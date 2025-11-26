50-годишната Кейт Уинслет: Жените стават по-секси с възрастта

Британската актриса Кейт Уинслет коментира открито отношението към стареенето и самочувствието в подкаста „How to Fail with Elizabeth Day“. В разговора 50-годишната носителка на „Оскар“ подчерта, че широко разпространените страхове на жените относно навлизането в по-зряла възраст са резултат от дългогодишни стереотипи, а не от реални промени, които трябва да бъдат повод за тревога.

Уинслет заяви, че обществото често внушава на жените над 40 години, че „краят е зад ъгъла“, като ги подготвя за негативни очаквания, свързани с менопаузата и физическите промени. По думите ѝ подобни представи са погрешни и по-скоро вредни.

„Говори се, че когато започне менопаузата, животът спира – спира сексът, тялото се променя, кожата се отпуска. Но най-напред: какво от това? И второ: това е просто стереотип“, казва актрисата. Тя подчерта, че се чувства уверена и харесва начина, по който изглежда днес.

Актрисата допълни, че възрастта не отнема женствеността и привлекателността, а ги трансформира. Според нея зрелите жени придобиват по-дълбоко разбиране за собствената си идентичност, усещат повече сила и независимост и се освобождават от натиска да се съобразяват с чужди очаквания. „Убедена съм, че жените стават по-пищни, по-уверени и по-секси с годините. Те познават себе си по-добре и живеят с по-малко страх“, коментира Кейт Уинслет.