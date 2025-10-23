Деян Донков ще играе с новия мъж на Радина Кърджилова на сцената на Народния театър

В интересна ситуация е поставена актрисата Радина Кърджилова при откриването на новия театрален сезон - тя ще трябва да гледа на сцената на Народния театър бившия си Деян Донков, така и новия мъж в живота ѝ - Пламен Димов.

Един от най-уважаваните европейски режисьори – хърватинът Ивица Булян – започна репетиции с трупата на Народния театър „Иван Вазов“ по пиесата „Господа Глембави“ от Мирослав Кърлежа. Премиерата е планирана за началото на декември на Голяма сцена.

В спектакъла участва звезден състав от трупата на Народния – след проведен кастинг през май, режисьорът избра освен двамата мъже в живота на Радина в него да участват Теодора Духовникова, Ана Пападопулу, Дарин Ангелов, Веселин Мезеклиев, Александър Кънев, Константин Станчев, Александър Тонев и Александър Карасански.

Считана за преломен момент в хърватската драматургия, пиесата представя вълнуваща семейна драма, в която членовете на някога влиятелното семейство Глембаеви се изправят пред дълбоко заровени тайни, морални изпитания и сблъсъка между традицията и новото време.

„За мен е привилегия да дам живот на това произведение на вашата сцена и нямам търпение да изследвам всички негови дълбочини и нюанси с такава талантлива актьорска трупа, каквато имате в Народния театър“, сподели Ивица Булян в първия ден на репетициите.

Пиесата „Господа Глембаеви“ е поставена за първи път на сцената на Народния театър през 1947 г. от големия сръбски режисьор Раша Плаович. Още по това време театърът има практика с гостуващи режисьори – Плаович идва да постави пиесата по покана на тогавашния директор Георги Караславов. В главните роли влизат големите звезди на Народния театър Георги А. Стаматов, Петя Герганова, Ружа Делчева, Константин Кисимов и Петър Стойчев.