Днес погребват Джорджо Армани на частна церемония

8 Септември, 2025 10:21 414 2

  • джорджо армани-
  • армани-
  • погребение-
  • милано-
  • мода-
  • италия

Легендарният дизайнер ще бъде погребан в село Ривалта близо до Милано

Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Италианската модна индустрия и международната общност продължават да отдават почит на Джорджо Армани – един от най-влиятелните дизайнери на последния половин век, който почина на 4 септември на 91-годишна възраст.

Погребението на основателя на Armani ще се състои на 8 септември в тесен семеен кръг в средновековното село Ривалта, южно от Милано, където вече е погребана и майка му. Местните власти съобщиха, че ще бъдат разположени засилени сили за сигурност, за да се гарантира уединението на церемонията.

През уикенда хиляди хора се стекоха пред централата на модната къща в Милано, където ковчегът на Армани бе изложен за поклонение. Кметът на града Джузепе Сала обяви 8 септември за ден на траур, а компанията съобщи, че всички магазини на марката в Италия ще бъдат затворени следобед в знак на уважение.

Смъртта на Армани предизвика световен отзвук. Холивудски звезди, сред които Ричард Гиър и Джоди Фостър, политици като Еманюел Макрон и Джорджия Мелони, както и спортисти, включително бившият капитан на „Милан“ Паоло Малдини, отдадоха почит на дизайнера, наричайки го „икона на елегантността“ и „посланик на италианския стил“.

Джорджо Армани основава своята модна империя през 1975 г. и бързо променя представите за елегантност, налагайки минималистични линии, неутрални цветове и ненатрапчив лукс. Неговите костюми дефинираха визията на холивудския елит през 80-те и 90-те години и до днес остават символ на неподвластна на времето изтънченост.

Смъртта му бележи края на епоха, но наследството му продължава да живее чрез глобалната модна империя, която ръководеше до последния си ден.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 бай Бай

    0 0 Отговор
    Още няма да е изтинал и хиените ще се захапят за дял от наследството.
    Завалията бездетен.

    10:28 08.09.2025

  • 2 Мъж

    0 0 Отговор
    Редакцията на факти знаят ли че обслужват интересите на рогатия?

    10:42 08.09.2025