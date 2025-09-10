Новини
Нина Добрев напуснала "Дневниците на вампира" заради двойно по-ниска заплата

10 Септември, 2025 16:31 1 050 8

  • нина добрев-
  • актриса-
  • заплащане-
  • заплата-
  • дневниците на вампира-
  • роля

Актрисата не била доволна от това, че нейните колеги получавали два пъти повече от нея, а тя играела две роли

Нина Добрев напуснала "Дневниците на вампира" заради двойно по-ниска заплата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Нина Добрев разкри детайлите около напускането си на сериала „Дневниците на вампира“, като за първи път публично потвърди, че причина за решението ѝ е неравното заплащане и прекомерното работно натоварване в сравнение с нейните колеги. Признанията на 36-годишната актриса са публикувани в новата книга на журналистката Саманта Хайфил от Entertainment Weekly – „I Was Feeling Epic: An Oral History of The Vampire Diaries“, която излезе тази седмица в САЩ.

В изданието Добрев коментира: „Играех две роли – не само Елена, но и нейната двойничка Катрин. Това означаваше двойно повече часове на снимачната площадка, повече сцени, повече реплики. Въпреки това, заплащането ми оставаше значително по-ниско от това на колегите ми Пол Уесли и Иън Сомърхолдър.“

По думите на Саманта Хайфил, дори когато актрисата е постигнала известно увеличение на хонорара си, студиото категорично е отказало да ѝ осигури равенство в заплащането. Решението е било еднозначно: „По принцип няма да я изравним с тях“, споделя авторката на книгата, позовавайки се на свои източници от продукцията.

Нина Добрев, която беше основното лице на поредицата в шест поредни сезона, напусна сериала през 2015 г., което тогава предизвика вълна от коментари сред феновете и медиите. Актрисата допълва, че не е искала да остане „на място, където не я оценяват както заслужава“. В интервю за The Hollywood Reporter по-рано тя заявява: „Беше важно за мен да си тръгна с високо вдигната глава.“

Връщането ѝ за големия финал на „Дневниците на вампира“ през 2017 г. също се оказва сложен процес, белязан от тежки преговори. Добрев посочва, че първоначалното предложение на студиото е било пет пъти по-ниско от последната ѝ получена сума. „Не беше въпрос на пари, а на принцип – заслужавам равнопоставеност с мъжете на същата позиция“, казва актрисата в откъс от книгата, цитиран и от Variety.

По думите на създателката на сериала Джули Плек, именно личната ѝ намеса е спомогнала за постигането на компромис между двете страни. Така Нина Добрев се завръща, за да се сбогува с феновете във финалния епизод, който е гледан от милиони зрители в световен мащаб.

Въпросът за равнопоставеността в заплащането между актрисите и актьорите остава тема на обществен дебат, като към случая на Добрев се присъединяват и други звезди, сред които Емили Блънт, Натали Портман и Дженифър Лорънс. Последната в свое интервю за Harper’s Bazaar заяви, че „битката за справедливи хонорари е в самото начало, особено в телевизионната индустрия.“


Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Политкоректен

    11 0 Отговор
    Права е. Това си е дискриминация.

    16:38 10.09.2025

  • 2 жалната вампирка

    3 6 Отговор
    сега какво ли ще сучи
    кърмата спря

    дано се намерят щедри спонсори за женицата

    16:40 10.09.2025

  • 3 истина ти казвам

    6 4 Отговор
    Ми не е смукала правилният к......!

    Коментиран от #4, #6

    16:42 10.09.2025

  • 4 Българин

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "истина ти казвам":

    Животът ще я научи кой е правилният.

    16:47 10.09.2025

  • 5 Само питам

    6 2 Отговор
    Използвана от англосаксонците без заплащане . Интересно , онази другата ни "звезда " Мария Бакалова за колко се е продала на англосаксонците , да си показва срамотиите "в цикъл" ?

    16:50 10.09.2025

  • 6 Ти явно

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "истина ти казвам":

    имаш опит кой е правилният к...!

    Хареса ли ти?

    16:53 10.09.2025

  • 7 Даката

    2 0 Отговор
    Дядо ми навремето ме поучаваше така... "Няма да се мориш на работата, а на договарянето и" умен човек беше дядо ми.

    17:05 10.09.2025

  • 8 Голям смех

    1 1 Отговор
    То не може всички да получават еднакво, примерно в порно индустрията жените получават по-високо заплащане от това на мъжете, да се насочи женицата в правилната посока ако не и стигат парите... това за мен е някакъв социалистически, остатъчен комплекс, където всички трябваше да са еднаки и в заплащането също...и като ти гледат в канчето такива актриси ще го видят същото отражение.

    17:13 10.09.2025