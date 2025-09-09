Асен Блатечки играе чисто гол с друг гол мъж на сцената (СНИМКА)

Асен Блатечки, известен като лошото момче на киното лъсна гол с колегата си Борислав Вълов – първо на плакат, а после и на сцената в нов спектакъл, пише marica.bg.

„Двама чисто голи мъже“ е постановка, за която тепърва ще се говори, а плакатът към нея вече обикаля нета и предизвиква фурор. Софийската премиера е в „Сълза и смях“ на 24 октомври. Така ще бъде отбелязана 10-годишнината на театър „Бонини“.

Снимка: Интернет

Пиесата е на Себастиен Тиери и е един от безспорните хитове в Париж. Любопитното - преводът е на Михаил Билалов. Блатечки режисира пиесата и взима за себе си главната роля на съпруга, чиято жена се прибира и го заварва гол заедно с друг мъж.