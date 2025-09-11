Нарязаната Дебора е неузнаваема (СНИМКА)

Фолкпевицата Дебора Михайлова, която преди време влезе в новините след като бе нарязана с макетен нож и пребита, сега пак предизвика вълна от коментари. Изпълнителката с гордост се похвали, че е „любимото правнуче“ в семейството. Поводът – внезапно откритие в дома на баба ѝ, пише marica.bg.

Дебора публикува кадри от секцията в хола, където внимателно са подредени десетки нейни снимки – от участия, фотосесии и лични моменти. Любопитното е, че сред фотоколекцията няма нито един кадър на останалите внуци, което според нея е доказателство за специалното място, което заема в сърцето на баба си.

„Явно съм гордостта на рода, а и защо не? Ще сложа още фотоси, за да няма съмнение“, шеговито коментира Дебора.

Феновете ѝ приеха признанието с усмивка – едни я поздравиха за връзката със семейството, други отбелязаха, че певицата винаги умее да се открои и да привлече вниманието. Нейният план да „завземе“ изцяло секцията с още снимки бе посрещнат с куп закачки и коментари, че вече официално е „единствената звезда“ у дома.