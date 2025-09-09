Асен Блатечки играе чисто гол с друг гол мъж на сцената (СНИМКА)

Асен Блатечки, известен като лошото момче на киното лъсна гол с колегата си Борислав Вълов – първо на плакат, а после и на сцената в нов спектакъл, пише marica.bg.
„Двама чисто голи мъже“ е постановка, за която тепърва ще се говори, а плакатът към нея вече обикаля нета и предизвиква фурор. Софийската премиера е в „Сълза и смях“ на 24 октомври. Така ще бъде отбелязана 10-годишнината на театър „Бонини“.
Пиесата е на Себастиен Тиери и е един от безспорните хитове в Париж. Любопитното - преводът е на Михаил Билалов. Блатечки режисира пиесата и взима за себе си главната роля на съпруга, чиято жена се прибира и го заварва гол заедно с друг мъж.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дядо ми викаше за такива...-
08:18 09.09.2025
2 ТЪПОГРОЗКО
08:21 09.09.2025
3 хоминид
08:21 09.09.2025
4 Бриджит
Коментиран от #7, #10
08:24 09.09.2025
5 Руснак
08:24 09.09.2025
6 бай Бай
Добре, че не всички актьори са толкова... всеотдайни.
Да, ок, има право на простотии, но и ние имаме право на други оценки.
Коментиран от #8
08:26 09.09.2025
7 Брежнев - Бонд кер
До коментар #4 от "Бриджит":Бившата на вовка пич-КИНа затова го заряза,..след като го хвана в брачното ложе с млад,надарен и космат Кавказец.
Москалски МИР😄
Коментиран от #18
08:27 09.09.2025
8 раковски 108
До коментар #6 от "бай Бай":Имаш право да не ходиш да го гледаш.
08:29 09.09.2025
9 Сталин
08:29 09.09.2025
10 Хехехехехехе
До коментар #4 от "Бриджит":То Сите копейки само такива неща си представят.
Ху...Есоси
Коментиран от #21
08:29 09.09.2025
11 покруса
08:31 09.09.2025
12 Механик
После се чудим на роми дето фърчат с джипки и се забиват в трамваи, на надрусани лапета дето газят хора в Сл. Бряг. На разни тротинеткаджии дето блъскат хора или си трошат главите. На момичето което ви поазва среден пръст при разминаване на къстовището. На двата чичака дето са спрели в кръстовището за да си поговорят и се възмущават, че ти искаш да преминеш....
Чета по-долу коментарите и виждам ,че работата вече неспасяема.
08:35 09.09.2025
13 Ивелин Михайлов
08:37 09.09.2025
14 Исторически парк
08:37 09.09.2025
15 Финансист
08:37 09.09.2025
16 нема що
08:44 09.09.2025
17 Опааа
08:45 09.09.2025
18 ЗАЩОТО
До коментар #7 от "Брежнев - Бонд кер":НА ПРОСТИЯ НЕ МУ ЛИЧИ , ДОКАТО НЕ ПОЧНЕ ДА СЕ "ИЗРАЗЯВА" КАТО ТЕБ
08:48 09.09.2025
19 Така Така
08:48 09.09.2025
20 Пич
08:52 09.09.2025
21 Ивелин Михайлов
До коментар #10 от "Хехехехехехе":Пък вие доларките направо го правите на гейпарада
09:09 09.09.2025
22 Абе
09:22 09.09.2025
23 Ама
09:34 09.09.2025
24 позор
09:42 09.09.2025
25 Цигу-мигу
09:53 09.09.2025
26 То, от тая
09:59 09.09.2025