Мъж заплаши да изнасили британска спортна водеща пред децата ѝ

Известната британска спортна телевизионна водеща Алисън Бендър показа заплашително съобщение от непознат, което получила в социалните мрежи, пише The Mirror. Според публикацията това изненадало неприятно зрителите ѝ.
Медията уточнява, че потребител на социалната мрежа е заплашил водещата да изнасили пред децата ѝ. Бендър е казала на абонатите си, че е блокирала непознатия и е изпратила оплакване срещу него до модераторите на платформата.
Телевизионната водеща се е свързала с абонатите си и е казала, че заплахата не я е притеснила. Бендър уверява, че сега е напълно добре.
„Много от вас са шокирани, възмутени, ядосани и тъжни от това съобщение, но аз и моите колежки знаем, че това се случва доста често“, добави телевизионната звезда.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Многобританско халифатство
Вси пог пишат "мъж63сс заплаши...."
Коментиран от #7
13:46 12.09.2025
2 Глупак!
13:46 12.09.2025
3 Така е на някога великия
Превърнал се в помиен чалмарски остров
13:48 12.09.2025
4 Перо
14:07 12.09.2025
5 Порно
Коментиран от #8
14:17 12.09.2025
6 Емигрант во век и веков
14:20 12.09.2025
7 как там
До коментар #1 от "Многобританско халифатство":в москвабад?плов свого мужа приготовил?
14:31 12.09.2025
8 6135
До коментар #5 от "Порно":Защо да я черпиш?!
В Англия, и особено в East Midlands, англичанките черпят мъжете за да им пуснат.
Коментиран от #10
14:33 12.09.2025
9 голям праз: Мъж заплаши да изнасили
бая хорица също се плашат за службицата си и инфлацията
ама кой ги бръсне за слива
14:36 12.09.2025
10 6135
До коментар #8 от "6135":Горният минус вероятно е сложен от мъж, когото дори англичанка от East Midlands не е пожелала на почерпи!
14:37 12.09.2025