Изгориха за богохулство продавачка, отвърнала шеговито на предложение за брак

В Северна Нигерия тълпа изгори, заподозряна в богохулство, съобщи BBC News.
Престъплението е извършено в град Касуван-Гарба. Улична продавачка на име Амае шеговито отговорила на предложението на един от клиентите си да се омъжи за него. Околните, които чули отговора, го възприели като богохулство, защото Амае уж обидила пророка Мохамед с думите си. Ситуацията бързо излязла от контрол - тълпата се нахвърлила върху жената и един от мъжете я подпалил. Амае изгоряла жива.
Полицията не успяла да пристигне на мястото на инцидента навреме. Когато пристигнала, вече беше невъзможно да се помогне на Амае. Местните медии нарекоха инцидента „линчуване“. Полицията води разследване, за да арестува замесените в саморазправата.
Подобни случаи не са рядкост в Северна Нигерия, където богохулството се счита за престъпление съгласно ислямското шериатското право. Върховният съд на страната вече е постановявал, че обвиненията в богохулство трябва да бъдат доказани в съда, но местните жители често вземат закона в свои ръце.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 npaвославненко
Коментиран от #5, #7
10:39 09.09.2025
2 ЕСССР
Коментиран от #6, #8
10:42 09.09.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #14, #19
10:42 09.09.2025
4 664
10:43 09.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 честен ционист
До коментар #1 от "npaвославненко":Necklacing е африканска традиция, още от както европейците им докараха автомобилни гуми.
Коментиран от #9
10:45 09.09.2025
8 във всесере
До коментар #2 от "ЕСССР":как е ?
10:47 09.09.2025
9 ъхъ
До коментар #7 от "честен ционист":пак белите са ви виновни
10:47 09.09.2025
10 Пич
Коментиран от #12
10:47 09.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 007 лиценз ту кил
До коментар #10 от "Пич":Във Великобритания вече ги заселват и в малките градове.
Коментиран от #13
10:50 09.09.2025
13 Пич
До коментар #12 от "007 лиценз ту кил":Готов съм да се хвана на бас че до няколко години ще започнем да ги избиваме индустриално ! Наближаваме точката - Или ние тях , или те нас!!!
Коментиран от #15
11:11 09.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ами да, те
11:17 09.09.2025
17 В нета
11:19 09.09.2025
18 ето го
11:23 09.09.2025
19 Ще има и още
До коментар #3 от "Последния Софиянец":...а тези в Ни....я ако че се и палят и трепят безразборно, се увеличават не 4 , а 40 на час.
Мешерето ще ни се види еманация на цивилизацията в сравнение с тях...
11:29 09.09.2025
20 Баба Гошка
11:30 09.09.2025
21 Бинго бонго
11:41 09.09.2025
22 Хмм
11:46 09.09.2025