Разкритикуваха Катрин Зита-Джоунс заради неуместен коментар за 12-годишен фен (ВИДЕО)

10 Септември, 2025 14:58 1 161 11

Зрителите не възприеха добре размислите на актрисата относно младите ѝ фенове

Разкритикуваха Катрин Зита-Джоунс заради неуместен коментар за 12-годишен фен (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Катрин Зита-Джоунс беше подложена на критика заради свой коментар, определен от някои зрители като „неуместен“, по време на гостуване в предаването „Late Night With Seth Meyers“ миналия петък. Актрисата, която през последните години привлича внимание с ролята си на Мортиша Адамс в хитовия сериал на Netflix „Wednesday“, сподели, че тази роля ѝ е донесла „ново поколение фенове“.

В разговора актрисата разказа: „Играхме голф с Майкъл (Дъглас) и един много сладък 12-годишен младеж дойде при мен за автограф. Беше наистина сладък. И тогава си помислих: ‘Хаха! Когато стана на 70, това сладко момче ще е на 33.’“

Водещият Сет Майърс я попита дали 80-годишният ѝ съпруг, Майкъл Дъглас, може да разбере, когато тя прави подобни сметки наум. „Да, обикновено мисли, че се чудя кой стик да избера, но аз си казвам: ‘По това време сигурно всичко ще е наред’“, отговори актрисата.

Катрин Зита-Джоунс защити изказването си, като посочи, че съпругът ѝ е с 25 години по-възрастен от нея. „Така че и аз имам право на един такъв“, допълни тя.

Коментарите ѝ предизвикаха вълна от неодобрение в социалните мрежи, като част от потребителите ги определиха като „неподходящи“ и „шокиращи“. В онлайн дискусии се появиха коментари от рода на: „Да говориш така за 12-годишно дете е недопустимо“, „Жените също могат да бъдат педофили. Никой ‘нормален’ човек не мисли по този начин“ и „Ако мъж актьор беше направил подобен коментар за малко момиче, щеше да бъде ‘заклеймен’ веднага“. Други потребители поставиха под въпрос и реакцията на водещия Сет Майърс.

Катрин Зита-Джоунс се запознава с Майкъл Дъглас през 1998 г. на кинофестивала в Довил, а година по-късно двамата се сгодяват и сключват брак през ноември 2000 г. Двамата имат двама общи деца — син Дилън, на 25 години, и дъщеря Керис, на 22. Дъглас има и по-голям син Камерън, на 46, от първия си брак с Диандра Лукър.


  • 1 Хаха

    6 0 Отговор
    Гадни НПО соросоиди

    15:07 10.09.2025

  • 2 глоги

    7 0 Отговор
    „Ако мъж актьор ......АКТЬОРЪТ СИ Е МЪЖ.ЖЕНАТА Е АКТРИСА.

    15:09 10.09.2025

  • 3 Субар

    5 0 Отговор
    На тази снимка прилича на Ози Озбърн

    15:10 10.09.2025

  • 4 КуКуРуку

    6 0 Отговор
    дъртата съвсем е изкукуригала

    15:14 10.09.2025

  • 5 Така ли?

    4 0 Отговор
    Сърбежи ...мечти ! Всеки сам си знае какви мисли му се въртят в главата !

    15:21 10.09.2025

  • 6 Освалдо Риос

    3 0 Отговор
    Ако Майкъл Дъглас беше направил подобен коментар за 12 годишния, то всички щяха да го приемат като политкоректен.

    15:25 10.09.2025

  • 7 честен ционист

    4 0 Отговор
    Катрин освен с акъла, не е никак добре и в сметките. Катрин сега е на 55. След 21 год, когато малкият пацан ще е на 33, баба Катрин ще е чукнала вече 76 лазерника.

    Коментиран от #10

    15:31 10.09.2025

  • 8 Метресата от Барселона

    1 0 Отговор
    Ужас, на какво е заприличала Катрин Зита-Джоунс, не че и навремето бе голяма красавица, но сега тунингована изглежда кошмарно. Набелязала си бе Майкъл Дъглас още докато го е гледала на екрана, когато е била на 12 години. И в крайна сметка успя да го прелъсти със секс майсторството си.

    15:34 10.09.2025

  • 9 Окси

    3 0 Отговор
    Власт, богатство, Содом и Гомор

    15:49 10.09.2025

  • 10 да де

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "честен ционист":

    ама тя ще каже на малкия палавник, че е само на 70. Излизат й сметките през призмата на спестяванията. А 33-годишния ще има такъв мерак да налети на баба си, че направо не е за говорене. Виж с някой друг милион може и да размисли, има и такива случаи. А иначе, всяка нормална жена като види симпатично 12-годишно момченце, подхожда към него като майка, а не като потенциална любовница. Особен вид трябва да си, за да бъдеш холивудска звезда, не е за всекиго.

    15:51 10.09.2025

  • 11 Мхъм

    0 0 Отговор
    Плагиатка, помислил си Бай Бриджит😉

    15:56 10.09.2025