Нарязаната Дебора е неузнаваема (СНИМКА)

Фолкпевицата Дебора Михайлова, която преди време влезе в новините след като бе нарязана с макетен нож и пребита, сега пак предизвика вълна от коментари. Изпълнителката с гордост се похвали, че е „любимото правнуче“ в семейството. Поводът – внезапно откритие в дома на баба ѝ, пише marica.bg.
Дебора публикува кадри от секцията в хола, където внимателно са подредени десетки нейни снимки – от участия, фотосесии и лични моменти. Любопитното е, че сред фотоколекцията няма нито един кадър на останалите внуци, което според нея е доказателство за специалното място, което заема в сърцето на баба си.
„Явно съм гордостта на рода, а и защо не? Ще сложа още фотоси, за да няма съмнение“, шеговито коментира Дебора.
Феновете ѝ приеха признанието с усмивка – едни я поздравиха за връзката със семейството, други отбелязаха, че певицата винаги умее да се открои и да привлече вниманието. Нейният план да „завземе“ изцяло секцията с още снимки бе посрещнат с куп закачки и коментари, че вече официално е „единствената звезда“ у дома.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #2, #4
12:48 11.09.2025
2 Факти
До коментар #1 от "честен ционист":400 шева, а не нарязвания. Само тоя дългия белег дето се вижда на крака й сигурно има 50 шева. Не бъди циничен да не ти се случи случка. Никой не може да избяга от кармата.
Коментиран от #12
13:00 11.09.2025
3 Нивелирана
13:06 11.09.2025
4 Kaлпазанин
До коментар #1 от "честен ционист":По важното е че е имаше повод (медийно преднамерен) за смяна на закони и наказания ,а сега имаме медийна реклама
Коментиран от #7
13:07 11.09.2025
5 Сталин
13:09 11.09.2025
6 Ама тя
Казвайте ги тези неща овреме, за да сме наясно за какво става въпрос
13:11 11.09.2025
7 честен ционист
До коментар #4 от "Kaлпазанин":Мислиш Ганчо може да направи разлика между с повод и без повод?
13:16 11.09.2025
8 Mими Кучева🐕🦺
13:26 11.09.2025
9 Да е жива и здрава
13:26 11.09.2025
10 Раданч Татлъту🐵🐵🐵
13:27 11.09.2025
11 665
13:28 11.09.2025
12 Факти
До коментар #2 от "Факти":абе май не са и 400 шева, ако знаеш какво е шев де, може да са 400 съфирки
13:29 11.09.2025
13 Рубльов
13:30 11.09.2025
14 Мюмюн
13:31 11.09.2025
15 Пра-баба и е на 46 години
13:32 11.09.2025
16 Стас
13:33 11.09.2025