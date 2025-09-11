Новини
Любопитно »
Християн Гущеров с ограничителна заповед - не може да доближава Светлана и децата им

11 Септември, 2025 15:31 1 143 13

За това разкри самата Светлана пред Венета Райкова

Християн Гущеров с ограничителна заповед - не може да доближава Светлана и децата им - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Светлана Василева изненада зрителите на „Преди обед“ с неочаквaни признания пред Венета Райкова. Бившата плеймейтка разкри, че срещу вече бившия ѝ съпруг Християн Гущеров е издадена ограничителна заповед, която му забранява да доближава нея и децата им.

Въпреки драматичната развръзка, Светлана говори за Християн с благодарност. „Той ме носеше на ръце, както и близките ми“, сподели тя, но веднага допълни, че именно неговите действия са довели до съдебната мярка. По думите ѝ, Гущеров публикувал снимки на децата им в социалните мрежи без нейното съгласие – постъпка, която тя определя като непростима.

Красавицата категорично отрече да е била жертва на физическо насилие, но призна, че непрестанните обаждания от страна на Христиан са се превърнали в психически тормоз. „Това вече не се издържаше“, подчерта тя.

Днес Светлана живее в Правец заедно с майка си и децата си. По думите ѝ, от февруари насам се издържа напълно сама. Тя направи и още едно признание – по време на брака си често била изпращана от Християн на кратки екскурзии. По-късно обаче се оказвало, че точно тогава той ѝ е изневерявал – нещо, което било доказано със снимки.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 глоги

    5 0 Отговор
    Християн Гущеров Е с ограничителна заповед....

    15:32 11.09.2025

  • 2 честен ционист

    13 0 Отговор
    Децата не са ли присъдени за попечителство на дядото? Тези двамата без пари не могат ги отчуват.

    15:33 11.09.2025

  • 3 Амчи то

    17 0 Отговор
    Правец е много близо до магистралата на Ботевград дето могат да се изкарват пари от таквиз жени...

    15:35 11.09.2025

  • 4 шам фъстък

    5 0 Отговор
    И нас това какво ни интерендруска?!?!

    15:37 11.09.2025

  • 5 си мислехте че писарката е по засукана

    4 0 Отговор
    Красавицата категорично отрече да е била жертва на физическо насили

    15:39 11.09.2025

  • 6 Тая

    11 0 Отговор
    през ден ново двайсет измисля за децата и "Хриси" ! Превърна ги в разменна монета , тя и затова ги народи , смятайки , че ще са ѝ застраховка "Живот" и гаранция за милиони ! Да , ама не ! Нито пари , а скоро и никакви деца ! И без това е куха и психически нестабилна , при това майка ѝ ги е гледала от самото раждане !

    15:40 11.09.2025

  • 7 таксиджия 🚖

    7 0 Отговор
    Светлана е дърто кууве

    15:44 11.09.2025

  • 8 Дедо

    2 0 Отговор
    Каква е приликата между тази златотърсачка и осъдената кметица ? Че и двете родиха децата си с цел и на двете децата ги отглеждат бабите .

    15:46 11.09.2025

  • 9 Гост

    5 0 Отговор
    Ако търсенето определя предлагането, какво говори това, че национална телевизия показва в сутрешен блок две изхабени п.а.ч.а.в.ри...?

    15:56 11.09.2025

  • 10 Град Козлодуй

    2 1 Отговор
    НикаквиМинети на задна на предна! Да кара на ръчна Гущера!

    15:56 11.09.2025

  • 11 чудя се

    5 0 Отговор
    какви ли деца са отгледали тези неадекватници!?

    15:56 11.09.2025

  • 12 ха ха

    5 0 Отговор
    ,,Браво,,на продуцента Жоро Тошев всички откачалки у държавата ще минат през предаването му и ще ги натрапи на бвз това оскъдната си аудитория.. По-добре да го закрие както другото ,,Търси се,,

    16:14 11.09.2025

  • 13 Аз да пиша

    0 0 Отговор
    Щото прасето, ще ги изяде.

    16:50 11.09.2025