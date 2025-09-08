Нанси Карабойчева и семейството ѝ напускат България?

Нанси Карабойчева и двете ѝ деца напускат България, за да се присъединят към волейболиста Добромир Димитров, който вече заигра за шампиона на Испания – Гуагуас Лас Палмас, предава Шоу Блиц.

Бившата "Мис България" и водеща на риалитито "Живот на кантар" изпрати съпруга си преди месец от софийското летище с трогателни думи:

"Успех, тате, вярваме в теб! Попътен вятър, любов. Бъди здрав. И се наслаждавай на играта, както преди. До скоро!"

През това време Нанси остана в България сама с децата, като по-голямата част от дните прекара във вилата на семейството край Батак.

Миналата седмица обаче тя се събра с Добри в чешката столица Прага за кратка ваканция без децата им, но в компанията на близки приятели. Очаква се след почивката Нанси да стегне куфарите и за малчуганите и тримата заедно да заминат за Канарските острови, където ще започне нов етап от живота им.

Според запознати, дори и да смени адреса си, новата телевизионна кариера на Нанси като водеща няма да пострада. bTV засега не мисли за ново лице на шоуто, а водещата спокойно може да се върне у нас за снимките на втория сезон, планирани след Нова година.

През годините Димитров е играл в клубове в Румъния, Италия и дори Иран, но непрекъснатите промени на адреса не са разклащали връзката му с Нанси. Наскоро двамата дори закупиха имот в Родопите с план за бъдещ семеен дом – къща с голям двор и гледка към планината.