Най-новият графит на Банкси бе изтрит от фасадата на Кралския съд в Лондон (СНИМКИ+ВИДЕО)

Най-новият графит на световноизвестния уличен артист Банкси беше премахнат от фасадата на Кралския съд в Лондон, само два дни след като се появи там. Творбата изобразяваше съдия в традиционна тога и перука, замахващ с чукче към протестиращ, който лежи на земята и държи плакат, оцветен в червено. Много наблюдатели тълкуват червените петна като символ на насилие или репресия.

Банкси потвърди авторството си чрез публикация в социалните мрежи, като показа изображение на графита малко преди той да бъде изтрит. Самата сграда, Royal Courts of Justice, е със статут на архитектурен паметник и е защитена от закона. Кралската служба за съдилища и трибунали издаде разпореждане за премахване на рисунката, с аргумент, че това е необходимо за опазване на историческия ѝ облик.

Преди окончателното заличаване, графитът беше скрит под черно покривало и охраняван от служители на реда. Полицията също така започна проверка по сигнал за вандализъм.

Творбата предизвика широк обществен отзвук и множество коментари, свързани с настоящата политическа ситуация във Великобритания. Част от обществото разчете сцената като критика на скорошната забрана на групата Palestine Action, която бе обявена за терористична организация и срещу чиято забрана бяха организирани мащабни протести с множество арести.

Мнозина все още недоумяват как едно от най-строго охраняваните места в Лондон е станало сцена на произведение на изкуството.