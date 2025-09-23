Джуджи влиза в ново изненадващо амплоа

Деляна Маринова – Джуджи се е насочила към нов и интересен завой в професионалния си път. Популярната телевизионна водеща обяви в ефира на „Нова нюз“, че застава на театралната сцена – не само като актриса, но и като продуцент на спектакъл с режисьор Ованес Торосян.

Макар да не издаде имената на колегите си, Джуджи увери, че трупата ще бъде „звездна“. Тя вярва, че телевизионната ѝ популярност ще привлече зрители, но призна, че най-силно я вълнува енергията и магията на живото изкуство.

„Винаги изпитвам сценична треска – дори в „На кафе“, където всяка седмица имам своя рубрика за мистерии. В театъра обаче е различно – всяко вдишване и всяка реакция на публиката се усеща мигновено“, сподели тя.

За Джуджи това няма да е първо стъпване на театрална сцена, но за първи път поема толкова отговорна роля зад кулисите.

В разговора си тя не пропусна и лична нотка – дългогодишната ѝ приятелка Гала остава непроменена „независимо от славата и годините“. Двете от известно време вече са свързани и от още нещо специално – внуче, което допълнително укрепва приятелството им извън ефира.

„Това е ново начало за мен. Вълнувам се сякаш ми предстои премиерата на живота“, призна Джуджи и обеща скоро да разкрие повече за мистериозната постановка и именитите актьори, които ще участват в нея.