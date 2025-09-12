Пол Уокър – актьорът с ангелски сини очи и златно сърце, днес щеше да навърши 52 години

Актьорът Пол Уокър е роден на 12.09.1973 г. и си отива без време на 30.11.2013 г. Смъртта му е бърза и яростна, също като страстта му към колите и адреналина. Той бе не само великолепен актьор и секссимвол, но и добър човек, винаги готов да подаде ръка на нуждаещите се, пише woman.bg. Нека днес почетем паметта му, като си припомним някои от най-вълнуващите мигове от земния му път:

Пол Уокър започва кариерата си още като дете. Първата му телевизионна поява е в реклама за памперси в средата на 70-те. Едва когато е на 11 г. той започва да се появява в сериали, а не след дълго дебютира и в киното.



Първата му сериозна изява е във филма „Monster in the Closet” (1986), а бъдещата звезда дори не подозира колко бляскав, но за съжаление кратък, път ще извърви. Пол обаче е раздвоен заради другата си страст - морската биология. Той е споделял, че неведнъж е обмислял да зареже Холивуд, за да се посвети на морския свят. Слабо известен факт е, че Пол е завършил специалност „Морска биология“.

Ролята, която му носи световна слава, е на Брайън О'Конър в „Бързи и яростни“ (2000). На снимачната площадка той се сприятелява с Вин Дизел, с когото остават изключително близки другари до смъртта на синеокия красавец. Дори две години след смъртта на Пол се ражда дъщерята на Вин, която той кръщава Полин в памет на добрия си приятел.

Други знакови филми в кариерата на Пол Уокър са: „Опасно синьо“(2005), “Часове“ (2013), „Убиец на пътя“ (2001), „8 герои“ (2006). Но въпреки че несъмнено той бе един от най-великолепните актьори в шоубизнеса, Пол мразел да гледа лентите си.

Преди да успее в киното, Пол бил бездомник, а славата никога не го е правела щастлив...



Пол Уокър беше чаровник и го знаеше. Имал е връзки с непълнолетни момичета, изневерите също не му били чужди. Но това не му попречи да бъде любящ баща на дъщеря си Медоу. Пол имаше добро сърце и едно от доказателствата за това е годежният пръстен на непозната жена, който купува за 9 хил. долара, тъй като половинката ѝ не може да си го позволи. Уокър участва и в много благотворителни инициативи, а също бе и ревностен защитник на правата на животните.

Ето и някои мисли на Пол Уокър за живота и смисъла на всичко:

„Не ходя там, където са хората. Отивам там, където ги няма.“

„Животът е твърде кратък и най-голямото проклятие е да се влюбиш в някого.“

“Ако един ден скоростта ме убие, не плачете, защото аз се усмихвах.“