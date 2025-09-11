Християн Гущеров с ограничителна заповед - не може да доближава Светлана и децата им

Светлана Василева изненада зрителите на „Преди обед“ с неочаквaни признания пред Венета Райкова. Бившата плеймейтка разкри, че срещу вече бившия ѝ съпруг Християн Гущеров е издадена ограничителна заповед, която му забранява да доближава нея и децата им.

Въпреки драматичната развръзка, Светлана говори за Християн с благодарност. „Той ме носеше на ръце, както и близките ми“, сподели тя, но веднага допълни, че именно неговите действия са довели до съдебната мярка. По думите ѝ, Гущеров публикувал снимки на децата им в социалните мрежи без нейното съгласие – постъпка, която тя определя като непростима.

Красавицата категорично отрече да е била жертва на физическо насилие, но призна, че непрестанните обаждания от страна на Христиан са се превърнали в психически тормоз. „Това вече не се издържаше“, подчерта тя.

Днес Светлана живее в Правец заедно с майка си и децата си. По думите ѝ, от февруари насам се издържа напълно сама. Тя направи и още едно признание – по време на брака си често била изпращана от Християн на кратки екскурзии. По-късно обаче се оказвало, че точно тогава той ѝ е изневерявал – нещо, което било доказано със снимки.