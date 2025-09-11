Новини
Най-новият графит на Банкси бе изтрит от фасадата на Кралския съд в Лондон (СНИМКИ+ВИДЕО)

11 Септември, 2025 14:31 702 9

Фенове на уличния артист се чудят как е успял да го направи на толкова охранявано и оживено място

Най-новият графит на Банкси бе изтрит от фасадата на Кралския съд в Лондон (СНИМКИ+ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Най-новият графит на световноизвестния уличен артист Банкси беше премахнат от фасадата на Кралския съд в Лондон, само два дни след като се появи там. Творбата изобразяваше съдия в традиционна тога и перука, замахващ с чукче към протестиращ, който лежи на земята и държи плакат, оцветен в червено. Много наблюдатели тълкуват червените петна като символ на насилие или репресия.

Банкси потвърди авторството си чрез публикация в социалните мрежи, като показа изображение на графита малко преди той да бъде изтрит. Самата сграда, Royal Courts of Justice, е със статут на архитектурен паметник и е защитена от закона. Кралската служба за съдилища и трибунали издаде разпореждане за премахване на рисунката, с аргумент, че това е необходимо за опазване на историческия ѝ облик.

Публикация, споделена от Banksy (@banksy)

Преди окончателното заличаване, графитът беше скрит под черно покривало и охраняван от служители на реда. Полицията също така започна проверка по сигнал за вандализъм.

Творбата предизвика широк обществен отзвук и множество коментари, свързани с настоящата политическа ситуация във Великобритания. Част от обществото разчете сцената като критика на скорошната забрана на групата Palestine Action, която бе обявена за терористична организация и срещу чиято забрана бяха организирани мащабни протести с множество арести.

Мнозина все още недоумяват как едно от най-строго охраняваните места в Лондон е станало сцена на произведение на изкуството.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    13 3 Отговор
    Банкси направо им бръкна с цяла ръка в г..зана корумпетата

    Коментиран от #3

    14:34 11.09.2025

  • 2 Ивелин Михайлов

    8 1 Отговор
    евреите не прощават

    14:34 11.09.2025

  • 3 честен ционист

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Тома":

    Бански е графит от алиекспреса.

    14:35 11.09.2025

  • 4 на село

    3 6 Отговор
    Чудо голямо!

    14:36 11.09.2025

  • 5 Потрес

    7 0 Отговор
    "Демокрация" , "свобода на словото" , "свобода на изразяването" .... Дрънци! Британски фашизъм в чист вид!

    14:48 11.09.2025

  • 6 Верно

    3 0 Отговор
    Тоя Банкси е от Банско и ги рисува по бански !

    15:04 11.09.2025

  • 7 име

    0 0 Отговор
    Такова животно банкси няма, има някви пишлемета, дето драскат графити и си правят ПР. Ясно им е че ако създадат мит за някъв митичен графити артист, т.е. драскач, ще имат много повече внимание, че даже и балъци, купуващи драсканиците.

    Коментиран от #9

    15:10 11.09.2025

  • 8 Дудов

    0 0 Отговор
    Разбрали свине от кладенчова вода, та и англичани от изкуство.Те само могат да крадат и рушат, но индийците и пакитата скоро ще им затриятп гадния ген

    15:12 11.09.2025

  • 9 Бански

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "име":

    Братчед, ни да вземеш да намалиш слънцето и мастиката че ти е прегорял процесора на село

    15:14 11.09.2025