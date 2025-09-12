Рецепта на деня: Печени дюли

Необходими продукти:
- дюли - 5 бр.;
- захар - 100 г;
- вода - 2 ч.ч.;
- орехи - 100 г;
- стафиди - 100 г;
- канела - 2 ч.л.;
- мед - 5 с.л.
Начин на приготвяне:
Дюлята се срязва на две равни части. Почиствате центъра и нареждате в тавичка.
Изсипете водата в тавата и поръсете със захарта. Печете на 220°C в предварително загрята фурна за 35 минути.
Извадете тавата от фурната, поръсете печените дюли с канела, а в центъра добавете орехите.
Полейте дюлите с мед и ги върнете във фурната за 10 минути, пише gotvach.bg.
Оценка 4 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #5
10:12 12.09.2025
2 Къде с тези дюли
Коментиран от #4
10:23 12.09.2025
3 Механик
п.п.
Същото може да правите и с ябълки. Подбирайте по-едри сортове, но и простичките и по-дребни ябълки ще ви се получи.
Наздраве!
10:26 12.09.2025
4 Механик
До коментар #2 от "Къде с тези дюли":Рано е за дюли. Търсете ги през късната есен.
Дюлите сега са още зелени, не са сладки и са много твърди.
10:27 12.09.2025
5 Коце
До коментар #1 от "Пич":Право думаш колега. Бабките да ядят печени дюли защото нямат зъби.
10:28 12.09.2025