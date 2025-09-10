Разкритикуваха Катрин Зита-Джоунс заради неуместен коментар за 12-годишен фен (ВИДЕО)

Катрин Зита-Джоунс беше подложена на критика заради свой коментар, определен от някои зрители като „неуместен“, по време на гостуване в предаването „Late Night With Seth Meyers“ миналия петък. Актрисата, която през последните години привлича внимание с ролята си на Мортиша Адамс в хитовия сериал на Netflix „Wednesday“, сподели, че тази роля ѝ е донесла „ново поколение фенове“.
В разговора актрисата разказа: „Играхме голф с Майкъл (Дъглас) и един много сладък 12-годишен младеж дойде при мен за автограф. Беше наистина сладък. И тогава си помислих: ‘Хаха! Когато стана на 70, това сладко момче ще е на 33.’“
Водещият Сет Майърс я попита дали 80-годишният ѝ съпруг, Майкъл Дъглас, може да разбере, когато тя прави подобни сметки наум. „Да, обикновено мисли, че се чудя кой стик да избера, но аз си казвам: ‘По това време сигурно всичко ще е наред’“, отговори актрисата.
Катрин Зита-Джоунс защити изказването си, като посочи, че съпругът ѝ е с 25 години по-възрастен от нея. „Така че и аз имам право на един такъв“, допълни тя.
Коментарите ѝ предизвикаха вълна от неодобрение в социалните мрежи, като част от потребителите ги определиха като „неподходящи“ и „шокиращи“. В онлайн дискусии се появиха коментари от рода на: „Да говориш така за 12-годишно дете е недопустимо“, „Жените също могат да бъдат педофили. Никой ‘нормален’ човек не мисли по този начин“ и „Ако мъж актьор беше направил подобен коментар за малко момиче, щеше да бъде ‘заклеймен’ веднага“. Други потребители поставиха под въпрос и реакцията на водещия Сет Майърс.
Катрин Зита-Джоунс се запознава с Майкъл Дъглас през 1998 г. на кинофестивала в Довил, а година по-късно двамата се сгодяват и сключват брак през ноември 2000 г. Двамата имат двама общи деца — син Дилън, на 25 години, и дъщеря Керис, на 22. Дъглас има и по-голям син Камерън, на 46, от първия си брак с Диандра Лукър.
До коментар #7 от "честен ционист":ама тя ще каже на малкия палавник, че е само на 70. Излизат й сметките през призмата на спестяванията. А 33-годишния ще има такъв мерак да налети на баба си, че направо не е за говорене. Виж с някой друг милион може и да размисли, има и такива случаи. А иначе, всяка нормална жена като види симпатично 12-годишно момченце, подхожда към него като майка, а не като потенциална любовница. Особен вид трябва да си, за да бъдеш холивудска звезда, не е за всекиго.
