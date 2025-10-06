Актьорът Ей Бо просълзи журито и публиката в "България търси талант" (ВИДЕО)

Актьорът Борислав Вълов, известен като Ей Бо, се представи на сцената на "България търси талант" в познатия си образ на ексцентрична леля, но въпреки че обикновено е в комична роля и разсмива хиляди хора, избра този път вместо просто да забавлява, да остави изключително важно послание.
Ей Бо разказа в кратък монолог историята на една майка, изгубила сина си на пътя, съдба, сполетяла много други родители в България. Изпълнението му предизвика в журито и публиката тишина, размисъл и дори сълзи. Но не получи "ДА" за продължаване в шоуто. Според негови последователи причината за това е, че "предаването отдавна не търси талант, а телевизионен момент, зрителски рейтинг и безопасна посредственост."
"Това е изкуство в най-чистия му вид. Да превърнеш хумора в емпатия, да използваш сцената не за егото си, а за кауза. И после идва „НЕ“. От хора, които би трябвало да разпознават смисъла, силата и емоцията зад едно изпълнение. Не защото не беше талант, а защото предаването отдавна не търси талант, а телевизионен момент, зрителски рейтинг и безопасна посредственост.", написа в коментар под видеото зрителят Явор Балков във Фейсбук.
Други коментари са негативни: " Хвани се да работиш нещо сериозно. Не Да се правиш на жена, освен че е аморално, вече e, и жалко- смешно."
"Аз вярвам, че доброто и това че сме ръка за ръка във всичко, с което се борим, ни осмисля.", отговори им Ей Бо.
До коментар #10 от "Стас":ЯВНО И ТИ СИ ДЖИГИТ?
