Нанси Карабойчева и семейството ѝ напускат България?

Нанси Карабойчева и семейството ѝ напускат България?

8 Септември, 2025 15:12 1 581 14

Очаква се тя да се присъедини към съпруга си - волейболиста Добромир Димитров

Нанси Карабойчева и семейството ѝ напускат България? - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нанси Карабойчева и двете ѝ деца напускат България, за да се присъединят към волейболиста Добромир Димитров, който вече заигра за шампиона на Испания – Гуагуас Лас Палмас, предава Шоу Блиц.

Бившата "Мис България" и водеща на риалитито "Живот на кантар" изпрати съпруга си преди месец от софийското летище с трогателни думи:

"Успех, тате, вярваме в теб! Попътен вятър, любов. Бъди здрав. И се наслаждавай на играта, както преди. До скоро!"

През това време Нанси остана в България сама с децата, като по-голямата част от дните прекара във вилата на семейството край Батак.

Миналата седмица обаче тя се събра с Добри в чешката столица Прага за кратка ваканция без децата им, но в компанията на близки приятели. Очаква се след почивката Нанси да стегне куфарите и за малчуганите и тримата заедно да заминат за Канарските острови, където ще започне нов етап от живота им.

Според запознати, дори и да смени адреса си, новата телевизионна кариера на Нанси като водеща няма да пострада. bTV засега не мисли за ново лице на шоуто, а водещата спокойно може да се върне у нас за снимките на втория сезон, планирани след Нова година.

През годините Димитров е играл в клубове в Румъния, Италия и дори Иран, но непрекъснатите промени на адреса не са разклащали връзката му с Нанси. Наскоро двамата дори закупиха имот в Родопите с план за бъдещ семеен дом – къща с голям двор и гледка към планината.


  • 1 Ивка Бейбе

    7 2 Отговор
    Дубре, Нанси😍

    15:13 08.09.2025

  • 2 1488

    7 10 Отговор
    прав й път и да не се връща

    15:15 08.09.2025

  • 3 Карлос Друсар

    3 9 Отговор
    Нанси, искам да те трeсна с рязaния си ливанец

    15:19 08.09.2025

  • 4 Мдааааа...

    2 5 Отговор
    Шшшсинапраа една мaлaмaшкa на снимката ѝ да се утеша.

    15:19 08.09.2025

  • 5 Сийка

    10 5 Отговор
    На добър път ! Очакваме ви обратно! Имаме нужда от млади и позитивни хора!

    15:20 08.09.2025

  • 6 Стенли

    9 7 Отговор
    Пука ми че ми дреме за тази кифла

    15:20 08.09.2025

  • 7 Перо

    10 5 Отговор
    И кой го интересуват тези лица, освен близките роднини?

    15:22 08.09.2025

  • 8 Кафе

    5 7 Отговор
    Да не се връща никога повече тука,на никой не му пука за Нанси

    15:24 08.09.2025

  • 9 щурецъ

    7 2 Отговор
    Все повече хора напускат България,защо ли? В ранните години на 20-тия век много хора са идвали в България,а сега я напускат. Нещо не е наред с тази пропадаща страна.

    15:30 08.09.2025

  • 10 няма и какво

    5 1 Отговор
    Да чакат повече, евала адаш след време децата ти ще ви благодарят че сте се разкарали от тук и всички са живи и точно в Испания..прекрасна държава

    15:31 08.09.2025

  • 11 Шпек

    4 0 Отговор
    Помня,че се спъна при една игра във Фермата и се контузи .Направи добро впечатление с борбения си характер.

    15:31 08.09.2025

  • 12 Ееее

    3 4 Отговор
    Много ми беше важна тая новина! Благодаря на факти,че не отстъпват от нивото , което са достигнали даже продължават да копаят.

    15:36 08.09.2025

  • 13 ами,

    1 0 Отговор
    Това е съдбата на семействата на спортистите които играят в чужди отбори докато могат.Нищо ново под слънцето още по-малко с гръмкото заглавие.Хубаво семейство,свестни хора са, могат да си родят още красиви деца, пожелавам им и едно момиченце.Те са от тези които ще се върнат тук.Коренът им е силен.

    15:57 08.09.2025

  • 14 Чудя се,

    0 0 Отговор
    в левият, или в десния крачола да го установя, по този случай ....

    16:02 08.09.2025