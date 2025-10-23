Новини
Любопитно »
Деян Донков ще играе с новия мъж на Радина Кърджилова на сцената на Народния театър

Деян Донков ще играе с новия мъж на Радина Кърджилова на сцената на Народния театър

23 Октомври, 2025 12:01 499 1

  • радина кърджилова-
  • народен театър иван вазов-
  • сцена-
  • театър-
  • пламен димов-
  • деян донков-
  • репетиции-
  • постановка

Тримата, както и някои от най-големите звезди на Народния театър, ще участват в нова постановка

Деян Донков ще играе с новия мъж на Радина Кърджилова на сцената на Народния театър - 1
Снимки: Народен театър &quot;Иван Вазов&quot;
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

В интересна ситуация е поставена актрисата Радина Кърджилова при откриването на новия театрален сезон - тя ще трябва да гледа на сцената на Народния театър бившия си Деян Донков, така и новия мъж в живота ѝ - Пламен Димов.

Един от най-уважаваните европейски режисьори – хърватинът Ивица Булян – започна репетиции с трупата на Народния театър „Иван Вазов“ по пиесата „Господа Глембави“ от Мирослав Кърлежа. Премиерата е планирана за началото на декември на Голяма сцена.

Деян Донков ще играе с новия мъж на Радина Кърджилова на сцената на Народния театър

В спектакъла участва звезден състав от трупата на Народния – след проведен кастинг през май, режисьорът избра освен двамата мъже в живота на Радина в него да участват Теодора Духовникова, Ана Пападопулу, Дарин Ангелов, Веселин Мезеклиев, Александър Кънев, Константин Станчев, Александър Тонев и Александър Карасански.

Деян Донков ще играе с новия мъж на Радина Кърджилова на сцената на Народния театър

Считана за преломен момент в хърватската драматургия, пиесата представя вълнуваща семейна драма, в която членовете на някога влиятелното семейство Глембаеви се изправят пред дълбоко заровени тайни, морални изпитания и сблъсъка между традицията и новото време.

„За мен е привилегия да дам живот на това произведение на вашата сцена и нямам търпение да изследвам всички негови дълбочини и нюанси с такава талантлива актьорска трупа, каквато имате в Народния театър“, сподели Ивица Булян в първия ден на репетициите.

Деян Донков ще играе с новия мъж на Радина Кърджилова на сцената на Народния театър

Пиесата „Господа Глембаеви“ е поставена за първи път на сцената на Народния театър през 1947 г. от големия сръбски режисьор Раша Плаович. Още по това време театърът има практика с гостуващи режисьори – Плаович идва да постави пиесата по покана на тогавашния директор Георги Караславов. В главните роли влизат големите звезди на Народния театър Георги А. Стаматов, Петя Герганова, Ружа Делчева, Константин Кисимов и Петър Стойчев.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор
    Баджанаци .
    Пили са от едно кладенче вода.

    12:15 23.10.2025