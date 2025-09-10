Нина Добрев напуснала "Дневниците на вампира" заради двойно по-ниска заплата

Нина Добрев разкри детайлите около напускането си на сериала „Дневниците на вампира“, като за първи път публично потвърди, че причина за решението ѝ е неравното заплащане и прекомерното работно натоварване в сравнение с нейните колеги. Признанията на 36-годишната актриса са публикувани в новата книга на журналистката Саманта Хайфил от Entertainment Weekly – „I Was Feeling Epic: An Oral History of The Vampire Diaries“, която излезе тази седмица в САЩ.

В изданието Добрев коментира: „Играех две роли – не само Елена, но и нейната двойничка Катрин. Това означаваше двойно повече часове на снимачната площадка, повече сцени, повече реплики. Въпреки това, заплащането ми оставаше значително по-ниско от това на колегите ми Пол Уесли и Иън Сомърхолдър.“

По думите на Саманта Хайфил, дори когато актрисата е постигнала известно увеличение на хонорара си, студиото категорично е отказало да ѝ осигури равенство в заплащането. Решението е било еднозначно: „По принцип няма да я изравним с тях“, споделя авторката на книгата, позовавайки се на свои източници от продукцията.

Нина Добрев, която беше основното лице на поредицата в шест поредни сезона, напусна сериала през 2015 г., което тогава предизвика вълна от коментари сред феновете и медиите. Актрисата допълва, че не е искала да остане „на място, където не я оценяват както заслужава“. В интервю за The Hollywood Reporter по-рано тя заявява: „Беше важно за мен да си тръгна с високо вдигната глава.“

Връщането ѝ за големия финал на „Дневниците на вампира“ през 2017 г. също се оказва сложен процес, белязан от тежки преговори. Добрев посочва, че първоначалното предложение на студиото е било пет пъти по-ниско от последната ѝ получена сума. „Не беше въпрос на пари, а на принцип – заслужавам равнопоставеност с мъжете на същата позиция“, казва актрисата в откъс от книгата, цитиран и от Variety.

По думите на създателката на сериала Джули Плек, именно личната ѝ намеса е спомогнала за постигането на компромис между двете страни. Така Нина Добрев се завръща, за да се сбогува с феновете във финалния епизод, който е гледан от милиони зрители в световен мащаб.

Въпросът за равнопоставеността в заплащането между актрисите и актьорите остава тема на обществен дебат, като към случая на Добрев се присъединяват и други звезди, сред които Емили Блънт, Натали Портман и Дженифър Лорънс. Последната в свое интервю за Harper’s Bazaar заяви, че „битката за справедливи хонорари е в самото начало, особено в телевизионната индустрия.“