Радина Боршош е бременна с първото си дете (СНИМКА)

Актрисата Радина Боршош съобщи прекрасната новина, че ще става майка. Красивата брюнтека публикува в профила си в социалните мрежи кадър, на който позира в бяла рокля, нежно подчертаваща наедрялото ѝ коремче.

„Цялата любов е в това очакване“, пише Боршош към снимката, под която заваляха десетки поздравления и комплименти, че изглежда прекрасна в очакване на първата си рожба.

В последните месеци в артистичните среди се носеха слухове за бременността на дъщерята на министъра на туризма Мирослав Боршош, но Радина предпочете да запази щастието си далеч от публичното внимание, пише Шоу Блиц. Сега обаче тя сама сложи край на догадките и сподели най-щастливия момент със своите последователи.

Актрисата е омъжена за фотографа Владимир Томашевич от близо 2 години, с когото очакват първата си рожба.