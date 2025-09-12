Мъж заплаши да изнасили британска спортна водеща пред децата ѝ

Известната британска спортна телевизионна водеща Алисън Бендър показа заплашително съобщение от непознат, което получила в социалните мрежи, пише The ​​Mirror. Според публикацията това изненадало неприятно зрителите ѝ.

Медията уточнява, че потребител на социалната мрежа е заплашил водещата да изнасили пред децата ѝ. Бендър е казала на абонатите си, че е блокирала непознатия и е изпратила оплакване срещу него до модераторите на платформата.

Телевизионната водеща се е свързала с абонатите си и е казала, че заплахата не я е притеснила. Бендър уверява, че сега е напълно добре.

„Много от вас са шокирани, възмутени, ядосани и тъжни от това съобщение, но аз и моите колежки знаем, че това се случва доста често“, добави телевизионната звезда.