Тийнейджърка почина заради ново опасно предизвикателство в социалните мрежи

Трагичен инцидент във Великобритания постави отново на дневен ред опасните онлайн предизвикателства, които застрашават живота на подрастващите. 13-годишната Тейгън Джарман е починала, след като е участвала в т.нар. „хромиране“ – рискова тенденция в социалните мрежи, свързана с вдишване на токсични химикали, съобщи LeicestershireLive.

Спасителни екипи са били повикани по спешност в дома на момичето, но въпреки проведените реанимационни действия, Тейгън е била обявена за починала на място. Според семейството ѝ трагедията е резултат от експериментиране с опасно онлайн „предизвикателство“, при което се вдишват изпарения от обикновени домакински продукти, използвани като разтворители. Медицински експерти в Обединеното кралство от години предупреждават, че подобни инхалации могат да доведат до внезапна сърдечна недостатъчност, мозъчни увреждания и смърт, дори при еднократна употреба.

Бащата на момичето, Пол Джарман, който е живял с нея по време на инцидента, описва дъщеря си като „най-обичащото и смело момиче на света“. „Тя беше топла, забавна, различна. Смехът ѝ беше заразителен — и тя винаги успяваше да ме разсмее,“ споделя той. Семейството настоява случаят да бъде разгласен, за да бъдат предпазени други деца от подобни смъртоносни практики.

Организации за защита на младежите във Великобритания алармираха, че през последните години се наблюдава ръст на инцидентите, свързани със злоупотреба с аерозоли и разтворители, подхранвани от популярността на рискови клипове в платформи като TikTok и Instagram. Данни на здравните служби показват, че само за периода 2022–2024 г. десетки деца са хоспитализирани след опити да пресъздадат подобни опасни „трендове“.

Полицейските власти работят по установяване на точните обстоятелства около случая, но потвърждават, че няма данни за насилие и смъртта се разглежда като трагичен инцидент, свързан с употреба на токсични вещества. Семейството на Тейгън планира кампания за осведоменост сред родители и ученици, за да предотврати бъдещи трагедии.