Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Печени дюли
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Печени дюли

12 Септември, 2025 10:05 579 5

  • дюли-
  • печени-
  • десерт-
  • орехи-
  • какво да сготвя

Лесен есенен десерт

Рецепта на деня: Печени дюли - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • дюли - 5 бр.;
  • захар - 100 г;
  • вода - 2 ч.ч.;
  • орехи - 100 г;
  • стафиди - 100 г;
  • канела - 2 ч.л.;
  • мед - 5 с.л.

Начин на приготвяне:

Дюлята се срязва на две равни части. Почиствате центъра и нареждате в тавичка.

Изсипете водата в тавата и поръсете със захарта. Печете на 220°C в предварително загрята фурна за 35 минути.

Извадете тавата от фурната, поръсете печените дюли с канела, а в центъра добавете орехите.

Полейте дюлите с мед и ги върнете във фурната за 10 минути, пише gotvach.bg.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    3 2 Отговор
    Бляк !!! По добре дай рецепта за ракия от дюли !!!

    Коментиран от #5

    10:12 12.09.2025

  • 2 Къде с тези дюли

    2 0 Отговор
    Търся ге, на пазара още ги няма

    Коментиран от #4

    10:23 12.09.2025

  • 3 Механик

    5 1 Отговор
    В разрязаната на две дюля издълбайте малка дупчица, колкото да премахнете семките и семенника. Напълнете я със захар. Наредете половинките в тавичка която сте застлали с хартия за печене. Изпечете дюлите на 180 градуса. После увеличете температурата и изчакайте захарта да започне да карамелизира. Внимавайте са не я прегорите, защото ще загорчи неприятно. Когато захарта се карамелизира до тъмно-златисто, извадете дюлите. Порасете с канела (при желание).
    п.п.
    Същото може да правите и с ябълки. Подбирайте по-едри сортове, но и простичките и по-дребни ябълки ще ви се получи.
    Наздраве!

    10:26 12.09.2025

  • 4 Механик

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Къде с тези дюли":

    Рано е за дюли. Търсете ги през късната есен.
    Дюлите сега са още зелени, не са сладки и са много твърди.

    10:27 12.09.2025

  • 5 Коце

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Право думаш колега. Бабките да ядят печени дюли защото нямат зъби.

    10:28 12.09.2025