Още един човек обвини Джъстин Балдони в тормоз след Блейк Лайвли

В декларация, подадена от адвоката на Блейк Лайвли, лице, чието име не се разкрива, твърди, че е било подложено на „повтарящи се, негативни взаимодействия с Джъстин Балдони и негови сътрудници, включително вербален тормоз от страна на Балдони“. В документа се посочва още, че Балдони не е бил допускан на снимачната площадка през по-голямата част от продукцията именно заради тези преживявания, а също така е било поискано той да не участва в маркетинга и връзките с обществеността на проекта - филма "Никога повече".

Източник, цитиран от TMZ, посочва, че лицето вероятно ще даде показания срещу Балдони в предстоящия процес по делото на Лайвли.

Въпреки че декларацията не е свързана с продукцията "Никога повече", обвинителят уточнява, че е работил с Балдони по друг проект, свързан с неговата компания Wayfarer Studios.

Документите, подадени на 4 септември 2025 г., са подписани под наказателна отговорност за лъжесвидетелстване. Daily Mail е потърсила коментар от представители на Балдони, но до момента няма официален отговор.

Новите твърдения излизат наяве в момент, когато Блейк Лайвли внесе ново искане до съда, в което настоява за възстановяване на разходите за адвокатски хонорари, утроени и наказателни обезщетения срещу Wayfarer Studios и неговите ръководители. В жалба, подадена във федерален съд, адвокатите на Лайвли твърдят, че делото за клевета, заведено срещу нея от Wayfarer, е било „неоснователно от самото начало“ и представлява ответен удар, след като актрисата е сигнализирала за тормоз и репресии.

В жалбата се твърди още, че компанията е опитала да „подкопае нейната репутация и да прикрие свои неправомерни действия“ чрез масово подаване на редактирани доказателства и персонални нападки в публичното дело.

Екипът на Блейк Лайвли заявява, че поведението на компанията съответства именно на целта на чл. 47.1 от Гражданския кодекс на Калифорния – да се предотвратяват съдебни искове в отговор на подадени сигнали за тормоз. Актрисата настоява за тежки санкции, включително утроени и наказателни обезщетения, както и да бъде призната за „успял ответник“ с право на възстановяване на съдебните разходи.

В документите се посочва и партньорът на Балдони, Стийв Саровиц, съсобственик на Wayfarer, като се твърди, че негов асистент се е свързал с обвинителя за среща, без да е уточнена темата на разговора. Жалбата също така съдържа твърдения за отправени заплахи от страна на Саровиц, включително за намерение да похарчи 100 милиона долара, за да „разруши живота“ на Лайвли и нейния съпруг Райън Рейнолдс, както и сравнения със защита на Израел.

Балдони и Лайвли са въвлечени в съдебни спорове от декември 2024 г., когато Лайвли заведе дело срещу Балдони за предполагаем сексуален тормоз по време на снимки – твърдения, които той категорично отрича. В отговор той и Wayfarer Studios заведоха дело за клевета срещу Лайвли, нейния публицист Лесли Слоун и съпруга ѝ Райън Рейнолдс.

Джъстин Балдони също заведе дело срещу New York Times на стойност 250 милиона долара, обвинявайки изданието в клевета след публикации по случая на 31 декември 2024 г. Изданието отрече твърденията.

На 9 юни стана ясно, че съдия Луис Лиман е отхвърлил иска на Балдони, като прие, че всички твърдения на Лайвли са били изложени в привилегировани съдебни документи. Съдията постанови, че не са представени доказателства, че Рейнолдс, Слоун или Times са се съмнявали в истинността на твърденията, както изисква законът за доказване на клевета. Искът срещу New York Times също беше отхвърлен.