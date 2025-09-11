Новини
Нарязаната Дебора е неузнаваема (СНИМКА)

11 Септември, 2025 12:46 1 732 16

  • дебора михайлова-
  • неузнаваема-
  • фолкпевица

„Явно съм гордостта на рода, а и защо не?", коментира Дебора Михайлова

Нарязаната Дебора е неузнаваема (СНИМКА) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Фолкпевицата Дебора Михайлова, която преди време влезе в новините след като бе нарязана с макетен нож и пребита, сега пак предизвика вълна от коментари. Изпълнителката с гордост се похвали, че е „любимото правнуче“ в семейството. Поводът – внезапно откритие в дома на баба ѝ, пише marica.bg.

Дебора публикува кадри от секцията в хола, където внимателно са подредени десетки нейни снимки – от участия, фотосесии и лични моменти. Любопитното е, че сред фотоколекцията няма нито един кадър на останалите внуци, което според нея е доказателство за специалното място, което заема в сърцето на баба си.

„Явно съм гордостта на рода, а и защо не? Ще сложа още фотоси, за да няма съмнение“, шеговито коментира Дебора.

Феновете ѝ приеха признанието с усмивка – едни я поздравиха за връзката със семейството, други отбелязаха, че певицата винаги умее да се открои и да привлече вниманието. Нейният план да „завземе“ изцяло секцията с още снимки бе посрещнат с куп закачки и коментари, че вече официално е „единствената звезда“ у дома.



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    17 10 Отговор
    400 нарязвания с макетно ножче би трябвало да изглеждат далеч по-драматично. На тези НПО-та на разрез ли им плащат?

    Коментиран от #2, #4

    12:48 11.09.2025

  • 2 Факти

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    400 шева, а не нарязвания. Само тоя дългия белег дето се вижда на крака й сигурно има 50 шева. Не бъди циничен да не ти се случи случка. Никой не може да избяга от кармата.

    Коментиран от #12

    13:00 11.09.2025

  • 3 Нивелирана

    1 0 Отговор
    сякаш по-естествено изглежда..

    13:06 11.09.2025

  • 4 Kaлпазанин

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    По важното е че е имаше повод (медийно преднамерен) за смяна на закони и наказания ,а сега имаме медийна реклама

    Коментиран от #7

    13:07 11.09.2025

  • 5 Сталин

    8 3 Отговор
    Сега вече имаме и горда простuтутка в България

    13:09 11.09.2025

  • 6 Ама тя

    4 0 Отговор
    била фолкпевицаааа…..
    Казвайте ги тези неща овреме, за да сме наясно за какво става въпрос

    13:11 11.09.2025

  • 7 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Kaлпазанин":

    Мислиш Ганчо може да направи разлика между с повод и без повод?

    13:16 11.09.2025

  • 8 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор
    Стана ли вече чалга звезда?🦧💋👩💋🦧

    13:26 11.09.2025

  • 9 Да е жива и здрава

    1 3 Отговор
    Горе главата и само напред , прекрасно,красиво момиче!👍👍👍♥️♥️♥️

    13:26 11.09.2025

  • 10 Раданч Татлъту🐵🐵🐵

    2 0 Отговор
    Намерила си е нов сводник.😎

    13:27 11.09.2025

  • 11 665

    1 0 Отговор
    Нарязали надали , но нае..ли - тя не може да брои до толкова.

    13:28 11.09.2025

  • 12 Факти

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    абе май не са и 400 шева, ако знаеш какво е шев де, може да са 400 съфирки

    13:29 11.09.2025

  • 13 Рубльов

    1 0 Отговор
    Селска пръчка се пръска със син камък, а не с наливен парфюм! Наеб@ла се с онова татуирани говедо, което е и женено и като се усети, че я гласят да заработва легнала, реши да бЕга. А то мечтата и била да става чалгаджийка, че да я дадат по телевизора.

    13:30 11.09.2025

  • 14 Мюмюн

    2 0 Отговор
    Римска гордост

    13:31 11.09.2025

  • 15 Пра-баба и е на 46 години

    1 0 Отговор
    Защо още не е в затора?

    13:32 11.09.2025

  • 16 Стас

    0 0 Отговор
    Розовото рокленце по й отива отколкото остриганата прическа.Хубавко е момичето,да е живо и здраво!

    13:33 11.09.2025