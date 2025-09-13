Британският производител на автомобили Aston Martin представи бебешка количка (ВИДЕО)

Британският производител на автомобили Aston Martin представи бебешка количка, съобщиха производителите на уебсайта на луксозната марка.
Aston Martin е сключил сътрудничество с марката детски стоки Egg и е пуснал на пазара собствена количка с брандирана тапицерия, кожа и колела с логото на компанията. Отбелязва се, че цената на количката ще започва от 2,5 хиляди британски лири. Стартът на продажбите е планиран за края на 2025 г.
През март Lamborghini също представи бебешка количка. Заедно с британската марка детски стоки Silver Cross производителят на бързи автомобили пусна на пазара 500 колички Reef AL Arancio.
1 Бреей
14:53 13.09.2025
2 Колко кубика е двигателя
Коментиран от #4
15:07 13.09.2025
3 ОСА
15:08 13.09.2025
4 Има една магарешка сила,
До коментар #2 от "Колко кубика е двигателя":на магарето, което я тика за 2500 фунта.
15:10 13.09.2025
5 плевен
15:14 13.09.2025
6 Багерист
15:31 13.09.2025
7 Соваж бейби
15:40 13.09.2025