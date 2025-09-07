Новини
Върнаха портфейла на мъж, изгубен преди 51 години

7 Септември, 2025 18:33

Канадец изгубил портфейла си, когато бил 17-годишен ученик в гимназията

Върнаха портфейла на мъж, изгубен преди 51 години - 1
Снимка: Shutterstock
В град Хамилтън, Канада, работници открили стар портфейл по време на ремонт на училище и го върнали на собственика му... 51 години след изгубването му, предаде The Hamilton Spectator.

Строителите събаряли стените на баня в училището и попаднали на портфейл. След като разгледали съдържанието му, те установили, че принадлежи на някой си Том Шопф. През 1974 г. той бил ученик в това училище, тогава бил на 17 години. Работниците предали находката на училищната охрана и те решили да тръгнат по следите на някогашния абитуриент.

67-годишният Шопф споделил, че първоначално е приел писмото за намерения портфейл за шега. Той дори не си спомнял, че го е загубил преди 51 години. Въпреки това мъжът решил да дойде в училището и да разбере повече за находката. Наистина портфейлът се оказал негов. Вътре нямало пари, но той намерил стара шофьорска книжка, снимки на приятели и семейството, лотарийни билети, автобусна карта и билет за хокеен мач.

Шопф предполага, че е изпуснал портфейла в съблекалнята. Друг ученик го открил, взел всички пари и го скрил в банята. Той каза, че е благодарен на работниците и училищните пазачи, които не изхвърлили портфейла, а решили да го върнат на собственика му. „Това просто показва, че все още има добри хора на този свят“, добави Шопф.


