Новини
Любопитно »
Изгориха за богохулство продавачка, отвърнала шеговито на предложение за брак

Изгориха за богохулство продавачка, отвърнала шеговито на предложение за брак

9 Септември, 2025 10:38 1 451 22

  • изгориха-
  • богохулство-
  • продавачка-
  • северна нигерия-
  • амае-
  • мохамед

Амае уж обидила пророка Мохамед с думите си

Изгориха за богохулство продавачка, отвърнала шеговито на предложение за брак - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В Северна Нигерия тълпа изгори, заподозряна в богохулство, съобщи BBC News.

Престъплението е извършено в град Касуван-Гарба. Улична продавачка на име Амае шеговито отговорила на предложението на един от клиентите си да се омъжи за него. Околните, които чули отговора, го възприели като богохулство, защото Амае уж обидила пророка Мохамед с думите си. Ситуацията бързо излязла от контрол - тълпата се нахвърлила върху жената и един от мъжете я подпалил. Амае изгоряла жива.

Полицията не успяла да пристигне на мястото на инцидента навреме. Когато пристигнала, вече беше невъзможно да се помогне на Амае. Местните медии нарекоха инцидента „линчуване“. Полицията води разследване, за да арестува замесените в саморазправата.

Подобни случаи не са рядкост в Северна Нигерия, където богохулството се счита за престъпление съгласно ислямското шериатското право. Върховният съд на страната вече е постановявал, че обвиненията в богохулство трябва да бъдат доказани в съда, но местните жители често вземат закона в свои ръце.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 npaвославненко

    10 5 Отговор
    традиционни ценности

    Коментиран от #5, #7

    10:39 09.09.2025

  • 2 ЕСССР

    9 13 Отговор
    Също, като в ЕСССР!

    Коментиран от #6, #8

    10:42 09.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    25 5 Отговор
    Всеки час българите намаляваме с 21 човека а ромите се увеличават с 4 човека.Скоро в България единственият съд ще е Мешерето.

    Коментиран от #14, #19

    10:42 09.09.2025

  • 4 664

    6 4 Отговор
    Културни особености, редно е да ги уважаваме !

    10:43 09.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 честен ционист

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "npaвославненко":

    Necklacing е африканска традиция, още от както европейците им докараха автомобилни гуми.

    Коментиран от #9

    10:45 09.09.2025

  • 8 във всесере

    2 7 Отговор

    До коментар #2 от "ЕСССР":

    как е ?

    10:47 09.09.2025

  • 9 ъхъ

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "честен ционист":

    пак белите са ви виновни

    10:47 09.09.2025

  • 10 Пич

    23 1 Отговор
    Абе не ни измествайте центъра на вниманието в Африка !!! Всеки ден в Европа разни чер ни лки колят , палят, застрелват.....

    Коментиран от #12

    10:47 09.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 007 лиценз ту кил

    10 0 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    Във Великобритания вече ги заселват и в малките градове.

    Коментиран от #13

    10:50 09.09.2025

  • 13 Пич

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "007 лиценз ту кил":

    Готов съм да се хвана на бас че до няколко години ще започнем да ги избиваме индустриално ! Наближаваме точката - Или ние тях , или те нас!!!

    Коментиран от #15

    11:11 09.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ами да, те

    5 1 Отговор
    тъй правят нигерийците... И след това мигрират в Европа и искат и тук да правят така, както правят в Нигерия...

    11:17 09.09.2025

  • 17 В нета

    7 0 Отговор
    Гледах клип как гори човек на улицата в Нигерия, себеподобните му снимаха и се смееха на глас докато пръттта му гореше. Ужас. Още беше жив и тялото му се гърчеше. Запечата се в главата ми, грозна и нечовешка гледка поне за мен. Дано успея да забравя видяното.

    11:19 09.09.2025

  • 18 ето го

    3 2 Отговор
    Това е приятелска държава на русия, правете си сметката - с какъвто се събереш - такъв ставаш

    11:23 09.09.2025

  • 19 Ще има и още

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    ...а тези в Ни....я ако че се и палят и трепят безразборно, се увеличават не 4 , а 40 на час.
    Мешерето ще ни се види еманация на цивилизацията в сравнение с тях...

    11:29 09.09.2025

  • 20 Баба Гошка

    3 0 Отговор
    Познавам няколко препеченки с бащи от ниггерия и родителки от ирландия и англия. Ха честито ви размножаване с майй мууняци с трети крак. Момичетата с бащи оттам са ок с главата, но едно момче с баща оттам е отткачалник! 140 милиона черррни хлеббаркки и на всеки 20-30 години се удвоява популацията им. И пъплят ли пъплят в нашата посока за бели къллки и социал

    11:30 09.09.2025

  • 21 Бинго бонго

    0 0 Отговор
    Ако няма къде другаде, бг политиците могат да отидат на официално посещение и там, или в някоя държава с канибали.

    11:41 09.09.2025

  • 22 Хмм

    0 0 Отговор
    А защо кандидата за младоженец не е спасил момичето?

    11:46 09.09.2025