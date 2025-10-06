Новини
Актьорът Ей Бо просълзи журито и публиката в "България търси талант" (ВИДЕО)

6 Октомври, 2025 09:17 679 13

  • борислав вълов-
  • ей бо-
  • българия търси талант

Той остави важно послание за войната на пътя на сцената на предаването за таланти

Актьорът Ей Бо просълзи журито и публиката в "България търси талант" (ВИДЕО) - 1
Кадър: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актьорът Борислав Вълов, известен като Ей Бо, се представи на сцената на "България търси талант" в познатия си образ на ексцентрична леля, но въпреки че обикновено е в комична роля и разсмива хиляди хора, избра този път вместо просто да забавлява, да остави изключително важно послание.

Ей Бо разказа в кратък монолог историята на една майка, изгубила сина си на пътя, съдба, сполетяла много други родители в България. Изпълнението му предизвика в журито и публиката тишина, размисъл и дори сълзи. Но не получи "ДА" за продължаване в шоуто. Според негови последователи причината за това е, че "предаването отдавна не търси талант, а телевизионен момент, зрителски рейтинг и безопасна посредственост."

"Това е изкуство в най-чистия му вид. Да превърнеш хумора в емпатия, да използваш сцената не за егото си, а за кауза. И после идва „НЕ“. От хора, които би трябвало да разпознават смисъла, силата и емоцията зад едно изпълнение. Не защото не беше талант, а защото предаването отдавна не търси талант, а телевизионен момент, зрителски рейтинг и безопасна посредственост.", написа в коментар под видеото зрителят Явор Балков във Фейсбук.

Други коментари са негативни: " Хвани се да работиш нещо сериозно. Не Да се правиш на жена, освен че е аморално, вече e, и жалко- смешно."

"Аз вярвам, че доброто и това че сме ръка за ръка във всичко, с което се борим, ни осмисля.", отговори им Ей Бо.


  • 1 влък

    3 1 Отговор
    ЕйБосилек

    09:19 06.10.2025

  • 2 Карлос Друсар спортис на гудината

    7 2 Отговор
    Гледах го, нищо особено. Излиза, че всеки гейзер в тази държава може да претендира за актьорско майсторство.

    09:23 06.10.2025

  • 3 Нелицеприятна истина

    3 3 Отговор
    Мъжете са два вида - джендъри (като този), и убийци . Убийци по душа, които се контролират. Но правотата ми може да се види, когато се създадат подходящи условия за да свърши контрола. Например, война.

    09:24 06.10.2025

  • 4 бобошен

    2 1 Отговор
    Ей Бо Во Го До И Т.Н.

    09:24 06.10.2025

  • 5 Браво!

    2 2 Отговор
    Жалко че видно Вергов изля злобата си върху момчето.. На идиотщините дават ДА, на нещо смислено с послание НЕ. Не разбирам

    09:28 06.10.2025

  • 6 и така

    2 1 Отговор
    ако тоя или това нещо си е актьор то тогава защо не работи по професията си и ако това му е професия защо трябва да се изявява като талант? отделно пък това ШОУ търси циркаджии за да забавляват публиката все пак е ШОУ не търси таланти а рейтинг-пари…

    09:29 06.10.2025

  • 7 ъгъл

    2 1 Отговор
    Защо е Вълов,а не Вълчев или Вълков?

    09:30 06.10.2025

  • 8 элфой

    2 0 Отговор
    Онази мома,дето хапваше люти чушки,беше връхтъ на сайдуледъ.И яденето на чушлета,ако е изкуство,то влакът има ракетни двигатели.Мъ-хъ!

    09:33 06.10.2025

  • 9 Боруна Лом

    2 1 Отговор
    БРАВО ЗА МОМЧЕТО! ТОВА ПОСЛАНИЕ Е ЗА ДЖИГИТИТЕ! НО ТЕ НЯМАТ МОЗЪК! НЯМА ДА ГО РАЗБЕРАТ!

    09:35 06.10.2025

  • 10 Стас

    1 3 Отговор
    Така,като рекламират мъж,гримиран и в женски дрехи,ще ни накарат ли и ние,мъжете да ходим с полички,токчета и роклички?

    Коментиран от #13

    09:36 06.10.2025

  • 11 Гуньо Простиа

    2 1 Отговор
    Това предаване става все по-тъпо. Всякакви пикльовци и инвалиди се толерират за сметка на шоуто и истинските таланти.

    09:37 06.10.2025

  • 12 Камион

    0 0 Отговор
    Е, той ЕЙ Бо-то си е достатъчно известен. Няма нужда да стои там цял сезон. Дойде, отправи си посланието и това е... Малко, но достатъчна реклама. Не виждам драма....

    09:37 06.10.2025

  • 13 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Стас":

    ЯВНО И ТИ СИ ДЖИГИТ?

    09:38 06.10.2025