Съпругът на прелюбодейката от концерта на Coldplay разкри, че вече са били разделени

Андрю Кабот, съпруг на бившата директорка по човешки ресурси в технологичната компания Astronomer Кристин Кабот, заяви, че двамата са били разделени още преди тя да бъде заснета в интимни прегръдки с тогавашния главен изпълнителен директор на компанията Анди Байрън по време на концерт на Coldplay в Бостън през юли.

По думите на говорител на Андрю, който ръководи компанията Privateer Rum, раздялата е била „лична и приятелска“ и се е случила седмици преди скандалната поява на двойката на екрана на kiss cam. „Решението за развод вече беше взето преди тази вечер. Сега, когато документите са публични, Андрю се надява това да сложи край на спекулациите и да осигури на семейството му дискретността, която винаги е ценяло,“ гласи официалното изявление.

Съдебни документи, цитирани от Daily Mail, показват, че Кристин е подала молба за развод на 13 август в Портсмът, Ню Хемпшър.

Случаят предизвика медиен интерес, след като кадрите от концерта станаха вирусни. На тях Анди Байрън изглежда шокиран и се навежда, за да избегне камерата, докато Кристин се обръща с гръб в опит да прикрие лицето си. Ситуацията предизвика дори шега от фронтмена на Coldplay Крис Мартин, който заяви: „Или имат афера, или просто са много срамежливи.“

Впоследствие стана ясно, че и двамата – Байрън и Кабот – са били женени. Байрън за съпругата си Меган, която напусна семейния им дом в Масачузетс и се оттегли в тяхна вила в щата Мейн, а Кристин за Андрю Кабот, от когото сега се развежда.

Скандалът доведе до оставките както на Кристин Кабот, така и на Анди Байрън от ръководните им позиции в Astronomer.