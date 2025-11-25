Как падна империята на „италианската Ким Кардашиян“? Най-богатата блогърка на Ботуша е изправена пред затвор

Блогърката Киара Ферани прекара години начело на класациите за най-влиятелни инфлуенсъри в света. Милиони следяха блога ѝ, The Blonde Salad, а модните идоли жадуваха за дрехите на нейната марка по целия свят. Но изведнъж младежкият идол се сблъска с вълна от откази от фенове, които я обвиниха в измама с благотворителна продажба на коледни торти и великденски яйца. Сега бизнесдамата, която загуби парите, репутацията и съпруга си, е изправена пред до пет години затвор.

Как падна империята на „италианската Ким Кардашиян“?

Киара Ферани стана известна през студентските си години благодарение на блог, в който споделяше стилни съвети и модни находки. С нарастването на броя на последователите ѝ, нарастваха и приходите ѝ от реклама, а профилите ѝ в социалните медии се пълнеха със снимки на скъпи пътувания, луксозни тоалети и други атрибути на луксозния начин на живот.

Самата Ферани отдава успеха на блога The Blonde Salad на достъпността на визиите, които показва на феновете си. Тя също така успява да предвиди световните тенденции, изпреварвайки луксозните марки и лъскавите списания.

„Хората разбират, че могат да си купят същия тоалет и да изглеждат също толкова красиви, колкото на лъскавите снимки. И този тоалет няма да струва цяло състояние“, казва тя.

Само за няколко години тя печели над милион последователи в The Blonde Salad, привличайки вниманието на пресата и модните марки. Ферани в крайна сметка започна да си сътрудничи с Victoria's Secret и Pantene и стана първата блогърка, появила се на корицата на списание Vogue.

Тя е най-популярното it-girl в Италия, име, известно на всички, и има огромен гардероб със стотици чанти Chanel. И те дори не са организирани, а просто разпръснати навсякъде. Боже мой, тя е толкова богата, че дори не е нужно да се тревожи за подреждането на дизайнерските си чанти.

Постепенно инфлуенсърката се превърна не само в най-популярната, но и в най-богатата блогърка в Италия. Наред с присъствието си в социалните медии, тя разви едноименната си марка Chiara Ferragni, сътрудничи си с глобални марки и позира за модни списания.

През 2017 г. блогърката зае първо място в списъка на Forbes за най-влиятелни модни личности. Тя беше включена и в списъка на 30-те най-успешни жени под 30 години в категорията „Изкуство и стил“.

За да повиши популярността ѝ, Amazon Prime Italy дори покани бизнесдамата да бъде водеща на предаването The Ferragnez - популярен сериал в стил Keeping Up With the Kardashians за Ферани и нейните роднини, включително сестрите близначки Валентина и Франческа.

„Тя е италианската Ким Кардашиян.“ „Тя е невероятно бляскава, практична и комерсиално неудържима“, отбеляза експертът по кризисни връзки Лорън Бийчинг.

Ферани постепенно започна да бъде засенвана от младите инфлуенсъри от ерата на TikTok, но преди няколко години блогърката отново попадна в заглавията по целия свят. Всичко това благодарение на поредица от скандали, довели до обвинения в измама срещу италианката и множество съдебни дела.

През 2022 г. тя пусна колаборация със сладкарската компания Balocco и започна да продава коледни торти Pandoro на три пъти по-висока цена от традиционната версия. Блогърката уточни, че приходите ще отидат за благотворителност в Детската болница в Торино.

Знаменитостта обаче така и не преведе обещаната сума на болницата, което предизвика вълна от омраза в социалните мрежи. В крайна сметка, след проверка от антитръстовия орган, Ферани беше глобена с един милион евро, а Balocco беше осъдена да плати 400 000 евро.

Въпреки че Ферани плати глобата и публикува трогателно видео с извинение в блога си, наричайки инцидента комуникационна грешка, тя счете наказанието си за несправедливо.

Опитите на блогърката да потули скандала бяха неуспешни: обществеността все още не вярваше в искреността на извинението ѝ и продължаващият шум накара прокуратурата в Милано да възобнови разследването срещу Ферани за утежнена измама.

Скоро в пресата се появиха други съмнителни сътрудничества с инфлуенсъра. Освен коледни торти, тя промотира и шоколадови великденски яйца Dolci Preziosi, приходите от които са били предназначени за подкрепа на благотворителния проект за деца с аутизъм „I Bambini delle Fate“.

В крайна сметка организацията е получила само средствата от сладкарската компания, а самата предприемачка, която е спечелила 1,2 милиона евро от продажба на яйца за две години, не е споделила приходите с благотворителния проект.

Делото срещу Ферани започна през септември 2025 г. На 4 ноември се проведе второто заседание, на което бизнесдамата присъства лично за първи път. Според Ферани, тя е дошла в съда, за да опровергае обвиненията и да докаже невинността си.

Следващите заседания са насрочени за 25 ноември и 19 декември, а присъдата се очаква през януари.

Началото на разследването за измама съвпадна с нашумелото обявяване на Ферани за изневярата на съпруга ѝ, рапъра Федерико Лусия, по-известен като Федес. По време на публичния си развод инфлуенсърката призна, че съпругът ѝ е бил неверен в продължение на няколко години, дори в деня на сватбата им.

Сватбата на Ферани и Лусия се състоя в палацо от 19-ти век в Ното, Сицилия.

Според блогърката, тя е толерирала изневерите на съпруга си заради децата си, две от които са от рапъра: син Леоне и дъщеря Витория. По време на официалната си връзка двойката е придобила луксозни недвижими имоти, включително мезонет в Милано и селска къща на езерото Комо.

Съд в Милано постановява развод на двойката през 2024 г., като майка им запазва попечителството над децата. Ферани отказва издръжка и двойката разрешава имуществените си спорове преди началото на делото.

В същото време в медиите се появяват слухове за новата романтична връзка на Ферани с Джовани Тронкети, наследник на голямата компания за луксозни гуми Pirelli. Двойката обаче никога не е потвърждавала официално статуса на връзката си.

Ферани се превърна от любимка на Dior, Gucci и Versace, съпруга на известен рапър и успешен инфлуенсър, печелещ шестцифрена сума на публикация в социалните мрежи, в разведена жена, която загуби милиони евро поради скандали.

Въпреки правните си проблеми, Ферани все още посещава Седмици на модата и продължава да радва верните си фенове със съдържанието на блога си. По време на разследването тя се появи и на кориците на няколко лъскави списания, като Cosmopolitan España, Harper's Bazaar Türkiye и Marie Claire México.

Източник: lenta.ru