бирата „вкусна и освежаваща“.

Някои пивовари също са готови да експериментират. Джордан Чайлдс, съосновател на британската компания за безалкохолна бира Mash Gang, посочва, че традицията е важна, но не бива да спира новите поколения от търсене на различни преживявания: „Ако това е техният начин да се наслаждават, защо не? Аз лично ще го опитам.“

Модата с лед в бирата изглежда разделя почитателите на пивото на два лагера – едни я възприемат като освежаваща и практична, други – като подкопаване на вековна традиция. Но едно е ясно: поколение Z не се страхува да експериментира и да променя установените ритуали.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нормално

    10 2 Отговор
    За поколението на 342 половите.

    19:19 08.09.2025

  • 2 Сатана Z

    15 2 Отговор
    Поколение ,което диша газ за да му стане чурката го пиши бегАло!

    19:19 08.09.2025

  • 3 1488

    4 0 Отговор
    децата не трябва да пият

    19:20 08.09.2025

  • 4 Пък аз преди

    11 0 Отговор
    35 години пиех бирата с мастика...

    Коментиран от #8, #11

    19:20 08.09.2025

  • 5 Шпек

    7 1 Отговор
    Бучка лед в ануса също е експеримент

    Коментиран от #7

    19:20 08.09.2025

  • 6 Оня с рикията

    8 1 Отговор
    Даааа, слаба ракия са младежите.

    Коментиран от #12

    19:21 08.09.2025

  • 7 Това го практикуват

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Шпек":

    азис и иво димчев под надзора на най-известния български ватман...

    19:22 08.09.2025

  • 8 То добре

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Пък аз преди":

    Ама какво постигна? Май нищо и половина.

    Коментиран от #22

    19:26 08.09.2025

  • 9 Некой си

    5 0 Отговор
    Тези пият урина с лед. Бирата винаги се сервира студена. Не знам никъде по света в заведенията да се сервира топла бира, освен в Ирландия и то зимата!

    19:27 08.09.2025

  • 10 Дедо ви

    5 0 Отговор
    Ще ме цакат те мене с топла бира и лед...

    Коментиран от #23

    19:31 08.09.2025

  • 11 Вале-каро

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пък аз преди":

    Може да е било добро.Аз сам свидетел как добрият български актьор Владимир Смирнов пиеше водка с бира за безалкохолно.

    Коментиран от #13

    19:32 08.09.2025

  • 12 Сеирджия

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Оня с рикията":

    Те са по белото.

    19:33 08.09.2025

  • 13 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Вале-каро":

    Това го прави цяла Германия. Кво се чудиш. Пият твърдия алкохол с бира, вместо безалкохолно. Иначе за бира с лед имахте статия. Така си отишъл нашият голям актьор Григор Вачков. Пийнал бира с лед и се споминал.

    19:38 08.09.2025

  • 14 Яяя

    1 0 Отговор
    Това трябва да се криминализира. Те така ще почнат да пият и греяна мастика.

    19:43 08.09.2025

  • 15 Заможен пророк

    1 0 Отговор
    Някой жени никога ама никога в този живот няма да пипнат хубав мъж 🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🥳🥳🥳🥳

    19:47 08.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Мъж

    1 0 Отговор
    Най долното нещо и най гнусното са арабите запомнете това! Носители на СПИН

    20:02 08.09.2025

  • 18 Мъж

    1 0 Отговор
    Следващите голями гнусотии след арабите са пп дб и комунистите на БСП , най долната измет продажници

    20:04 08.09.2025

  • 19 Те уважават

    2 0 Отговор
    Сериозните наркотични вещества ,при това се продават свободно на всеки ъгъл

    20:20 08.09.2025

  • 20 глупости

    1 0 Отговор
    В Тайланд от десетилетия хората пият бира с лед, за да направят напитките по-вкусни. Това не е свързано с поколение Z или с други глупости.

    20:35 08.09.2025

  • 21 Репон

    1 0 Отговор
    Даже и уискито не разрежда с лед

    20:37 08.09.2025

  • 22 селяк

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "То добре":

    ми тия де пият дефствена бира с лед кво са постигнале :Д

    20:49 08.09.2025

  • 23 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Дедо ви":

    топлата бира и студените кебапчета на практика имат една и съща температура

    20:50 08.09.2025