Поколението Z наруши важно правило: Пие бирата с лед

След като отказът от отворени сметки в баровете и интересът към безалкохолните напитки вече поставиха под въпрос традиционните навици на пиене, младите представители на поколение Z предизвикват нова дискусия. Този път става дума за леда – но не в кафето, а в бирата.
В TikTok и други социални платформи все по-често се появяват клипове, в които млади хора наливат светла бира върху лед, добавят лайм и сол по ръба на чашата, или просто охлаждат безалкохолна радлер бира с кубчета лед. „Това е най-освежаващият начин да пиеш бира“, казва една от потребителките, събрала хиляди гледания.
Реакциите онлайн са полярни. Някои го намират за „перфектна лятна опция“, други твърдят, че „ледът разваля вкуса“. Сред критиците не липсват и крайни реакции – от емоционални емотикони до категорични съвети: „Сложете чашата във фризера, няма нужда от лед“.
Барманите и мениджърите на заведения обаче вече наблюдават явлението и на живо. Катрин Бенеке, управител на нюйоркския бар Treadwell Park, потвърждава, че все повече млади клиенти поръчват бира с лед, особено в летни месеци. „Ние не се противопоставяме – ако това е техният начин да се наслаждават на напитката, не сме тук, за да съдим“, казва тя пред Fox News Digital. Според Бенеке по-леките стилове като лагери или пшенични бири понасят по-добре тази практика, макар че ледът безспорно разрежда напитката.
Тенденцията не е само американска. Във Великобритания също се забелязва, особено при сайдерите. „Младите често добавят лед, защото студената напитка е по-приятна, а топлата бира наистина е ужасна в горещ ден“, коментира пред The Telegraph Саймън Гарбут, собственик на бар The Turfcutters Arms. По думите му някои туристи пренасят този навик от Азия – например в Тайланд бирата традиционно се поднася с големи кубчета лед.
Макар класиците в пиенето на бира да възприемат добавянето на лед като „културно престъпление“, други индустриални експерти го защитават. Звездният шеф готвач Дейвид Чанг, основател на групата ресторанти Momofuku, определи отхвърлянето на идеята като „кулинарен снобизъм“ и заяви в подкаст, че ледът може да направи бирата „вкусна и освежаваща“.
Някои пивовари също са готови да експериментират. Джордан Чайлдс, съосновател на британската компания за безалкохолна бира Mash Gang, посочва, че традицията е важна, но не бива да спира новите поколения от търсене на различни преживявания: „Ако това е техният начин да се наслаждават, защо не? Аз лично ще го опитам.“
Модата с лед в бирата изглежда разделя почитателите на пивото на два лагера – едни я възприемат като освежаваща и практична, други – като подкопаване на вековна традиция. Но едно е ясно: поколение Z не се страхува да експериментира и да променя установените ритуали.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нормално
19:19 08.09.2025
2 Сатана Z
19:19 08.09.2025
3 1488
19:20 08.09.2025
4 Пък аз преди
Коментиран от #8, #11
19:20 08.09.2025
5 Шпек
Коментиран от #7
19:20 08.09.2025
6 Оня с рикията
Коментиран от #12
19:21 08.09.2025
7 Това го практикуват
До коментар #5 от "Шпек":азис и иво димчев под надзора на най-известния български ватман...
19:22 08.09.2025
8 То добре
До коментар #4 от "Пък аз преди":Ама какво постигна? Май нищо и половина.
Коментиран от #22
19:26 08.09.2025
9 Некой си
19:27 08.09.2025
10 Дедо ви
Коментиран от #23
19:31 08.09.2025
11 Вале-каро
До коментар #4 от "Пък аз преди":Може да е било добро.Аз сам свидетел как добрият български актьор Владимир Смирнов пиеше водка с бира за безалкохолно.
Коментиран от #13
19:32 08.09.2025
12 Сеирджия
До коментар #6 от "Оня с рикията":Те са по белото.
19:33 08.09.2025
13 РЕАЛИСТ
До коментар #11 от "Вале-каро":Това го прави цяла Германия. Кво се чудиш. Пият твърдия алкохол с бира, вместо безалкохолно. Иначе за бира с лед имахте статия. Така си отишъл нашият голям актьор Григор Вачков. Пийнал бира с лед и се споминал.
19:38 08.09.2025
14 Яяя
19:43 08.09.2025
15 Заможен пророк
19:47 08.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Мъж
20:02 08.09.2025
18 Мъж
20:04 08.09.2025
19 Те уважават
20:20 08.09.2025
20 глупости
20:35 08.09.2025
21 Репон
20:37 08.09.2025
22 селяк
До коментар #8 от "То добре":ми тия де пият дефствена бира с лед кво са постигнале :Д
20:49 08.09.2025
23 Георги
До коментар #10 от "Дедо ви":топлата бира и студените кебапчета на практика имат една и съща температура
20:50 08.09.2025