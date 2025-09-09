Новини
Асен Блатечки играе чисто гол с друг гол мъж на сцената (СНИМКА)

9 Септември, 2025 08:15

„Двама чисто голи мъже“ е постановка, за която тепърва ще се говори

Асен Блатечки играе чисто гол с друг гол мъж на сцената (СНИМКА) - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Асен Блатечки, известен като лошото момче на киното лъсна гол с колегата си Борислав Вълов – първо на плакат, а после и на сцената в нов спектакъл, пише marica.bg.

„Двама чисто голи мъже“ е постановка, за която тепърва ще се говори, а плакатът към нея вече обикаля нета и предизвиква фурор. Софийската премиера е в „Сълза и смях“ на 24 октомври. Така ще бъде отбелязана 10-годишнината на театър „Бонини“.

Асен Блатечки играе чисто гол с друг гол мъж на сцената (СНИМКА)
Снимка: Интернет

Пиесата е на Себастиен Тиери и е един от безспорните хитове в Париж. Любопитното - преводът е на Михаил Билалов. Блатечки режисира пиесата и взима за себе си главната роля на съпруга, чиято жена се прибира и го заварва гол заедно с друг мъж.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дядо ми викаше за такива...-

    33 5 Отговор
    ,,Ах мотика...,ах мотика...!"

    08:18 09.09.2025

  • 2 ТЪПОГРОЗКО

    18 1 Отговор
    и какво от това?

    08:21 09.09.2025

  • 3 хоминид

    16 4 Отговор
    Пак простотии! Дано депутатите и депутатките не последват тяхната игра,че ще стане лошо. Ще трябва да им купуваме още дрехи.

    08:21 09.09.2025

  • 4 Бриджит

    17 9 Отговор
    Така си представям Макрон и Зеленски в Париш.

    Коментиран от #7, #10

    08:24 09.09.2025

  • 5 Руснак

    20 4 Отговор
    Щом се обичат, да се вземат младите

    08:24 09.09.2025

  • 6 бай Бай

    21 3 Отговор
    Всичко в името на изкуството нали?
    Добре, че не всички актьори са толкова... всеотдайни.
    Да, ок, има право на простотии, но и ние имаме право на други оценки.

    Коментиран от #8

    08:26 09.09.2025

  • 7 Брежнев - Бонд кер

    5 13 Отговор

    До коментар #4 от "Бриджит":

    Бившата на вовка пич-КИНа затова го заряза,..след като го хвана в брачното ложе с млад,надарен и космат Кавказец.
    Москалски МИР😄

    Коментиран от #18

    08:27 09.09.2025

  • 8 раковски 108

    11 2 Отговор

    До коментар #6 от "бай Бай":

    Имаш право да не ходиш да го гледаш.

    08:29 09.09.2025

  • 9 Сталин

    17 1 Отговор
    П€дерунгели

    08:29 09.09.2025

  • 10 Хехехехехехе

    4 15 Отговор

    До коментар #4 от "Бриджит":

    То Сите копейки само такива неща си представят.
    Ху...Есоси

    Коментиран от #21

    08:29 09.09.2025

  • 11 покруса

    18 2 Отговор
    Това не е ли демонстрация на гей-организация в България? Знамето с многото цветове Блатен Асечки да си го сложи на кръста. В театрите така ли ще я караме?

    08:31 09.09.2025

  • 12 Механик

    15 2 Отговор
    Облъчването и опропстачаването на населението върви с пълна сила.
    После се чудим на роми дето фърчат с джипки и се забиват в трамваи, на надрусани лапета дето газят хора в Сл. Бряг. На разни тротинеткаджии дето блъскат хора или си трошат главите. На момичето което ви поазва среден пръст при разминаване на къстовището. На двата чичака дето са спрели в кръстовището за да си поговорят и се възмущават, че ти искаш да преминеш....
    Чета по-долу коментарите и виждам ,че работата вече неспасяема.

    08:35 09.09.2025

  • 13 Ивелин Михайлов

    13 3 Отговор
    Тоз и той обърна резбата

    08:37 09.09.2025

  • 14 Исторически парк

    8 4 Отговор
    Що не направят същото със жени

    08:37 09.09.2025

  • 15 Финансист

    12 1 Отговор
    При финансова криза богатите стават още по богати бедните още по бедни. Финансовите кризи се правят умишлено от банкерите.

    08:37 09.09.2025

  • 16 нема що

    11 0 Отговор
    .............ГОЛЕМА КУЛТУРА.............!

    08:44 09.09.2025

  • 17 Опааа

    8 0 Отговор
    Тъ п анАр! Много прО ст тоя!

    08:45 09.09.2025

  • 18 ЗАЩОТО

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Брежнев - Бонд кер":

    НА ПРОСТИЯ НЕ МУ ЛИЧИ , ДОКАТО НЕ ПОЧНЕ ДА СЕ "ИЗРАЗЯВА" КАТО ТЕБ

    08:48 09.09.2025

  • 19 Така Така

    7 0 Отговор
    В колко жалко и постно време живеем, достатъчно е само един така наречен смартфон( който наистина е смарт да пазлика от плиткоумнита , които го ползват) и да се съблечеш гол или пък да направиш тякоя и друга простотия, за са станеш известен или фешън нали така ( брат) вече тона обпъщение е фешън за онези с кухите лейки

    08:48 09.09.2025

  • 20 Пич

    6 1 Отговор
    Не е проблем опростачването на аркашките ! Проблема е че много паветни скотове ще идат да го гледат и славосовят ! Зер ЛГБТ - то е модерно , и не може да си празз, трябва да си....рас !

    08:52 09.09.2025

  • 21 Ивелин Михайлов

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Хехехехехехе":

    Пък вие доларките направо го правите на гейпарада

    09:09 09.09.2025

  • 22 Абе

    1 0 Отговор
    А барат ли се?

    09:22 09.09.2025

  • 23 Ама

    0 0 Отговор
    Представлението няма да се играе при температури под 15С😂

    09:34 09.09.2025

  • 24 позор

    2 0 Отговор
    Ами, като не могат да впечатлят публиката с талант, решили да я впечатлят с голите си заднииц! да, ама пак не се получава! Повече от позор! Това не е "изкуство" бе, Блатечки ли си, Балтечки ли, все там! Това е порнография и перверзия! А ти все същият некадърник ще си останеш!

    09:42 09.09.2025

  • 25 Цигу-мигу

    2 0 Отговор
    Докъде изпаднаха... Значи бате представи си колко публиката - 5 човека на кръст.

    09:53 09.09.2025

  • 26 То, от тая

    1 0 Отговор
    Постановка, май никой не излиза мъж!

    09:59 09.09.2025