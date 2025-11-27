Ева Грийн играе сестрата на Мортиша Адамс в третия сезон на „Уензди“

45-годишната актриса Ева Грийн („Мечтателите“, „Последна любов на Земята“, „Домът на мис Перигрин за чудати деца“) ще играе сестрата на Мортиша Адамс, Офелия Фръмп, в третия сезон на „Уензди“, съобщава Deadline.

Във финала на втори сезон този персонаж беше показан само в гръб. Подобно на племенницата си Уензди, Офелия Фръмп беше надарена с психически способности и надхвърли техните граници. Майка ѝ я изпрати в психиатрична клиника, от която Офелия успя да избяга. Смяташе се, че сестрата на Мортиша Адамс отдавна е изчезнала, но след като докосна дневника ѝ, Уензди (Джена Ортега) успя да види леля си да пише фразата „Уензди трябва да умре“ на стената със собствената си кръв.

Офелия Фръмп беше изобразена като дългокоса блондинка, контрастираща с готическата си сестра Мортиша Адамс. Катрин Зита-Джоунс играе последната в модерния сериал. През 60-те години на миналия век Каролин Джоунс играе едновременно Мортиша и Офелия в „Семейство Адамс“, носейки перука, за да създаде външния вид на последната.

Първият сезон на „Уензди“ се излъчва в края на 2022 г. Този тийнейджърски хорър сериал за момичето от семейство Адамс, което отива в пансион, става хит на платформата само за няколко седмици, събирайки над 341 милиона часа гледане за една седмица и надминавайки успеха на „Stranger Things“.

Във втория сезон Уензди Адамс Адамс (Джена Ортега) се завръща още по-мрачна и самотна в в магическото училище „Невърмор“ след лятна ваканция и успява да неутрализира опасен маниак. Сега по-малкият ѝ брат, Пъгсли (Айзък Ордьонес), също се е преместил в училището.