Чудо: Женска игуана в зоопарк забременя без мъжки

В Exotic Zoo в британския град Телфорд бе регистриран изключително рядък случай: женска игуана даде живот на осем малки без никога да е била в контакт с мъжки. Явлението е известно като партеногенеза — форма на „непорочно зачатие“, при която неоплодени яйцеклетки се развиват в жизнеспособни ембриони. Според специалистите това е едно от най-редките събития в животинското царство.

Персоналът на зоопарка първоначално е смятал яйцата за неоплодени, но след седмици те изненадващо се излюпили. Резултатът е осем здрави женски игуани, които по генетичен код са практически идентични с майка си. В момента малките се отглеждат в специализирана детска стая за влечуги, където се поддържа оптимален климат и влажност. Очаква се скоро да бъдат показани на посетителите.

„Това е един от най-редките примери в природата и невероятна възможност за науката“, коментира директорът на зоопарка Скот Адамс. Той подчертава, че подобни случаи доказват способността на живота да намира пътища за оцеляване при необичайни обстоятелства.

Какво е партеногенеза?

Партеногенезата е известна при някои безгръбначни, но при гръбначните е истинска рядкост. Документирани случаи има при определени видове змии, риби, акули и птици. При влечугите обаче остава изключително необичайна. За учените подобни наблюдения са ценни, защото показват как природата създава алтернативни репродуктивни стратегии, особено в ситуации, когато липсват мъжки индивиди.

Докато в Телфорд историята на игуаната предизвика възторг и научен интерес, в Германия друг зоопарк попадна под обществено напрежение. В Нюрнбергското зоологическо заведение ръководството уби 12 здрави павиана заради пренаселеност. Според управата животните не е било възможно да бъдат преместени или стерилизирани, но решението предизвика остра реакция от организации за защита на животните и дебат за етичните стандарти в зоопарковете.