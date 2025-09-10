Новини
Радина Боршош е бременна с първото си дете (СНИМКА)

10 Септември, 2025 12:31

Актрисата публикува снимка с наедряло коремче

Радина Боршош е бременна с първото си дете (СНИМКА) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Актрисата Радина Боршош съобщи прекрасната новина, че ще става майка. Красивата брюнтека публикува в профила си в социалните мрежи кадър, на който позира в бяла рокля, нежно подчертаваща наедрялото ѝ коремче.

„Цялата любов е в това очакване“, пише Боршош към снимката, под която заваляха десетки поздравления и комплименти, че изглежда прекрасна в очакване на първата си рожба.

В последните месеци в артистичните среди се носеха слухове за бременността на дъщерята на министъра на туризма Мирослав Боршош, но Радина предпочете да запази щастието си далеч от публичното внимание, пише Шоу Блиц. Сега обаче тя сама сложи край на догадките и сподели най-щастливия момент със своите последователи.

Актрисата е омъжена за фотографа Владимир Томашевич от близо 2 години, с когото очакват първата си рожба.


  • 1 честен ционист

    12 5 Отговор
    За още едно гърло трябва да се мисли/крадне.

    12:33 10.09.2025

  • 2 Така

    6 6 Отговор
    Се получава когато жените позволяват някой да им свършва на неправилното място !

    12:33 10.09.2025

  • 3 Неква актриса била

    8 5 Отговор
    В първата секунда помислих, че е Стойка Пипирудата...

    12:35 10.09.2025

  • 4 Абе

    15 1 Отговор
    Тва щерката на оня измамник от НДК ли беше

    12:38 10.09.2025

  • 5 дедо е еврей

    7 3 Отговор
    и краде много...... лоша карма за бебиту

    12:39 10.09.2025

  • 6 бушприт

    2 2 Отговор
    Красивата брюнетка,а не брюнтека,бре,алоооуууу!

    Коментиран от #7

    13:04 10.09.2025

  • 7 Марчето

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "бушприт":

    не се е събудила още. Не и се сърди. Редовно прави такива грешки.

    13:24 10.09.2025

  • 8 не успях

    4 0 Отговор
    да илзяза на време и...

    13:39 10.09.2025

  • 9 Сатана Z

    1 0 Отговор
    “Късно изваден”

    13:59 10.09.2025