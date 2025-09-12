Новини
Мъж заплаши да изнасили британска спортна водеща пред децата ѝ

12 Септември, 2025 13:41 1 106 10

  • спортна телевизионна водеща-
  • алисън бендър-
  • великобритания-
  • заплаши-
  • изнасили

Телевизионната водеща се е свързала с абонатите си и е казала, че заплахата не я е притеснила

Мъж заплаши да изнасили британска спортна водеща пред децата ѝ - 1
Снимка: Интернет
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Известната британска спортна телевизионна водеща Алисън Бендър показа заплашително съобщение от непознат, което получила в социалните мрежи, пише The ​​Mirror. Според публикацията това изненадало неприятно зрителите ѝ.

Медията уточнява, че потребител на социалната мрежа е заплашил водещата да изнасили пред децата ѝ. Бендър е казала на абонатите си, че е блокирала непознатия и е изпратила оплакване срещу него до модераторите на платформата.

Телевизионната водеща се е свързала с абонатите си и е казала, че заплахата не я е притеснила. Бендър уверява, че сега е напълно добре.

„Много от вас са шокирани, възмутени, ядосани и тъжни от това съобщение, но аз и моите колежки знаем, че това се случва доста често“, добави телевизионната звезда.



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Многобританско халифатство

    8 3 Отговор
    Със сигурност няма да е орГинален ингилиз.
    Вси пог пишат "мъж63сс заплаши...."

    Коментиран от #7

    13:46 12.09.2025

  • 2 Глупак!

    10 2 Отговор
    Ако не беше намесвал децата тя щеше да му даде.

    13:46 12.09.2025

  • 3 Така е на някога великия

    11 3 Отговор
    Британски рижав остров
    Превърнал се в помиен чалмарски остров

    13:48 12.09.2025

  • 4 Перо

    6 0 Отговор
    Интересното е, че на Запад не подбират манекенки с мозък на пиле за четци на IQ-то за новини, спорт и времето и не разбирам това желание на жигулото! Тази мутренска простотия е само в БГ, но явно и в чужбина има ненормалници!

    14:07 12.09.2025

  • 5 Порно

    5 1 Отговор
    Що да насилваш англичанка, просто я почерпи , ама внимавай да не препие.

    Коментиран от #8

    14:17 12.09.2025

  • 6 Емигрант во век и веков

    1 2 Отговор
    Елизабет Цветанова я плющят негри 💯🥳🤣

    14:20 12.09.2025

  • 7 как там

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Многобританско халифатство":

    в москвабад?плов свого мужа приготовил?

    14:31 12.09.2025

  • 8 6135

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Порно":

    Защо да я черпиш?!
    В Англия, и особено в East Midlands, англичанките черпят мъжете за да им пуснат.

    Коментиран от #10

    14:33 12.09.2025

  • 9 голям праз: Мъж заплаши да изнасили

    1 0 Отговор
    дума дупка не прави

    бая хорица също се плашат за службицата си и инфлацията
    ама кой ги бръсне за слива

    14:36 12.09.2025

  • 10 6135

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "6135":

    Горният минус вероятно е сложен от мъж, когото дори англичанка от East Midlands не е пожелала на почерпи!

    14:37 12.09.2025