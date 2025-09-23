Новини
Любопитно »
Джуджи влиза в ново изненадващо амплоа

23 Септември, 2025 14:31 486 9

  • джуджи-
  • гала-
  • на кафе-
  • театър-
  • постановка-
  • амплоа

Дясната ръка на Гала се отправи към театралната сцена

Джуджи влиза в ново изненадващо амплоа - 1
Снимка: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Деляна Маринова – Джуджи се е насочила към нов и интересен завой в професионалния си път. Популярната телевизионна водеща обяви в ефира на „Нова нюз“, че застава на театралната сцена – не само като актриса, но и като продуцент на спектакъл с режисьор Ованес Торосян.

Макар да не издаде имената на колегите си, Джуджи увери, че трупата ще бъде „звездна“. Тя вярва, че телевизионната ѝ популярност ще привлече зрители, но призна, че най-силно я вълнува енергията и магията на живото изкуство.

„Винаги изпитвам сценична треска – дори в „На кафе“, където всяка седмица имам своя рубрика за мистерии. В театъра обаче е различно – всяко вдишване и всяка реакция на публиката се усеща мигновено“, сподели тя.

За Джуджи това няма да е първо стъпване на театрална сцена, но за първи път поема толкова отговорна роля зад кулисите.

В разговора си тя не пропусна и лична нотка – дългогодишната ѝ приятелка Гала остава непроменена „независимо от славата и годините“. Двете от известно време вече са свързани и от още нещо специално – внуче, което допълнително укрепва приятелството им извън ефира.

„Това е ново начало за мен. Вълнувам се сякаш ми предстои премиерата на живота“, призна Джуджи и обеща скоро да разкрие повече за мистериозната постановка и именитите актьори, които ще участват в нея.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 Това е

    1 0 Отговор
    Бойку е Бахур Бахар, двама премиери от помашко- двамка Росковци, арменци държат телевизията , навряно в банкови институции, партии с етническа принадлежност са управляващи. Българи , кво остана за вас?

    14:35 23.09.2025

  • 4 българка

    4 0 Отговор
    Оф, тази е рядко противна.... А заедно с Гала са непоносим тандем.
    Защо ни занимават с подобни квачки.....

    14:36 23.09.2025

  • 5 Какво

    2 0 Отговор
    приятелство може да има с тая влашка селянка , нарекла се Гала ?

    14:36 23.09.2025

  • 6 стига, бе

    1 0 Отговор
    Аман от простакеси!

    14:38 23.09.2025

  • 7 Цвете

    1 0 Отговор
    И ТЯ И ГАЛА СА МНОГО ДОСАДНИ. ЕДНАТА ПА ДРУГАТА. ДА СИ БАЧКАТ, КАКВОТО ИСКАТ. КОЙ ГО Е ЕНЯ ,КАКВО РАБОТИ ТАЗИ МАЛКА ЖЕНИЧКА? 🎭

    14:39 23.09.2025

  • 8 Цвете

    1 0 Отговор
  • 9 Имаше една

    1 0 Отговор
    Мис Джуки, поканете и нея, да не я забравите. Тя е и по-интересна. Светото семейство в Нова тв се разраства и като количество и като качество.

    14:40 23.09.2025