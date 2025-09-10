Нина Добрев напуснала "Дневниците на вампира" заради двойно по-ниска заплата

Нина Добрев разкри детайлите около напускането си на сериала „Дневниците на вампира“, като за първи път публично потвърди, че причина за решението ѝ е неравното заплащане и прекомерното работно натоварване в сравнение с нейните колеги. Признанията на 36-годишната актриса са публикувани в новата книга на журналистката Саманта Хайфил от Entertainment Weekly – „I Was Feeling Epic: An Oral History of The Vampire Diaries“, която излезе тази седмица в САЩ.
В изданието Добрев коментира: „Играех две роли – не само Елена, но и нейната двойничка Катрин. Това означаваше двойно повече часове на снимачната площадка, повече сцени, повече реплики. Въпреки това, заплащането ми оставаше значително по-ниско от това на колегите ми Пол Уесли и Иън Сомърхолдър.“
По думите на Саманта Хайфил, дори когато актрисата е постигнала известно увеличение на хонорара си, студиото категорично е отказало да ѝ осигури равенство в заплащането. Решението е било еднозначно: „По принцип няма да я изравним с тях“, споделя авторката на книгата, позовавайки се на свои източници от продукцията.
Нина Добрев, която беше основното лице на поредицата в шест поредни сезона, напусна сериала през 2015 г., което тогава предизвика вълна от коментари сред феновете и медиите. Актрисата допълва, че не е искала да остане „на място, където не я оценяват както заслужава“. В интервю за The Hollywood Reporter по-рано тя заявява: „Беше важно за мен да си тръгна с високо вдигната глава.“
Връщането ѝ за големия финал на „Дневниците на вампира“ през 2017 г. също се оказва сложен процес, белязан от тежки преговори. Добрев посочва, че първоначалното предложение на студиото е било пет пъти по-ниско от последната ѝ получена сума. „Не беше въпрос на пари, а на принцип – заслужавам равнопоставеност с мъжете на същата позиция“, казва актрисата в откъс от книгата, цитиран и от Variety.
По думите на създателката на сериала Джули Плек, именно личната ѝ намеса е спомогнала за постигането на компромис между двете страни. Така Нина Добрев се завръща, за да се сбогува с феновете във финалния епизод, който е гледан от милиони зрители в световен мащаб.
Въпросът за равнопоставеността в заплащането между актрисите и актьорите остава тема на обществен дебат, като към случая на Добрев се присъединяват и други звезди, сред които Емили Блънт, Натали Портман и Дженифър Лорънс. Последната в свое интервю за Harper’s Bazaar заяви, че „битката за справедливи хонорари е в самото начало, особено в телевизионната индустрия.“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Политкоректен
16:38 10.09.2025
2 жалната вампирка
кърмата спря
дано се намерят щедри спонсори за женицата
16:40 10.09.2025
3 истина ти казвам
Коментиран от #4, #6
16:42 10.09.2025
4 Българин
До коментар #3 от "истина ти казвам":Животът ще я научи кой е правилният.
16:47 10.09.2025
5 Само питам
16:50 10.09.2025
6 Ти явно
До коментар #3 от "истина ти казвам":имаш опит кой е правилният к...!
Хареса ли ти?
16:53 10.09.2025
7 Даката
17:05 10.09.2025
8 Голям смех
17:13 10.09.2025