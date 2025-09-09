Изгориха за богохулство продавачка, отвърнала шеговито на предложение за брак

В Северна Нигерия тълпа изгори, заподозряна в богохулство, съобщи BBC News.

Престъплението е извършено в град Касуван-Гарба. Улична продавачка на име Амае шеговито отговорила на предложението на един от клиентите си да се омъжи за него. Околните, които чули отговора, го възприели като богохулство, защото Амае уж обидила пророка Мохамед с думите си. Ситуацията бързо излязла от контрол - тълпата се нахвърлила върху жената и един от мъжете я подпалил. Амае изгоряла жива.

Полицията не успяла да пристигне на мястото на инцидента навреме. Когато пристигнала, вече беше невъзможно да се помогне на Амае. Местните медии нарекоха инцидента „линчуване“. Полицията води разследване, за да арестува замесените в саморазправата.

Подобни случаи не са рядкост в Северна Нигерия, където богохулството се счита за престъпление съгласно ислямското шериатското право. Върховният съд на страната вече е постановявал, че обвиненията в богохулство трябва да бъдат доказани в съда, но местните жители често вземат закона в свои ръце.