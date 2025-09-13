Новини
Любопитно »
Британският производител на автомобили Aston Martin представи бебешка количка (ВИДЕО)

13 Септември, 2025 14:47 704 7

  • aston matrin-
  • egg-
  • бебешка количка

Стартът на продажбите е планиран за края на 2025 г.

Британският производител на автомобили Aston Martin представи бебешка количка (ВИДЕО) - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Британският производител на автомобили Aston Martin представи бебешка количка, съобщиха производителите на уебсайта на луксозната марка.

Aston Martin е сключил сътрудничество с марката детски стоки Egg и е пуснал на пазара собствена количка с брандирана тапицерия, кожа и колела с логото на компанията. Отбелязва се, че цената на количката ще започва от 2,5 хиляди британски лири. Стартът на продажбите е планиран за края на 2025 г.


През март Lamborghini също представи бебешка количка. Заедно с британската марка детски стоки Silver Cross производителят на бързи автомобили пусна на пазара 500 колички Reef AL Arancio.



Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бреей

    1 1 Отговор
    Докъде я докараха! Тц, тц, тц!😂

    14:53 13.09.2025

  • 2 Колко кубика е двигателя

    2 0 Отговор
    и колко скорости има?

    Коментиран от #4

    15:07 13.09.2025

  • 3 ОСА

    4 0 Отговор
    Маркови колички на супер висока цена за милионерски бебета ! И без такива "екстри" са расли и растат десетки поколения...хайде стъпете на земята комплексари...

    15:08 13.09.2025

  • 4 Има една магарешка сила,

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Колко кубика е двигателя":

    на магарето, което я тика за 2500 фунта.

    15:10 13.09.2025

  • 5 плевен

    2 1 Отговор
    А откъде британците ще вземат бебета за тези колички? Внос от Африка?

    15:14 13.09.2025

  • 6 Багерист

    1 0 Отговор
    А сервиз има ли, че като им се разхлопа окачването на 50 километра си трябва поддържка.

    15:31 13.09.2025

  • 7 Соваж бейби

    0 0 Отговор
    Хубав модел в черно и оранжев цвят е топ ,ама 2,5 хиляди британски лири ?Вярно е че на земята е пълно с луди милионери се чуди къде да пръска пари ,чак толкова .Дали ще е за 200 евро или 2,5 хиляди британски лири разлика няма,предпочитам 2,5 хиляди британски лири обърнати в евро ги сложа на сметка на бебето начален старт му се трупа лихва.Не да ги давам за бебешка количка,материята цвят се избелва от слънцето първо,после бебето повръща ,цапа се с пюре и други неща ,дори и да се мие количката след 2 години е за боклук.Може и по малко колелата ако не падне се счупи нещо.

    15:40 13.09.2025